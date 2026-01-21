Tigre y Diamante – Estafa piramidal / Canción a Canción

Estafa piramidal llegó cuando 2025 estaba a punto de acabar, a las puertas de las fiestas navideñas y quizá por eso no se le prestó la suficiente atención en su momento. Ahora, un mes después de su publicación, rescatamos el último trabajo de Tigre y Diamante, el que supone un nuevo salto de madurez artística y una vuelta de tuerca más a su propuesta sonora y lírica.

En este trabajo, se mantienen las guitarras afiladas y las letras crudas y directas, pero a ello se añaden nuevas capas de sensibilidad y melodía, acercándose al pop sin dejar atrás el lado más punk de la banda de Gijón. En estas 11 canciones hay luces y sombras, hay golpes y caricias, hay positivismo y confrontación. Quizá todo sea caras de la misma moneda, o quizá sean simples antítesis, pero lo cierto es que Tigre y Diamante saben jugar a la perfección con esas dualidades. Recorremos Estafa piramidal junto a ellos.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Estafa piramidal resume la vida de un año muy intenso… demasiadas emociones dentro y fuera de la banda. La gira anterior generó bastante estrés y cansancio, y a nivel personal han sucedido muchos cambios. Es un puente, un disco que hace de trampolín entre el pasado y el futuro.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 19 de diciembre, tanto en todas las plataformas digitales como en vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Estudios OVNI con Pablo Martínez.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Pues es un disco irreverente. Desde el punk hasta melodías dream pop. Y letras como cuchillas de afeitar.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Subimos una historia a Instagram acoplando guitarras para meter ese sonido chirriante y envolvente en Minutos musicales… la gente se volvió loca en redes comentando: pero qué coño estáis haciendo??

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Haremos algunos festivales, pero en principio no haremos gira de salas… Estaremos en Sonorama y alguno más.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Palomas entre halcones

Cuando rompes algo personal inconscientemente, impulsado por algo interno que nos ronda y no sabemos matar.

2. Amanecer en la playa

Es como un paisaje de verano que se enferma, o de repente se transforma en otoño sin esperarlo, y todo se cae… Es como cruzar un largo valle sabiendo que al final encontrarás… lo que estabas buscando.

3. Los asesinos de tus hijos

La canción más social y más crítica del disco. Principalmente, habla acerca de aquellos que poco a poco nos van arrebatando los derechos y la conciencia social, con el miedo como arma.

4. Albino busca sexo

Habla sobre gente inadaptada, gente con problemas como depresión o ansiedad, sobre gente que elige otro camino al esperado… Necesitaba un nexo de unión y pensé que el sexo era un buen punto de encuentro.

5. Minutos musicales

Bueno, la letra de esta canción es clara, habla sobre el consumo de drogas. La acompaña una base musical que envuelve y se repite a modo de obsesión, porque la droga se convierte en una obsesión.

6. Soy adicto

Hablando de obsesiones, ¿qué es una adicción si no más que una obsesión? Todos las tenemos, desde perversiones a cosas más cotidianas que acaban siendo perversiones, como el aspecto físico, el sexo, etc.

7. ¿Quieres ser mi amigo?

Coke es mi gran amigo, un hermano… y no siempre yo he sido el amigo soñado… Se merecía una canción.

8. Represalias químicas

Habla de huir, de refugiarte en ese lugar que hay en tu mente. No sabes físicamente su ubicación, pero está en algún sitio… y allí está la calma.

9. Ámame de viernes

Siempre miramos con cierta nostalgia al pasado y sobre todo a la infancia. Yo más que nunca desde que soy padre, y no puedo evitar mirar o sentir celos de todo lo que le queda por delante y sobre todo, evitar algunos de los caminos que elegí.

10. Los lunes no te quiere nadie

Una ruptura, una resignación, cuando ya sabes que solo quedan los restos y realmente te da igual todo, quién se quede con todo, quién sea el bueno o quién sea el malo…

11. Contigo

Habla de un sueño. De saber que persigues algo y tienes claro cada forma de lo que pasará en el camino hasta llegar a él. Te lo imaginas una y otra vez, tanto que parece real, y cuando llega, lo has idealizado tanto que no lo sientes como tuyo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nos gustaría poder afianzarnos como banda en el panorama nacional y poder dar el salto al centro y sur de América.

Escucha «Estafa piramidal» de Tigre y Diamante a continuación: