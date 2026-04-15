Vermú – Los Zagales / Canción a Canción

Hace tres años ya pusimos atención en el disco Duelo de ronda de Vermú y nos acercamos a las canciones de ese trabajo gracias a todo lo que nos contaron ellos mismos. Aquel segundo álbum suponía la confirmación de una propuesta que mezcla a la perfección tradición y modernidad, sin dejarse llevar por un simple homenaje al folclore, sino dando una vuelta de tuerca a los sonidos más populares, actualizándolos con el pop y el rock como mecanismo fundamental.

Aquel disco conceptual dejó un fantástico sabor de boca y ahora la banda de La Roda (Albacete) vuelve a la carga con una nueva colección de canciones bajo el brazo. En esta ocasión se atreven a dar un paso más en los sonidos actuales, facturando un álbum realmente adictivo. Siguen los aromas tradicionales, pero en esta ocasión Vermú se sienten más libres que nunca, ajenos a prejuicios y tendencias. Volvemos a acercarnos a la obra de la banda y lo hacemos de nuevo deteniéndonos en cada uno de los temas que dan forma a Los Zagales, su fascinante nueva entrega.

Bienvenidas a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Es, para nosotros, el disco más libre que hemos hecho. La norma era hacer lo que nos gustara sin ningún otro tipo de factor a tener en cuenta.

Trabajar con Manuel Cabezalí ha sido para nosotros toda un experiencia y nos ha dado el sonido que estábamos buscando para este disco. Nos encanta.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 27 de marzo. Lo editamos de forma totalmente independiente. Hace un par de años que tomamos esta decisión. Salió en CD y vinilo y se puede comprar online en www.vermubanda.com

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Producido por Manuel Cabezalí. Han participado Víctor Cabezuelo (sintes en algunos temas), Bewis de La Rosa y Nieves Lázaro (coros en algunos temas).

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco donde hemos dado prioridad al gusto por las canciones y los arreglos antes que a los prejuicios de estilo o las opiniones externas.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La anécdota (no sé si graciosa) es que hemos compaginado la composición, grabación y salida del disco con dos paternidades dentro de la banda. No sé ni cómo lo hemos hecho. Supongo que haciendo las cosas con mucho tiempo de previsión y organización. También madrugando y trasnochando un poco.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

El plato fuerte será el 24 de abril en Madrid en la sala Clamores con la banda completa. Aunque previamente estaremos el 17 de abril presentándolo en trío acústico en Alcázar de San Juan. Después ya empezamos la gira de verano donde tenemos ya sobre 15 fechas cerradas por distintos pueblos.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Los Zagales

Es una jota que habla un poco de cómo las redes sociales nos están absorbiendo y desactivando como individuos. Se centra sobre todo en las generaciones más jóvenes.

Para esta canción, Bewis de la Rosa se marcó un rap que eleva la canción a otro nivel.

2. Como el salmón

Una de las más chulas del disco. Víctor Cabezuelo se hizo el sinte de la intro que quedó super bien. Habla sobre darte cuenta de que lo importante al final es lo que siempre ha estado ahí.

3. Barbechos

Es una canción de amor. Así a secas. La intención era que saliera una rumba, pero nos hemos dejado llevar por la canción hacia un estilo que no sabemos muy bien cómo catalogarlo.

4. Lagartos

Quizá la más rockera. Estuvo a punto de ser descartada y ha terminado siendo una de nuestras favoritas para el directo.

5. La del Júcar

Puede que sea la que más ha gustado. Habla sobre la importancia de las cosas pequeñas, los bichos, el campo…y alejarse del delirio general.

6. Bombas

Una canción antibélica en toda regla. La hicimos hace más de un año… pero por cómo han ido transcurriendo los acontecimientos da hasta un poco de miedo la letra.

7. Te estás marchando

Es un pseudobolero que está gustando mucho. Habla sobre cómo el cuerpo se apaga con la edad.

8. El fiasco final

El título es un juego de palabras con “el juicio final” y habla sobre el hipotético momento de la muerte.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nos quedamos más que contentos con que este disco nos haya traído la posibilidad de tocarlo en muchísimas ciudades y escenarios. Las canciones nacieron hace dos o tres años y seguimos conectando con ellas. Este año nos está brindando oportunidades increíbles, de las que todavía no somos del todo conscientes. Hasta ahora nada nos ha asustado, pero sí hay un deseo: que nos siga trayendo más canciones y que sean aún mejores.

Escucha «Los Zagales» de Vermú a continuación:

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