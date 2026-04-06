Vicente Calderón – Cinco Estrellas / Canción a Canción

Ha pasado poco más de un año desde que Vicente Calderón publicaron su homónimo álbum debut y ya tenemos nuevo lanzamiento de la banda. Se trata del EP Cinco Estrellas, un trabajo compuesto por 4 nuevas canciones en las que afinan las melodías y abordan temas de mayor calado emocional. Es por eso que este nuevo EP podría considerarse el inicio de una nueva etapa en la que mantienen su querencia por el britpop, aunque dotando de más profundidad aún a su propuesta.

Hablamos con el grupo formado por Ángela (guitarra y voz secundaria), Iker (guitarra), Rafi (bajo), Elena (batería) y Julián (voz) y les pedimos que repasen con nosotros los temas de Cinco Estrellas, para así entender mejor el momento actual de Vicente Calderón y lo que puede esperar todo aquel que se adentre en estas canciones.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Hola! Nos llamamos Vicente Calderón y somos Ángela a la voz y guitarra, Rafi al bajo, Elena a la batería, Julián a la voz e Iker a la guitarra.

El pasado 26 de marzo sacamos un nuevo EP con 4 canciones que da seguimiento a la banda un año después de nuestro primer disco. Se llama Cinco Estrellas.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

A partir del 26 de Marzo nuestro nuevo EP Cinco Estrellas estará disponible en todas las plataformas.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado con Carlos Sennacheribbo y Luis de Oleza miembros de la banda Cora Yako.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Estos nuevos temas beben aún más del britpop. Antes nos interesaba mucho la propuesta de Blur, pero con la evolución de la banda hemos querido acercarnos a un sonido más parecido al de Oasis, manteniendo esos tintes de Blur. También hemos querido crear melodías mucho más pop y abordar temas quizá más sentimentales y maduros en comparación con lo que veníamos tratando en nuestro primer disco.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No es algo especialmente divertido, pero sí quizá un dato curioso: hemos añadido a la grabación una sección de cuerdas y teclado con nuestra amiga Marina Arceiz, que además nos acompañará en los próximos conciertos que tenemos a la vista.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

A falta de algunas cositas que anunciar, primero de todo estaremos en Ourense y Valladolid a finales de abril, y luego ya arrancamos al siguiente finde yéndonos a Liverpool con The Spanish Wave.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Canción de Amor Nº 1000

Es la canción que abre este nuevo EP de la banda y probablemente la referencia más “britpopera” del disco. Ese comienzo de guitarra acústica acompañado de violines y teclado estuvo muy inspirado también por “Bitter Sweet Symphony”. Creo que es el primer tema de la banda que resulta claramente romántico de una forma evidente, y además lo sacamos justo a la vuelta de estas últimas Navidades. Queríamos hacer algo que la gente se pudiera dedicar, tanto a sus parejas como a amigos o familiares.

Es una canción que ya hemos tocado en el local de ensayo y que tiene una potencia brutal cuando entran nuestras guitarras y nuestra nueva incorporación al teclado. Creemos que la gente va a dejarse la voz gritando el estribillo cuando la toquemos en directo!

2. Cada Mañana

Es la segunda canción del EP y una de las que más ganas tenemos de ver cómo la recibirá el público. Es un tema muy potente, cantado por Iker. La canción habla de un recuerdo, de una memoria que aparece en cualquier mañana de tu día a día, ya sea estando resacoso o esperando a salir de la cama para ir a trabajar.

El 10 de abril la estaremos presentando en el Bernabéu, aunque ya la hemos ensayado y podemos decir que el estribillo es de lo mejor que hemos compuesto como banda. Nos atrevemos incluso a decir que es uno de los mejores temas que han salido de este proyecto.

3. Horrible Final

El siguiente single de Vicente Calderón, “Horrible Final”, es el último adelanto publicado de nuestro próximo EP y marca una nueva etapa en cuanto a sonido se refiere. En esta ocasión lo hacemos con un tono mucho más afilado y estridente, cargado de coros potentes y “guitarreo” directo.

En “Horrible Final”, le recordamos un poco a la gente que no está mal discutir de vez en cuando, aunque parezca que el mundo se va a acabar —tal y como dice la canción—, pero que también es necesario entrenar el arte de perdonar.

Seguimos esa línea de sonido noventero, esa atmósfera épica y nostálgica que tanto queremos que nos defina, con claras referencias a Oasis o Blur, y con guiños nacionales a grupos como Los Planetas.

“Horrible Final” es, sin lugar a dudas, algo que no queremos vivir, pero que debéis escuchar, sea bueno o sea malo. Y para recordarlo ya estamos nosotros, Vicente Calderón, coreando una frase tan sencilla como contundente: «Pedir perdón es lo mejor».

4. 300.000 km/s

Es un tema muy potente y claramente motivacional. Yo mismo he entrenado cardio corriendo en la cinta escuchándolo y os aseguro que funciona bastante bien [risas].

Ese sonido tan inspirado en Oasis vuelve a aparecer aquí. Quien sepa reconocer los guiños se dará cuenta de que no son solo referencias a “Wonderwall”, también hay detalles que recuerdan incluso a los discos más recientes de la banda mancuniana.

Tenemos muchas ganas de estrenarlo en directo. La idea es que en el concierto la gente acabe sudando y saltando en pogos porque, como indica su propio nombre, queremos que el público sienta algo parecido a la velocidad de la luz.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que este EP nos traiga muchas alegrías, muchos conciertos y, sobre todo, nuevos fans que vayan descubriendo el pequeño universo de ideas que van apareciendo.

Escucha «Cinco Estrellas» de Vicente Calderón a continuación: