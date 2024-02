Últim Cavall – Un altre primer cop / Canción a Canción

En sus dos álbumes anteriores, el sonido de Últim Cavall se orientaba al shoegaze, pero para su tercera entrega discográfica, la banda catalana ha decidido virar el rumbo hacia algo más luminoso. Así, las canciones de Un altre primer cop se muestran con un envoltorio pop, en sus diferentes vertientes, repleto de texturas sugerentes, ritmos sinuosos y melodías repletas de luz y nostalgia.

En este nuevo trabajo de Últim Cavall, hay mucho trabajo y detalle en la producción y estructura de las canciones, con la intención clara de llevar al oyente a un estado de ensoñación y de añoranza, con la mirada puesta en el futuro y la ilusión de utilizar el baile como hilo conductor de este viaje. Hablamos con el grupo y les pedimos que nos cuenten más detalles acerca de Un altre primer cop y de cada una de las diez canciones que lo conforman. Esto es lo que nos han contado.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Últim Cavall, una banda que intenta hacer canciones pop bonitas. Nuestros inicios estaban influenciados por bandas de noise, shoegaze, y poco a poco hemos ido sacando capas y hemos avanzado hacia un pop luminoso y a la vez nostálgico.

Al final, nos encanta que una canción de corte pop pueda tener diferentes vestidos según el disco, teniendo en cuenta que nos gusta no repetir nunca el mismo disco. Aquí la evolución personal y grupal nos marca el vestido que le queremos poner a nuestras canciones.

En este disco, Un altre primer cop (Discos de Kirlian, 2024) le hemos dado mucha importancia al groove, al mojo. Ha sido nuestro primer disco que hemos sincopado y no hemos caído con todos los ritmos a tierra. Hay una bonita idea conceptual detrás, el bailar lento la vida, el slow dance o bailar la pena. Bailar con tus recuerdos es una forma de estar vivo, aunque los recuerdos duelan.

La banda la forman Tuti, Rafa, Elba, Toni, Galdric y Jacob, con Jordi como ingeniero de sonido.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 2 de febrero en plataformas y tiendas de discos. Salimos con nuestro sello de siempre, el barcelonés Discos de Kirlian, una joya de sello orientado al pop y sus vertientes.

El sello ha editado una edición muy cuidad en CD digipack que nos encanta.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Tenemos la suerte de tener un integrante más en Últim Cavall, que no toca en los directos pero es nuestro ingeniero de sonido, Jordi Moncho. Con él grabamos en su estudio en Vilanova i la Geltrú, sin prisas y disfrutando el proceso. Nos encanta componer y trabajar. Componemos, grabamos y producimos entre los tres: Tuti, Rafa y Jordi. Nos entendemos mucho.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Con este disco hemos pasado del dream pop vaporoso, nocturno, con toques post punk de Alaska, a las composiciones más pop y luminosas de Un altre primer cop. Pensamos que es un disco de mañanas soleadas o atardeceres conduciendo.

Los tempos de los temas son más bajos, pero al haber síncope y groove con batería y bajo le da un sabor de baile lento. Pienso que, por suerte cada vez menos, el público mal llamado independiente o underground, ha escuchado poca música que se pueda bailar de forma lenta. Es una reivindicación del baile, un baile lento, dreamy, nostálgico.

En lo que respecta al sonido, nos hemos obsesionado en grabar pocas líneas y capas, pero que cada instrumento beneficie a la canción y esté muy bien tocado. Nos hemos comprado sintes, software, y ha sido la primera vez que grabábamos con batería electrónica. La experiencia ha sido muy gratificante. La base de las canciones está hecha con acordes de bossa nova y jazz. Pensamos que le da un toque todavía más nostálgico a la producción final.

Ahora nos vienen grupos a la cabeza que escuchamos mucho en la época de composición del disco y que indirectamente nos ha inspirado su sonido: Helado Negro, TOPS, Devendra Banhart, Wild Nothing, Haunted Youth, Choir Boy…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

A veces nos pasa que cuando vamos a casa de Jordi a trabajar en el estudio, acabamos hablando tanto de música que podemos volver sin haber grabado nada. Nos aconsejamos discos actuales, analizamos canciones, hablamos de sintes, de libros de biografías de músicos… La verdad que, en ese sentido, los tres somos bastante ‘freaks’. Para nosotros es una salvación poder encontrarnos una vez por semana y saciar nuestras ganas de música. Nuestras parejas, colegas y familiares se han ahorrado muchas chapas de nuestro tema favorito gracias a las sesiones de no grabación :-).

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Hacemos fiesta de presentación en Ultra-Local Records con un showcase el próximo 3 de febrero. Después presentamos en el Heliogábal de Barcelona el 17 de febrero a las 13h y en nuestra comarca, el 3 de marzo, en el Teatro La Bóbila (Sant Pere de Ribes).

El 13 de abril y el 7 de junio tenemos un par de conciertos más que todavía no ha salido el cartel y con ganas de que vengan más cosas.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Un altre primer cop

Siempre hay una primera vez, un primer beso, un primer concierto… y hacer una canción también es una primera vez, como también lo es hacer un nuevo disco, porque es volver a empezar, en un momento y circunstancias concretas. Esta canción es un canto de amor a la música y el recuerdo de un concierto de Bruce Springsteen de un niño de diez años y el impacto que aquello significó.

El otro objetivo, algo menos emocional que el primero, era crear la canción pop perfecta. Recurriendo al recuerdo de un niño, cuando vio por primera vez a Bruce Springsteen, la idea era lanzar un homenaje a la música. Con la voz en primero plano y con un coro a cargo de Elba Vallés que le aporta dulzura. La melodía, que disimuladamente nace de acordes de bossanova y jazz, engancha y transmite el sentido de la canción; mientras que la estructura, a pesar de ser sencilla y habitual, permite que la canción crezca porque sobre ella hay espacio, ya que vayan pasando cosas inesperadas. Pero no nos engañamos, conseguir que el fácil parezca sencillo es lo más difícil. ¿Y acaso no es esta la gran habilidad del pop?

2. Abans de marxar

Un recuerdo muy lejano, un recuerdo de los primeros años. Una sensación de seguridad, de que todo estaba en su lugar, de inocencia y pureza. Y el deseo de que, justo antes de marchar de este mundo, el pensamiento me lleve a aquel momento, a aquella sensación, a aquel yo, para darle un beso y despedirme de él por siempre jamás.

La inspiración hacia este tema fue el pop y dream pop low fi (sonoridad de batería hacia bandas de Captured Tracks, Spirith Goth, etc). Empieza muy pausada y buscando un andar con pocos elementos, pero creemos que estalla en uno de los mejores estribillos del disco. Siempre intentamos sorprender al oyente con partes instrumentales que hagan volar y soltar. Es una canción que hay un crescendo tanto instrumental como emocional.

Quizás es la canción donde hay más predominio de guitarras (sobre todo la parte final, donde el tema crece y se eleva). Todo está muy, muy pensado, con la idea de que haya un groove nostálgico. Tiene la esencia de Últim Cavall y es un tema que enlaza perfectamente la evolución de la banda entre el segundo disco (Alaska) y este tercero.

3. Verí

El veneno que a veces corre por dentro nuestro son los sentimientos que nos hacen ser peores: la envidia, los celos… De esto habla Verí, esta canción de medio tiempo que se puede bailar sinuosamente, como una danza triste y a la vez sincera, que se deja llevar por los rincones del cuerpo dulce y amargamente.

Verí ofrece mucho más de lo que aparenta su ritmo claro y sincopado y sus texturas amables y vidriosas. Hay un halo de nostalgia sutil que nos transporta, en un pequeño viaje, a ciertos recuerdos agridulces teñidos en ámbar. También conviven con esa dinámica dreamy que rige el tema, ligeros retazos de elegancia cuasi soul y acuerdas habituales de bossa nova y de jazz.

4. Ariadna

Muchas veces nos sentimos perdidos en un laberinto del cual no sabemos cómo salir. El deseo de ser alguien, de encontrar un lugar, una razón, y el miedo de no conseguirlo, de no saber dónde ir, ni de saber quién eres ni quién son los otros.

Para mí, uno de los temas del disco donde hay un juego de guitarras y sintetizadores muy bonito, que la hace crecer, sorprenderte y dar un paso de gigante a nivel de composición. La encuentro muy original, con unos arreglos sincopados y con muchas dinámicas. Quizás una de las canciones del disco que puede volar más en directo. La melodía parece hecha a medida parar la letra y su motivo; se desprende nostalgia, sensibilidad, elegancia…

5. El teu vinil

Ella ha marchado y no volverá, y él añora todo lo que hacía, lo que eran, lo que pasaba en aquella casa que compartían. Y no se atreve a tocar nada, lo ha dejado todo tal y como estaba el día que ella marchó.

Una canción de un tempo de single, con mucho de sincopado y con mucha esencia pop. Un echar de menos a una persona con un groove de bajo y batería que entran ganas de bailar con la nostalgia y la pena. Intentamos no tocar a tierra los acordes, ni batería ni bajo, porque al sincopar entren ganas de moverse, aunque sea con el contraste de la tristeza de la letra. La parte rítmica acompaña la letra y, poco a poco, va subiendo el fraseo y la intensidad.

Es una canción diferente que nunca habíamos hecho con Últim Cavall, alegre, con ritmo envolvente y desacomplejada. Lo sencillo pero con clase.

6. Estel

En el tercer capítulo de la serie Modern love, Anne Hathaway interpreta una chica bipolar y las dificultades que esto le causa en su vida. Un capítulo que también ayuda a la comprensión y visibilización de este trastorno mental. Este capítulo inspiró esta canción.

Ha sido uno de los temas del disco donde trabajamos más con capas de sintetizadores, compramos sonidos de sintes diferentes y quisimos hacer una canción de sytnh wave y synth pop total (jugando con sintetizadores, mezclándolos, etc). Un medio tiempo lento, pero con muchísima profundidad, espacio y sensación envolvente.

Como concepto del disco quisimos que también sincopara y hubiera un groove lento y slow que haga vibrar. Empezar con el estribillo solo con las voces fue una forma diferente de empezar un tema, girar la estructura y enriquecer la composición.

7. El buit

En este tema imaginamos la situación de una mujer de mediana edad, con una vida sin sentido, que tiene una hija adolescente y un marido que ha marchado de casa. Triste y deprimida tiene que llenar el vacío que tiene robando en el supermercado, con la bebida y con el juego.

Pienso que salimos ganadores de la combinación de guitarras y sintetizadores. Como siempre, buscar melodías que se hablen, se contesten, que haya espacio, cambiando dinámicas, sincopando a veces y dar la idea de jugar con los instrumentos. Pocos instrumentos, muy bien grabados, con mucha profundidad y sensación envolvente. Que todo lo que pasa, pase por algún motivo. La importancia del groove es clave en este tema.

8. Mons

Esta canción habla de la imaginación de unos niños que son hermanos. Los juegos y los mundos que ellos construyen, con todo lo que significan para ellos y lo que significarán con el paso del tiempo en sus recuerdos.

Buscar simplicidad, y que la letra y melodía tengan todo el protagonismo. Pienso que la letra es muy bonita, y la pusimos en primero plano y que la música la acompañara. La melodía de trompeta de la parte instrumental la agranda y le aumenta sensibilidad. El fraseo de la melodía tiene un spoken word casi con cierta «forma rapeada» pero mucho pop, encaja muy bien con el groove. Es un tema lento, pero aún así creemos que anda y respira muy bien.

9. Capvespre

¿Qué hubiera pasado si en vez de hacer las cosas que hice en el pasado, hubiera hecho otras?, ¿Si en vez de hacer lo que había que hacer hubiera hecho lo que quería hacer?, ¿Qué hubiera pasado si en vez de vivir confundido, hubiera dejado de hacerme tantas preguntas?

Quisimos crear una canción donde los sintetizadores fueran los protagonistas, dando mucha importancia a la producción de las baterías para conseguir la canción más sytnh pop con influencias 80 del disco. Los reverbs y la sonoridad con mucha profundidad, pensamos que suena actual puesto que hemos intentado grabar pocos elementos pero muy, muy tocados y producidos. Buscamos que haya mucho espacio y que la sensación para el oyente sea que el slow dance te lleve. Bailar lento y triste, pero bailar la vida.

La imagino como la última canción de la discoteca, con las luces medio encendidas, volumen alto, solo quedan perdedores, pero que siguen luchando.

10. Becs

Esta canción habla del final devastador de una relación de maltrato. De cuando la persona maltratada se da cuenta de todo y decide vengarse, tomándole la vida a la maltratadora.

La canción de cierre del disco nos lleva a un cierre más pop de factura clásica. Pocos elementos y protagonismo de la letra y la melodía. Todos los arreglos e instrumentos que van apareciendo acompañan la voz y la melodía, y la tapan, la cuidan y la ayudan a acompañarla en este camino.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Reivindicamos hacer cosas que te hagan feliz, sin más. Lo que tenga que llegar, llegará, pero el disco y sus canciones siempre quedarán.

Escucha «Un altre primer cop» de Últim Cavall a continuación: