Vega – IGNIS / Canción a Canción

Son ya once los discos que avalan la carrera de Vega. Un camino que la artista cordobesa ha construido a base de tesón, coherencia y personalidad. 22 años de música y de una sensibilidad diferente que le han permitido sumar adeptos y no dejarse llevar por modas o tendencias, siguiendo siempre lo que su creatividad y su sensibilidad le marcan en cada momento. IGNIS (2022) es su último trabajo, un álbum conceptual, ambicioso y muy personal.

Según ella misma, el disco nació a partir de En el alambre, la maravillosa canción de Iván Ferreiro incluida en su último larga duración Trinchera Pop. Gracias a este tema, Vega sintió la necesidad de empezar de cero, de dejarse caer y, de alguna manera, reconstruirse. IGNIS es un trabajo que hay que escuchar al completo, en su orden, intentando penetrar en cada rincón, dejándose atrapar por cada canción. Es una obra total, sin singles ni campañas de marketing, un álbum que nos muestra una nueva etapa de Vega y que ahora descubrimos mejor junto a ella.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Mi nombre es Vega, soy una artista independiente con una trayectoria de 22 años de carrera, al frente de mi propio sello y editorial, La Madriguera Records. Autora y compositora de todo mi repertorio a lo largo de 11 álbumes editados y de las obras que he escrito para otros artistas.

Con mi propio sello puedo contar mis seis últimos álbumes de estudio autogestionados y editados. El último de ellos se titula IGNIS. Como su propio nombre indica, es un álbum de fuego. Con él empiezo una nueva etapa de mi carrera, es un viaje de la oscuridad a la luz, un disco donde la canción no se puede aislar, por eso ha sido lanzado sin singles de adelanto, poniendo la obra como el todo capaz de dar al artista y al público el lugar preferente que merecen.

Está producido por Ricky Falkner, mezclado y grabado por Jordi Mora, y masterizado por Ángel Medina. Arreglado por mí misma y por músicos excepcionales como Dani Ferrer, Xavi Mole, Víctor Valiente, David Soler, Angie Sánchez y el propio Ricky Falkner.

Es un álbum para degustar de principio a fin, donde el duelo, la rabia, la melancolía, la euforia, la calma y la alegría transitan y caminan de la mano sin inmutarse.

A mayores, lo he presentado en dos formatos físicos súper premium artesanales y fabricados en proximidad. Ambos reúnen una característica única y genuina en común: IGNIS es el primer álbum del mundo que literalmente se quema, siendo necesario aplicar una llama para desvelar su portada, recalando en el público el hecho de que cada unidad será única e irrepetible, una edición limitada de 1 unidad, ya que como lo queme cada uno dará como resultado una portada única.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Está disponible en todas las plataformas de streaming, pero realmente si queréis vivir una experiencia única y tener un disco para toda la vida, sabiendo que esa pieza será irrepetible, haceos con uno de sus formatos físicos. No defraudan. Se encuentran en las tiendas de discos y, sobre todo, remuneran justamente el trabajo de las más de 100 personas que han trabajado en todo el proceso y elaboración de disco, desde dentro hasta afuera.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo grabamos en los estudios La Casa Murada en Tarragona, cuidadísimos por Eli y Jesús. Lo ha producido, como os decía antes, Ricky Falkner, y lo hemos arreglado y tocado todos juntos (Dani Ferrer, Víctor Valiente, Xavi Mole, David Soler, Angie Sánchez y yo misma). Grabado y mezclado por Jordi Mora y masterizado por Ángel Medina.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es el disco más 100% Vega de todos los que he hecho. Es un disco libre, donde el tiempo no apremia, de una intensidad enorme musicalmente hablando, con letras muy muy cuidadas, sonoridades donde el rock, el pop, la electrónica e incluso el folk tienen cabida. Es un disco tan diverso como yo, donde todo el mundo seguro que encuentra una canción que le representa.

Es mi mejor disco. Puede sonar tópico, pero lo es. Y estoy súper satisfecha con el resultado y de la forma en la que he llegado hasta terminarlo, rodeada no solo de la gente adecuada sino de las mejores personas que pude tener. Es un disco sin sufrimiento, que es lo que debe ser la música y algo que por desgracia no he conocido hasta ahora.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Siempre me gustó hacer discos con una inmersión total en el proyecto, sin cosas que molesten o te hagan desconectar demasiado. Fue tan así, y estaba tan feliz, que casi me olvido de volver a casa. Dos semanas en Tarragona y vengo con el catalán en la cabeza refrescado (lo aprendí hace muchos años y lo tenía en la trastienda del cerebro). He comido calçots por primera vez y, honestamente, me hubiera quedado a vivir en esos días. Pero amo demasiado a mi familia 😂.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Solo habrá seis conciertos únicos de presentación en el mes de marzo de 2025 (me lo tomo todo con calma) y será con todos los músicos que lo han grabado. Quiero que la gente viva la misma experiencia que tuve yo en la grabación: emoción, vibra de la buena y musicazos por los cuatro costados. Un disco que por primera vez voy a tocar al completo, sumado a los singles «hechos por el público», que son esas canciones que jamás lo fueron oficialmente pero que mi público lleva pidiendo año tras año.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Ignis

Es la intro del disco. Un akelarre de voces que auguran la cremación de todo lo tóxico vivido, donde las cenizas van a empezar a volar hasta posarse en un lugar lleno de belleza y calma.

2. Si los arboles bailan

Es la primera declaración de intenciones. Desaparece el duelo para dejar paso a la nostalgia, a la rabia y, definitivamente, al resurgir.

3. Incondicional

Una canción que nace de un tirón tras despedirme de esos incondicionales que son nuestros animales de compañía. Anhelando un cielo para ellos al que yo acabe yendo algún día para reencontrarnos.

4. De otro palmeta

Dedicada a todas esas personas únicas y genuinas, especiales y con una sensibilidad y compromiso con la sociedad en la que viven, aunque ello les suponga sufrimiento. Está inspirada en mi hija y en mí misma.

5. Leviatán

Es posible vencer y apartar a las personas tóxicas de tu vida, incluso a la parte tóxica dentro de nosotros que no nos deja vivir en paz. Una oda a uno mismo, convertido en coloso gracias a los amigos que nunca fallan.

6. Crisatenmos

La batalla del amor solo ha empezado y no hay vuelta atrás porque ya estás silbando de felicidad. No hay duelo, hay compasión y, sobre todo, justicia.

7. Cristal Oscuro

Es mi favorita, vocal y musicalmente. Ya no hay nadie que pueda romper mi calma nunca más.

8. Boston

La rareza dentro del disco y quizás una de las mejores letras que he escrito en mi vida. La escribí en Boston y jamás olvidare los dos minutos y medio que me llevaron a escribirla. Una de musas y biográfica.

9. Nina descalza

Soy esa niña descalza que corre entre escombros, que solo quiere vivir. Es la determinación a ser feliz.

10. Litio y alquitran

La más canalla del disco y la que pienso hincharme de bailar en directo. Otro perfil mío. El rock no es exclusivo del genero masculino.

11. Dispárame una canción

La canción mas antigua de todas y una revisión maravillosa de una declaración de amor hecha canción.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Paz. Mucha paz interior.

Escucha «IGNIS» de Vega a continuación: