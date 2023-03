Uniforms – Trance / Canción a Canción

La trayectoria de Uniforms, después de dos discos publicados en 2018 (Polara) y 2020 (Fantasía Moral) está cada vez más consolidada en la escena Rock de nuestro país. Shoegaze, dream pop, psicodelia, kraut… son muy diversos los sonidos que han ido puliendo el sonido de la banda de Jaén, pero es ahora, con su tercer larga duración, con el que afianzan de manera definitiva su universo musical.

En Trance, el cuarteto formado por Natalia, Pan, Annie y Willy ha continuado con la experimentación sonora en la que tan bien se desenvuelven, tirando esta vez por una mayor importancia de las baterías y las guitarras, para dar forma a un álbum enérgico y crudo. Así entienden ellos cada una de las canciones de este contundente trabajo que les volverá a posicionar entre lo mejor de su género.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Hola, soy Natalia, guitarrista de Uniforms. Acabamos de sacar nuestro nuevo disco, Trance, nuestro disco más libre y crudo hasta la fecha. En él podrás encontrar 10 canciones, tanto en inglés como en español, en las que seguimos indagando en sonidos shoegaze, noise, dreamy o kraut.

¿Desde cuándo y cómo lo podemos escuchar?

Saló el 3 de marzo, vía Oso Polita, y lo puedes escuchar en todas las plataformas de streaming musicales y en edición física formato vinilo color púrpura.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Con Raúl Pérez en estudios La Mina de Sevilla. Lo grabamos allá por finales del 2021.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

En general hemos intentado seguir con nuestra progresión como banda, hemos hecho el disco que queríamos y necesitamos. Encontrarás sonidos con más fuerza e intensidad con respecto a nuestros anteriores trabajos, así también hemos subido en general los bpms de las canciones. Queríamos hacer un disco enérgico, en el que se pueda conectar con el tono catártico en general de las canciones, muchas guitarras y mayor importancia de la batería también, en detrimento de tantas capas de sintes.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Uno de nuestros temas que más está gustando, Guadiana, en realidad sufrió muchos cambios y versiones en la letra, porque en el mismo iban a colaborar hasta tres grandes artistas de la escena indie/rock de este país, pero por alguna causa u otra al final se iban cayendo las mismas. Así que al final la canté yo y creo que quedó bastante bien.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Ahora mismo estamos inmersas en una gira de presentación del disco. La hemos empezado hace a penas unas semanas en París y hemos girado por Francia y Bretaña. La experiencia ha sido inolvidable y la acogida estupenda, maravilloso el público francés. Ahora en España los próximos conciertos nos llevarán a Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada…

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Ashes to Thrive

Último single y canción con la que abrimos el disco. Resumen muy bien lo que vais a encontrar en el disco Trance. En sonidos, intención y formas. Hicimos el videoclip nosotras mismas y, en particular, yo lo he dirigido.

2. Crumbs

Fue el primer single adelanto del disco. Crumbs que significa «Migajas». La letra llegó después de la música, en forma de spoken word de Annie inspirada por la banda Dry Cleaning o Coutney Barnett. Habla de las formas de relacionarnos en el día a día, en las que conformarse con las migajas «Crumbs» es una forma de estar. Migajas o sobras por las que se presupone debemos estar agradecidas, y por la cuál irónicamente decimos en la letra «I feel better when I receive your crumbs».

3. Guadiana

Canción dedicada a la pérdida de una amiga nuestra. Habla de la distorsión emocional y la intermitencia de la estabilidad. Canción muy noise y con unos arreglos de teclado muy poderosos y post punk.

4. Dusky

Esta canción también habla de la misma persona de la canción anterior, desde otro punto de vista muy diferente. Es una canción con tono triste y melancólico. Probablemente la única canción dream pop del disco.

5. Ligeia

Sin duda es una de las canciones favoritas de la banda. Nos gusta llamarla la canción progresiva de Trance. Suena muy gorda en directo y es una canción muy Uniforms. Ligeia nos representa.

6. Cross the Pond

Sacamos esta canción como single anteriormente. Es una canción muy «buen rollera» y dinámica, y tiene un sonido guitarrero super shoegazer. La volvimos a grabar en el estudio de Raúl y le añadimos batería ya que en su origen tenía una base electrónica.

7. Nomofobia

Fue el tercer single, la canción más ácida del disco. Con letra en español para que se entendiera mejor. La canción más doom del disco. Nos encanta cómo suena en directo. Conclusión: la adicción a las RRSS y móviles nos están volviendo gili*****s a gran parte de los mortales. Viene con videoclip acorde a las circunstancias.

8. I Quit

Esta canción la sacamos como segundo single y es sin duda una de nuestras favoritas del disco, y así también de las que más disfrutamos tocando en directo. En esta canción en la que Donna Summer meets Nine Inch Nails, experimentamos con sonidos, voces de ultratumba y hablamos del hartazgo al límite cuando decides que ya no puedes más y no puedes seguir prolongando algo, pero al mismo tiempo tampoco tienes salida posible…

9. Desire Lines

Esta canción es una versión de la canción de Deerhunter. La comenzamos en pandemia y, como nos gustó como quedó y nunca habíamos sacado una cover, decidimos meterla en el disco.

10. Push

Cuarto y último single adelanto de Trance. Esta es una canción que va por diferente camino con respecto al resto de canciones del disco. De corte electrónico, comienza con un precioso piano con delay natural que grabamos como todo el disco, en estudios la Mina, en Sevilla, con el gurú Raúl Pérez.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Muchos éxitos y conciertos! Gracias

Escucha «Trance» de Uniforms a continuación: