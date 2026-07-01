The Rapants – Rapants Club / Canción a Canción

The Rapants debutaron en 2019 con su primer larga duración y desde entonces no han parado de crecer. Primero, haciéndose importantes y muy grandes en la escena gallega y, más adelante, traspasando esas fronteras para triunfar en todo el territorio nacional. Una buena muestra de ello es el concierto con el que se coronaron hace unas semanas en Madrid presentando Rapants Club, su nuevo álbum. Este cuarto disco ha hecho que la banda de Muros dé un paso más allá en cuanto a variedad estilística, afianzando su sonido, consolidando la propuesta y abriéndose a nuevos sonidos sin perder la esencia del grupo.

En este contexto, hemos querido ir un poco más allá y conocer de primera mano Rapants Club, deteniéndonos en cada uno de los cortes del álbum, en su sonido, influencias y mensaje. Esto es lo que The Rapants nos cuentan de un trabajo que ha supuesto una reválida para el cuarteto y que han superado con nota. Es la evolución natural de unos músicos inquietos y desprejuiciados y, al mismo tiempo, es también una celebración con su público, con los que les sostienen, una dedicatoria muy especial a todos sus seguidores.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos The Rapants una banda muradana de música guapa y acabamos de sacar nuestro nuevo trabajo llamado Rapants Club, dedicado a nuestro público. Un disco con muchas influencias como The Strokes, Arctic Monkeys o Parcels, en el que presentamos la evolución de la banda manteniendo los estribillos cantables y pegadizos y la música de pista de baile.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde ya!!! Lo podéis escuchar en todas las plataformas o en físico que lo tenemos a vender en nuestra web.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabamos en Madrid y Granada, en los estudios Boavista y La Mina, con la ayuda de Anxo Ferreira, Miguel León y Raúl de La Mina.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Como un guiso sabroso. Un disco dedicado a nuestros seguidores, con influencias del pop, del rock y de la música disco. Un disco muy personal y sentido.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Que el proceso del disco durara un año y medio ya es una buena anécdota, pero bueno, que duermas con tu compañero y te de besitos en la espalda ya demuestra el cariño con el que se hizo este disco.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Pues queremos tocarlo y disfrutarlo con nuestra gente lo máximo y abrirnos fronteras por fuera de Galicia, para mostrar nuestra cultura y demostrar que en el norte más norte de España hay grupos muy guays para disfrutar con su música en directo.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Jrasias Por Confiar

Este tema habla sobre la confianza y sobre creer en uno mismo. También se lo dedicamos a todos los que tuvieron fe en el proyecto y en especial a este disco, resumiéndolo muy bien en el titulo: “Jrasias Por Confiar”. Es un tema sensible en un principio, pero que va cogiendo fuerza dando un inicio estupendo de disco.

2. Tranquila

“Tranquila” habla sobre lo efímero. Nada es para siempre, para lo bueno y para lo malo. También aprender a celebrar los éxitos con la gente que quieres. Un tema directo y energético.

3. Todo era veneno

Es el tema más diferente del disco, el cual nos hizo salir un poco de nuestra zona de confort y adentrarnos en un beat de hip hop. Es el tema más oscuro del disco, tanto base como letra, la cual habla del pasado para valorar el presente.

4. Viaxei

“Viaxei” es una cumbia disco. Un estilo que no es novedoso en nuestros discos anteriores desde que descubrimos que dos de nuestros estilos favoritos podían convivir perfectamente. Un tema romántico, firma clásica de The Rapants.

5. Mais Bicos Que Rosas

Es un tema fresco y energético, compuesto con beats disco y más centrado en batería y bajo, con arreglos de sintetizador y guitarra. Habla de la importancia de lo sentimental ante lo material.

6. Suave

“Suave” como debería de ser la vida. Un tema que mezcla la electrónica con el rock, dando un tema potente y conciso acompañado de arreglos de vocoder y autotune, acompañado de guitarras apretadas y arrolladoras.

7. Por Que Son Asi

Es la balada del disco. Uno de los títulos más sensibles y profundos. Una producción sencilla, algo diferente en The Rapants, pero que funcionó a la perfección. Habla sobre pasar etapas y el conocimiento personal. Uno de los temas clave del disco.

8. Ancoradoiro

“Ancoradoiro” habla de la pérdida y de aprender a aceptarla. Un tema con un bajo tirando a country y unas guitarras disco ligeras pero efectivas.

9. Non sei como

Es una canción de amor, con una influencia musical de los Growlers y un estilo surf.

10. Sin medo

“Sin medo” habla de no tener miedo a conseguir lo que te propongas. Fracasa y serás libre. Franz Ferdinand como referente en esta canción.

11. 22

Es un tema romántico marca de la casa. Un recuerdo amoroso de la evolución de The Rapants, con los Strokes de referencia.

12. Vai ser ijual

Canción basada en la vida de un artista. «Estou donde quero pero sempre en ningun lado». Tema muy dinámico y con influencia de Two Door Cinema Club.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Paz, tranquilidad y, sobre todo, alegría. Después, si podemos ahorrar algo como banda para comprar el faro de Lariño para ensayar, pues también.

Escucha «Rapants Club» de The Rapants a continuación: