Vicente Navarro – Cantares de llanura y monte (CLM) / Canción a Canción

Cantares de llanura y monte (CLM) es una obra abierta. A día de hoy son seis las piezas que forman parte de él, pero el espíritu del proyecto es que sea una obra viva a la que ir incorporando nuevos temas a modo de cancionero que se vaya expandiendo con el tiempo, demostrando así que la tradición también mira al futuro. Nos adentramos junto a Vicente Navarro en este EP para comprender mejor de qué trata y cuáles son los motivos que le han llevado hasta aquí.
1. Gañanada
2. El twist del autobús
3. A la Mancha
Una de las decisiones que tomé antes de empezar a seleccionar los temas de este proyecto fue que no iba a incluir ninguno, por popular o no que fuera, si no conectaba con él desde la lírica o desde su sonido. Por eso, esta tradicional jota manchega es de los pocos temas populares que hay en el EP. Este tema, que creo que nos pertenece a todos los españoles y que lleva en mi cabeza desde siempre, describía La Mancha bajo un prisma que me parecía interesante tanto mantener como modificar para que su mensaje llegara de una manera más profunda.
En este caso, como en los otros temas, decidí disminuir los BPMs y hacer uso de la guitarra eléctrica para narrar la canción. Las jotas, que a menudo suelen ser rápidas, jocosas, divertidas y con el objetivo de desconectar de la vida en el campo y su dureza, poseen coplas normalmente con bastante sentido del humor. Yo modifiqué algunas palabras («tocino» por «escondido») para poder hablar de la Comunidad sin sorna, sino focalizando de nuevo en la belleza de la letra y las historias que se cuentan. Las coplas de esta jota suelen ser infinitas porque en la música tradicional las letras se modifican según la región. Yo seleccioné tres, sobre todo relacionadas con la provincia de Ciudad Real.
4. Romance de El Pernales
Esta canción proviene del folclore de la sierra de Albacete y data de finales del XIX, principios del XX. Narra la historia de una especie de Robin Hood manchego, que robaba a los ricos y caciques para repartir lo robado entre las gentes de los pueblos. Fue abatido por la guardia civil durante un camino por la sierra, sin juicio, junto a su acompañante, el niño del Arahal. De este tema me encantó tanto la melodía como la letra y me sirvió para tocar el bajo por primera vez en mi trabajo. Seleccioné las coplas (estrofas) omitiendo aquellas palabras que rompían el ritmo y atrancaban el discurso de la canción, para que su historia se entendiera perfectamente.
5. La primera vez que te vi
Este tema es lo que se conoce como Mayo. Los mayos son canciones que se cantaban a finales del mes de abril y que están relacionados directamente con la entrada de la primavera y la llegada de las cosechas. El origen de estas canciones es pagano, pero llega hasta nuestros días y se cantan no solo en Castilla La Mancha sino en muchas provincias.
Este, cuyo origen varía dependiendo de las fuentes, cuenta la historia de un hombre que se enamora con la llegada de mayo de una mujer y durante la canción describe a la joven, a su madre con el uso de metáforas sencillas pero tremendamente evocadoras, que se colocan directamente en tu cerebro visualizando la historia. Con humor, describo la producción de este tema como una especie de The Weeknd en Castilla La Mancha, por el uso de sintetizadores y melodías que remiten más a los años 80. Ha sido el cuarto single y focus track del EP.
6. Homenaje
La canción final (por ahora) del EP se titula ‘Homenaje’. Es una canción compuesta a finales de la dictadura franquista, que remite a las fosas comunes y a todos aquellos amigos y amigas, padres, abuelos, hermanos que aún no han aparecido. Más allá de la belleza de la letra y la melodía, la canción tristemente hoy sigue sonando actual y creí necesario llevarla tanto al directo como al EP por ello. La conocí a través del folclorista Manuel Luna y decidimos desarrollarla con la sencillez de una guitarra electroacústica.
Deseo que todo tipo de personas conecten con estas canciones y que los programadores, instituciones y las mismas comunidades (especialmente Castilla La Mancha y Madrid, por su pertenencia a Castilla la Nueva) ayuden a su reconocimiento. Tengo puesta mi ilusión en que el espectáculo pueda ser visto para que la gente entienda y se emocione, sabiendo que el pasado puede ser cantado una y otra vez. También espero colaborar en que Castilla La Mancha no sea una de esas comunidades que parecen no existir en el país e iniciar o continuar un camino que trata de recordar y ampliar su importancia en la historia de España.