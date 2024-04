vangoura – sangre y sal / Canción a Canción

Miguel Figueras e Ignacio Alarcón forman vangoura, un dúo que lleva desde 2020 presentando pequeñas píldoras pop donde han ido marcando territorio hasta ahora que, tras un EP lanzado en 2022, publican su primer larga duración: sangre y sal. Su propuesta, que navega muy equilibradamente entre los sonidos vanguardistas y el pop clásico, ha ido dando forma a un lenguaje musical que está empezando a dar sus frutos a base de buenas críticas y creciente número de oyentes. Posiblemente, vangoura sea uno de esos nombres a tener en cuenta a medio plazo.

Las once canciones (más un breve interludio) que forman parte de sangre y sal trazan un relato en el que la búsqueda de uno mismo es el principal leitmotiv. Hablamos con el dúo madrileño de todo lo que encierran sus composiciones y trazamos con ellos un mapa en el que encontrar las respuestas a todo lo que plantea el álbum. Dejamos que sean ellos los que nos adentren en su universo sonoro.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos vangoura y hacemos indie pop. Estamos presentando nuestro segundo disco, sangre y sal, escrito para nosotros mismos en un intento por comprendernos y aceptar las personas que somos y las que luchamos por llegar a ser.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 19 de abril sangre y sal está disponible en todas las plataformas digitales y la edición física, vinilo, en Marilians.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco se grabó en la primera mitad de 2023 en Madrid, coproducido junto a Ganges y Bearoid. Fue un proceso muy especial que nos unió mucho en lo personal, y pensamos que esto ha tenido un reflejo claro en las canciones. Todos conseguimos sacar lo más honesto de cada uno para dejarlo impreso en las canciones.

En cuanto a «colabos», es un disco en el que nos centramos mucho en mirarnos dentro a la hora de la composición, por lo que solo nos sentimos abiertos a probar con números rojos. En cuanto Besmaya entró nos dimos cuenta de que era un acierto, compartimos muchas referencias y hay un terreno común en cuanto a estilo que se notó enseguida.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco honesto con nosotros mismos y con lo que siempre hemos sido. Después de un primer disco buscando llegar a las canciones a través de puntos o instrumentos a los que no estábamos tan habituados, como los sintetizadores, con el objetivo de probarnos, decidimos acercarnos al segundo desde lugares más naturales, buscando que fuera lo más fiel posible a nosotros mismos. Esta es la razón por la cual hay más guitarras, el instrumento principal de los dos, y nos hemos acercado más al pop rock, aunque no deje de haber una mezcla de estilos a lo largo del disco.

Las referencias son amplias. La más presente durante este último año y medio ha sido Post Malone, sentimos mucha admiración. También Easy Life, Benee, Billie Eilish, Gus Dapperton, Sufjan Stevens… y bandas que escuchábamos en nuestra adolescencia como Yellowcard, Sum 41, etc.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Durante las sesiones de producción con Tere (Ganges) y Dani (Bearoid), perdíamos habitualmente la cabeza después de tantas horas y de tantas cosas de las que hablar y reírnos, y una de ellas nos dejó incluso un meme en forma de video editado que montó Dani en un momento. Nos reímos mucho caricaturizando el estribillo de 08:30 («soy como un proyectil que no sé dirigir si no estoy yo en el blanco») haciendo Tere de proyectil, así que le hicimos una foto en «posición proyectil», recortamos la silueta y la pusimos a dar vueltas alrededor de una imagen del mundo visto desde el espacio, y desde entonces nos mandamos ese meme de vez en cuando por el grupo de whatsapp.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Hicimos concierto de presentación en Madrid (sala El Sol) el 18 de abril, unas horas antes del lanzamiento, y el 26 de abril lo haremos en Barcelona (sala Laut). Después estaremos en el Mallorca Live Festival y Festival de los Sentidos en junio y en el Festival Gigante en Agosto. Por cierto, siempre acompañados de nuestra banda!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. sobre el mar

Es un tema algo extraño, pero que nos sugirió mucho desde el principio. Habla sobre una persona caótica que te acompaña y que puede llegar a sacarte de quicio pero por la que, precisamente por eso, te sientes muy atraído. Es la «produ» más vanguardista del álbum en cuanto a sonido y nos encajaba mucho como intro del álbum.

2. qué será de mí

Refleja las dudas que nos han ido surgiendo durante la creación del álbum y, particularmente, a mí (Miguel) durante los últimos 10 años de mi vida, debatiéndome tantas veces entre seguir mi instinto musical e intentar dedicarme a ello o conformarme con una vida más estable que no sintiera tan mía.

3. 08:30

También bastante autobiográfico (Miguel), pero creo que súper extrapolable a tanta gente. Habla de los días malos, los que yo tengo a veces sin motivo de peso, pero que están ahí. Te levantas por la mañana (yo, a las 08:30) y rápidamente empiezas a sentir que todo va del revés, atribuyendo siempre la culpa de tu malestar a los demás cuando, en realidad, tú eres quién se está juzgando, comparando, exigiendo exageradamente… Cosas que no haces con los demás las haces contigo.

4. rachel y ross

Pensamos que es la canción más redonda del disco, surgió la frase de Rachel y Ross de la absoluta nada, como por arte de magia, y fue el hilo del que tirar para completar el tema. Después de varias versiones dimos con la clave para que sonara exactamente como queríamos, potente y con cabida en momentos clave de nuestros directos.

5. carameloraro

Siempre he sido muy fan de la franquicia Pokemon, y se me ocurrió relacionar los caramelos raros (objetos para subir de nivel a los Pokemon y que se hagan más fuertes), con algunas personas que pasan por nuestra vida y tienen el mismo efecto sobre nosotros. Aunque a veces no nos demos ni cuenta y sean personas que simplemente nos cruzamos un día, que vimos tener un gesto, algún artista que nos influyó del cual no recordamos su nombre…

6. reset

Un enlace entre temas, el típico gesto de sacar el cartucho de la Game Boy para soplarlo y volverlo a meter.

7. duende

Es, junto con sobre el mar, uno de los temas más especiales del disco. La letra es una alucinación, ver un duende verde flotando delante tuyo, bailando y haciéndote gestos. Decidimos experimentar con la instrumental y nos encanta cómo terminó encajando con el ritmo de la melodía vocal.

8. números rojos

Nos encanta la fuerza que ha cogido el tema y el toque de Besmaya. Habla sobre gastar lo poco que tienes en disfrutar con la gente que quieres, y después ya veremos. Está muy presente el giro hacia las guitarras que comentábamos.

9. cuando faltes

Disfrutar de algo como si fuera la última vez porque sabes que se va a acabar, y sentir un poco ese síndrome del impostor al disfrutar de ello porque crees que, en el fondo, no te lo mereces. Está claro que es injusto sentir esto, pero casi todos lo hemos sentido alguna vez en algún ámbito de nuestra vida.

10. sangre y sal

Resume bien la temática del disco, evaluar de nuevo la persona que somos y las personas que tenemos delante, en la que nos hemos y se han convertido, y entender si seguimos siendo compatibles. Despedirnos de la persona que fuimos y saber comprender a la persona en la que nos hemos convertido, de eso va el disco.

11. sería perfecto

En la línea de 08:30, esta canción está escrita desde el malestar con uno mismo. Aun así, intentamos darle cierta luminosidad en la instrumental y, para mí, los 6 compases previos al segundo estribillo son los más bonitos del disco, mis favoritos.

12. después de ti

Esta canción es el gran nexo que quedó entre Dani, Tere y nosotros dos después de la grabación. Aparecen sus coros y decidimos que cerrara el disco como colofón a lo que supuso ese tiempo juntos.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Este disco nos ha ayudado a encontrarnos a nosotros mismos, sería increíble ver que ahora lxs que los escuchen pueden encontrarse en él.

Escucha «sangre y sal» de vangoura a continuación: