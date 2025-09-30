Tú Peleas Como Una Vaca – Ocho canciones para mandarte a la mierda / Canción a Canción

Tú Peleas Como Una Vaca es un dúo que hace música pop sin complejos ni ataduras, una propuesta difícilmente clasificable y enormemente divertida que se sustenta en el imaginario popular y la cotidianidad de unas letras desprejuiciadas y frescas. El título de su primer álbum -tras un EP previo y varios singles- es toda una declaración de intenciones, Ocho canciones para mandarte a la mierda es un manual para decir adiós a todos aquellos que nos hacen mal.

Hablamos con ellos y les preguntamos acerca de estos ocho temas que forman parte del disco. Un collage sonoro donde el electro-pop es la base de todo, salpicando las canciones con diversas influencias electrónicas y sintéticas, como el house, el nu-disco o el eurodance, haciendo un recorrido nostálgico por los 80 y 90.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Hola, somos Jorge y Julio, también conocidos como Tú Peleas Como Una Vaca, o «ese grupo que te hará bailar». Somos dos nerds que hacemos electro-pop con una sonoridad cercana a los ochenta y los noventa con unas letras divertidas, frikis e irónicas. Hoy venimos a presentarte nuestro primer disco largo: Ocho canciones para mandarte a la mierda.

Ocho canciones para mandarte a la mierda es un collage de cultura pop donde Batman convive con mitos televisivos españoles como Jordi Hurtado, Leticia Sabater o Ana Obregón. Para nosotros ha sido un manual de supervivencia en 8 capítulos que nos ha ayudado a mandar a la mierda a todos aquellos que nos han hecho mal, pero siempre con humor, ironía, sarcasmo y sin dejar de bailar. Creemos que son las mejores canciones que hemos hecho hasta la fecha, que nos han permitido explorar estilos nuevos para nosotros. El disco en sí tiene una sonoridad muy nostálgica, pasando por los 80 y los 90, rescatando una versión de un clásico de Rocío Jurado.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Está disponible desde el 26 de septiembre en todas las plataformas en formato digital, editado por Calaverita Records.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Nosotros somos muy frikis (por si no lo habíais notado… jajaja), nos encanta la música, la tecnología y los cacharros electrónicos, por lo que hemos grabado todo en nuestro estudio con nuestros propios aparatitos. Nos gusta trabajar por nuestra cuenta para poder darle tantas vueltas a la canción como nos apetezca y no tener que depender de los plazos o limitaciones de tiempo de un estudio. A ambos nos gusta muchísimo trabajar la producción y composición de las canciones, por lo que es una de las etapas a las que más tiempo le dedicamos.

Sin embargo, cuando ya le hemos dado nosotros infinitas vueltas a una canción, nos gusta contar con alguien que nos ayude a «desempatar» (somos dos y no siempre nos ponemos de acuerdo). Para este disco hemos contado con un crack llamado Juan Hernando que nos ha ayudado en este desempate con la producción, la mezcla y el mastering, sacando un sonidazo que nos encanta.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Este disco ha sido una catarsis para nosotros, nos hemos quedado muy a gusto después de escribir todo esto… De alguna manera ha sido como un montón de sesiones de terapia. Ambos somos bastante tímidos, con una tendencia a evitar conflictos y nos cuesta mucho mandar a la gente a la mierda, por lo que hemos necesitado este disco para poder hacerlo, aunque sea en diferido. Musicalmente, el disco es un cóctel nostálgico que recorre los 80 y 90 con influencias de eurodance, techno, nu-disco, indie-pop electrónico, house y electrónica oscura. Hemos jugado mucho con sintetizadores ochenteros, con bajos disco, y con loops de baterías house y techno.

Entre algunas de las influencias más antiguas tenemos a Dr. Alban, Scatman, o Sin With Sebastian; más actuales como Elderbrook, Winter Kid o Besomage… pero también tenemos muchos referentes en la escena nacional como Natalia Lacunza, La Casa Azul o Putochinomaricón.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Cuando ya teníamos 7 canciones escritas y vimos claro el nombre del disco, nos dimos cuenta de que nos faltaba la canción final que rematara esta catarsis. Teníamos claro el mensaje: «a la mierda», así que como si se tratara de un musical, fuimos cogiendo un detalle de cada canción del disco (la guitarra de Lo siento mi amor, el bajo de Batman… ) y juntando todos los samples salió la canción A la mierda, que es la que cierra el disco.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Poco a poco vamos cerrando fechas. Por ahora sabemos que estaremos en Madrid el 30 de noviembre, Málaga el 12 de diciembre, Granada y Galicia en el mes de julio y están pendiente de cerrarse fechas en Barcelona, Alicante y Valencia, que esperamos anunciar pronto.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Terraplanistas

Terraplanistas arranca con la clásica historia de ghosting por WhatsApp y termina en un viaje conspiranoico sin frenos hasta Benidorm, donde Elvis sigue actuando cada noche, haciendo un repaso por algunos de los bulos más sonados en la historia de España (nosotros por ejemplo, no éramos conscientes de que la historia de los pechos de Ana Obregón en un avión era un bulo hasta que escribimos la canción…)

A nivel sonoro, es una mezcla de indie pop y electrónica minimalista, con una producción limpia y atmósferas envolventes. Usa sintetizadores suaves y bajos sutiles, creando una sensación de flotar dentro de la canción. Se pueden notar influencias del dream pop, el lo-fi pop y el R&B alternativo, con un sonido que recuerda por momentos a Natalia Lacunza o Varry Brava.

Terraplanistas la estrenamos en el Euroclub 2025 (Benidorm) tras haber quedado seleccionada entre las canciones finalistas por el jurado del BenidormFest 2025.

2. Bocachancla

Es la canción con la que más nos hemos reído mientras la escribíamos. Contiene un diccionario de insultos que haría llorar de emoción a la RAE. Hemos dicho varias veces que hay muchas formas de decirle a alguien que no lo soportas… pero pocas que suenen tan bien como esta… [risas].

Bocachancla es una canción con flow, actitud, perreo fino y pullitas con swing, con sintetizadores ochenteros, bajos disco y groove sensual. Sonido Dance-pop, Nu-Disco y Deep House con una producción elegante y bailable que evoca a artistas como Rigoberta Bandini o Dua Lipa.

3. Lo siento mi amor

Con Lo siento si amor queríamos rendir homenaje a Rocío Jurado, una figura que fue increíblemente moderna y valiente para su época; una mujer con una voz inmensa y un mensaje aún más grande. La letra, cruda y poderosa, merecía una segunda vida en una pista de baile y por eso la llevamos a nuestro terreno: una producción oscura, melancólica y minimalista, con subgraves envolventes, sintetizadores y drops inesperados que contrasta fuertemente con la orquestación de la canción original. Para esta versión buscábamos una sonoridad cercana al Dark Electronic Pop de Besomorph o el Deep House de Ian Storm.

4. Los noventa

Es un homenaje nostálgico y desquiciado a una España adolescente, la que vivió su pubertad entre mamachichos, Leticia Sabater, Jesús Gil o Jesulín de Ubrique. Nos planteamos cómo hemos llegado tan cuerdos a los treinta (y tantos) después de intentar ver Canal+ codificado y emocionarnos con El Diario de Patricia entre otras cosas.

La inspiración nos vino por la primera temporada del podcast Delirios de España, de Juan Sanguino, donde retrata de una manera muy divertida una televisión desatada, sin filtros y muy subida de tono con la que nosotros nos criamos.

Musicalmente, fusiona referencias del eurodance y el pop noventero —Sing Hallelujah! de Dr. Alban, Shut Up de Sin With Sebastian— con una producción moderna inspirada en Prada de cassö.

5. Ecuación Diferencial

Es la canción más positiva del disco, refleja esa ilusión e inocencia en la primera fase de conocer a alguien. También es de nuestras letras más frikis. Hay miles de canciones con la palabra «amor» en el título, pero muy poquitas que contengan «ecuación diferencial» [risas] (también hemos de decir que no la única para nuestra sorpresa).

Tiene la sonoridad menos electrónica de todo el disco, más glam, inspirada en sintetizadores de la música italiana de los 80, con un sonido que recuerda a Dakota, Darin o Kidburn.

6. Millón de Amigos

Es nuestro arranque de hyper-pop, una reflexión sobre el aislamiento digital en tiempos post-pandemia, sobre cómo están cambiando nuestros hábitos. El título es un guiño a la canción de Roberto Carlos, y también contiene un guiño a Tontxu por su partida de Risk.

Es una de las canciones más cañeras del disco, nos lo pasamos genial ensayándola y estamos deseando ver la respuesta de la gente al tocarla en directo.

La sonoridad hyper-pop nos vino por artistas como Samantha Hudson, Rakky Ripper o Käärijä, aunque también se percibe la influencia que ha tenido en nuestras vidas La Casa Azul.

7. Batman

Es la canción más oscura del disco y la más lenta. Tiene un mensaje de aceptación personal, de darte cuenta de que tus superpoderes pueden ser tan inútiles como los de Batman, de que a veces la cagamos siendo nuestra peor versión, pero esos también somos nosotros y hay que aceptarse como héroe y como villano. A nivel sonoro, nos influyó mucho Elderbrook, Editors (sobre todo su disco EBM) o Winter Kid.

8. A la mierda

Es la canción que cierra el disco. Es la conclusión, la catarsis, el momento de liberación absoluta. Está creada a base de samples y fragmentos del resto de canciones del disco (por ejemplo, la guitarra de Lo siento mi amor o el bajo de Batman…)

Tiene una sonoridad más funky, cercana al disco y nos encantaría que la gente la utilizase para mandar un mensaje claro a esas personas que sobran de sus vidas.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nos encantaría que nos llevase por un montón de salas y festivales durante los próximos dos años, que nos permita viajar y conocer a muchísima gente maravillosa… Puestos a pedir, quizás que nos lleve hasta algún país de Latinoamérica de gira… Ahí lo dejamos 🙂

Escucha «Ocho canciones para mandarte a la mierda» de Tú Peleas Como Una Vaca a continuación: