trashi – ME ACUERDO DE TODO / Canción a Canción

ME ACUERDO DE TODO es el primer larga duración de trashi, tras dos EPs que pusieron a la banda murciana en boca de mucha gente, gracias a una propuesta eminentemente pop, plagada de melodías pegadizas. La nostalgia es el principal sentimiento que vertebra el disco, como bien indica su propio título. Y basándose en eso, han facturado un trabajo basado en los sueños, frustraciones, miedos y añoranzas de toda una generación.

Estamos ante un álbum muy interesante, que cuenta historias con las que mucha gente conectará sin remedio. Hablamos con el grupo formado por Sergio (voz y guitarra), Luz (guitarra), Luis (bajo) y María (batería) y recorremos junto a ellos todos los cortes del disco, conociendo mejor de dónde vienen estas canciones y lo que trashi pretenden transmitir con ellas.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos trashi y este es nuestro primer disco ME ACUERDO DE TODO. Tiene 14 canciones.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Se puede escuchar desde el 24 de enero en todas las plataformas digitales y también está disponible en vinilo a través de la web de nuestro sello, Vanana Records.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Entre Murcia y Madrid en la casa de InnerCut, nuestro guía espiritual. También hemos compuesto y producido con Pau Paredes algunas de las canciones.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Caos, nostalgia y amigas, son las tres palabras que mejor definen el significado de nuestras canciones en este disco.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La verdad, siempre hay una energía caótica en todas nuestras grabaciones, siempre se rompe algo, o pasa alguna cosa rara que nunca ha pasado y hay que improvisar. Siempre, siempre nos pasa.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Aquí todas las próximas fechas que tenemos confirmadas y todavía quedan muchas por anunciar:

13 de febrero. Valencia (Loco Club)

14 de marzo. Madrid (Sala Villanos)

2–3 de mayo. Murcia (Warm Up Festival)

9 de julio. Barcelona (Festival Cruïlla)

Las entradas están a la venta aquí.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Intro

Compuesta por InnerCut con «refes» y sonidos del disco. Una pasada. Varios de nosotros lloramos al escucharla por primera vez, nos puso los pelos de punta. Una intro sin letra, que transmite tantas cosas, es difícil de hacer e Inner se pasó el juego.

2. Reventarme

Recuerdo que, el día que hicimos Reventarme, habíamos empezado a componer otro tema, pero a mitad lo quitamos porque no nos gustaba… Nos quedamos un poquito desmotivados pero, de repente, empezamos a tocar un poco a nuestra bola y salió la instrumental con la que empieza Reventarme. Nos pareció guay que no nos rindiéramos al abandonar la primera canción que hicimos ese día y, al final, Reventarme es una de nuestras favoritas.

La canción trata un poco de conformarte con lo que se queda cuando alguien se va de tu vida, aunque sea hablar con alguien que se le parezca.

Fun Fact: Hay una referencia de Amaral oculta en este tema.

3. Te encuentro

Esta canción la empecé (Luz) a componer a finales de 2020, al llegar a vivir a Madrid. Me gusta componer yo sola a veces y hacer mis cosillas solo con la guitarra… Tere Ganges -que siempre me ha apoyado mucho con esto- (gracias Tere, te quiero muchísimo) me produjo una primera demo de la canción, pero quedó un poco en el olvido, incluso le cogí un poco de tirria porque me rayaba mi voz!! Pero un día, María me dijo: «Oye, ¿y la canción esa que estabas produciendo con Tere hace 1000 años?». La buscamos y la rehicimos, subiendo los bpms y poniéndola más trashi. Y nos encantó!!

Jamás me hubiera imaginado que esa canción vería la luz y mucho menos que se convirtiera en una de mis favoritas del disco. Una prueba más de que tus amigas siempre tienen razón y punto.

4. Dime Baby (feat. Chelsea King)

Nuestra primera «colabo» internacional. Descubrimos a Chelsea King por Spotify porque teníamos guardadas algunas de sus canciones y nos parecían perfectas. Le escribimos para saber si quería montarse en Dime Baby, y le encantó la idea y la canción. Además, nos dijo que tiene familia en España. Fuerte.

Dime Baby la compusimos con Inner en una semana de febrero de 2024, en la que nos fuimos a la playa a componer y de retiro musical. Fue muy guay porque en esa misma playa grabamos el vídeo de No me ves :(, nuestra primera canción. Tenía mucho sentido que terminásemos la composición de nuestro primer álbum allí.

5. Coma profundo

Es la primera canción que compusimos con Pau Paredes, se hizo en una mañana. No sabíamos muy bien cómo iba a ser componer con alguien nuevo, no se nos da super bien porque estamos acostumbrados a componer solo nosotros. Pero Pau es genial y se convirtió en uno más del grupo en 5 minutos. Fue muy muy divertido, todo el mundo aportó ideas, lo pasamos genial y salió un tema que nos encanta.

6. Tú y yo y nadie más

La historia de esta es muy divertida porque fue un día que estábamos Luz y Sergio en el estudio y nos preguntamos cómo sería una «colabo» entre Post Malone y Taylor Swift desde nuestro punto de vista. Fue divertido porque en este estudio solo tenían una guitarra acústica, y lo que podría ser una limitación se convirtió en lo más reconocible de esta canción, bajo nuestro punto de vista, que es esa guitarra acústica y la batería siendo los protagonistas, con un rollo medio country moderno que nos gustó mucho.

Fun Fact es que un año después Post Malone y Taylor Swift sacaron su «colabo» y no era para nada como nosotros la imaginábamos.

También, la mayoría de canciones hablan de historias largas o de sentimientos muy grandes entre dos personas. Pero con Tú y yo y nadie más nos pareció interesante hacer una canción, una historia que dura unos segundos. El momento exacto en el que te das cuenta de que te has enamorado de alguien y lo que despierta en ti. Tanto la letra como los sonidos quieren situarte en ese momento casi «destructor» en el que dices: «mierda! que esto está pasando de verdad!»

7. Por la noche

Es una canción también antigua, que compusimos en el piso donde vivíamos antes. Recuerdo una conversación que tuvimos con Javier sobre la gente que no está y que echas de menos (amigos, familia, etc.) no tanto en los momentos malos, sino en los momentos buenos. Que una persona importante no esté en un momento bueno e importante para ti es complejo de manejar, y bueno, en la canción se pone el ejemplo de un cumpleaños, pero puede ser cualquier cosa!!

8. Me acuerdo de todo

Otra de las canciones que hicimos con Pau Paredes. Es la más sentimental y la que da nombre al disco. La instrumental nos parece preciosa y creemos que realmente es la canción del disco que más representa la nostalgia de la que hablamos.

9. Uno más (feat. Zahara)

Esta canción la empezamos con Daniel Sabater en su casa de Murcia. Hemos producido y compuesto muchas canciones con él como «colabos» que nunca han salido!! Cosas de timing… Más tarde, se montó Zahara y nos flipó porque la admiramos muchísimo, no sabíamos que se iba a convertir en este temazo.

10. Interludio

Tiene un tono más optimista y también está lleno de sonidos y referencias al disco, como la Intro. Lo hizo Sergio y nos parece una parada muy guay, a mitad de disco, para introducir el resto de canciones.

11. Fentanilo

Esta canción, para mí (Sergio) fue muy importante porque es una canción que compuse hace como 3 o 4 años, en una época bastante mala. La solía escuchar cuando me sentía mal, solo para recordarme que siempre hay momentos peores, pero el mundo no se acaba.

12. Desastre

La compusimos en la playa junto con InnerCut. Queríamos probar a hacer una canción menos melódica y casi recitada, para contrarrestar las partes más dreamy del álbum. Al final, Desastre nos encantó, es perfecta!

13. Mala suerte

La compusimos con Daniel Sabater hace unos años también. Inicialmente iba a entrar en nuestro segundo EP, pero decidimos dejarla para más adelante, y habla de la sensación de enamoramiento profundo en el que te planteas qué pasará si algún día ese amor se acaba y lo malo que sería que esto ocurriese. Para nosotros, es una canción muy emotiva y directa, que te deja un poco blandito. La letra es una de las más claras y simples de todo el disco y, en cuanto a sonido, es super dreamy y cute, como lo que sientes cuando estás enamorado, vaya.

14. Si tú te vas

Si tú te vas es una canción que, en un principio, habla de amor, pero también tiene una lectura que no es romántica. Cuando la estábamos haciendo, hablábamos de nuestra propia relación con la música y qué pasaría si se fuera… Con lo cual nos pareció un buen track para cerrar el disco.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Tocar muchísimo nuestro disco, disfrutar mucho del proceso y hacer mucha más música <3

Escucha «ME ACUERDO DE TODO» de trashi a continuación: