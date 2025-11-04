Vicente Navarro – Cantares de llanura y monte (CLM) / Canción a Canción

La reinterpretación del folclore y la música de raíces es ya casi una marca personal de Vicente Navarro y con su nuevo EP vuelve a poner de manifiesto que la tierra manchega, su tierra, tiene una importancia fundamental en su propuesta artística. Cantares de llanura y monte (CLM) es el título bajo el que se aglutinan estas seis nuevas canciones. Una mirada contemporánea hacia lo tradicional, donde la libertad y el riesgo juegan a su favor para que el resultado sea más que sugerente.

Cantares de llanura y monte (CLM) es una obra abierta. A día de hoy son seis las piezas que forman parte de él, pero el espíritu del proyecto es que sea una obra viva a la que ir incorporando nuevos temas a modo de cancionero que se vaya expandiendo con el tiempo, demostrando así que la tradición también mira al futuro. Nos adentramos junto a Vicente Navarro en este EP para comprender mejor de qué trata y cuáles son los motivos que le han llevado hasta aquí.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Cantares de llanura y monte (CLM) es un EP formado por seis canciones de la tradición de Castilla La Mancha. Este proyecto surge de una residencia artística en el Centro de arte contemporáneo Condeduque en Madrid, en la que se desarrolló un espectáculo de una hora con 14 temas de esta comunidad trabajados/versionados desde mi filtro o mi manera de entender la música en este momento. El proyecto que se estrenó en primavera, formado por más de catorce canciones, generó una repercusión que nos hizo valorar generar un EP en el que se desarrollaran algunas de ellas, para poder mostrárselas a la gente fuera del escenario.

Decidimos estos seis temas como los más representativos del proyecto inicial, pero el EP se concibe como un proyecto abierto en el que pueden entrar a lo largo de los próximos meses o años más canciones, como una manera de entender que la tradición que se extiende hacia atrás se puede proyectar también hacia el futuro. El proyecto ha sido producido junto al artista canario Carreño.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Aunque desde mayo se han ido lanzando singles, el proyecto completo está disponible desde el pasado 24 de Octubre en todas las plataformas y a ello se suman algunos videos en directo que se encuentran en YouTube.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Ha sido grabado con Carreño, en su estudio y trabajado en el Centro Condeduque de Madrid durante la residencia.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Hay canciones que no tienen tiempo. Como los libros que pueden leerse y depende de quien lo lea puede recibirlo de una manera diferente, pero son atemporales. Las influencias van desde el synthpop hasta el rock entendido como el uso fuerte de las guitarras eléctricas.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Tres de las canciones del EP están grabadas con un 57, que es un micro que no se suele usar para cantar sino para recoger lo que emiten los amplis de guitarra. Pero generaba un sonido sucio que me parecía interesante y que contrastaba con la belleza de algunos temas.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

La verdad es que otro de los motivos por los que consideramos que había que lanzar este EP era porque creímos que era necesario que los programadores lo escucharan para moverlo por España y por el extranjero si se diera. Hemos actuado en Casas Ibáñez (Albacete) y el próximo 27 de Noviembre lo presentaremos en Móstoles. Ahora mismo seguimos trabajando para poder mostrarlo en más lugares.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Gañanada

Es una canción del folclore Toledano que recorre la historia de un pequeño gañán (joven que trabaja en el campo), que cuenta su enamoramiento de una joven posiblemente de clase más alta. El tema se narra desde tres puntos de vista: el del joven, dos versos de la joven y un final con un narrador omnisciente.

Este tema es representativo de cómo en la música tradicional las reglas de estructura, tempos, compases, etc. no tenían cabida. En este caso, la letra no fue modificada y pasamos de un tema basado en instrumentos como la guitarra a uno dominado por el autotune, los sintetizadores y las guitarras eléctricas, para alejarnos del sonido pero manteniendo la potencia de la historia. Asimismo, la letra está sin modificar porque consideré que era precisamente el uso de algunas palabras ya no usadas -que tuve que investigar- lo que nos mantenía también atados a ese pasado que recuperar.

2. El twist del autobús

Esta canción compuesta por Paco Clavel, originario de Valdepeñas, es posiblemente la que más se aleja de lo que entendemos por tradición en la actualidad. Las figuras de Paco y de Almodóvar para mí eran imprescindibles a la hora de reconocer a algunas de las figuras más importantes de la cultura manchega. En una de las grabaciones de este tema (de los 80) ambos artistas cantan la canción con energía sucia de la época. En mi caso, lo que hice fue llevarla musicalmente al lado contrario, basándola en la voz y el piano para destacar la belleza de una letra que a menudo pasa inadvertida, convirtiéndose en una canción clásica de amor.

3. A la Mancha

Una de las decisiones que tomé antes de empezar a seleccionar los temas de este proyecto fue que no iba a incluir ninguno, por popular o no que fuera, si no conectaba con él desde la lírica o desde su sonido. Por eso, esta tradicional jota manchega es de los pocos temas populares que hay en el EP. Este tema, que creo que nos pertenece a todos los españoles y que lleva en mi cabeza desde siempre, describía La Mancha bajo un prisma que me parecía interesante tanto mantener como modificar para que su mensaje llegara de una manera más profunda.

En este caso, como en los otros temas, decidí disminuir los BPMs y hacer uso de la guitarra eléctrica para narrar la canción. Las jotas, que a menudo suelen ser rápidas, jocosas, divertidas y con el objetivo de desconectar de la vida en el campo y su dureza, poseen coplas normalmente con bastante sentido del humor. Yo modifiqué algunas palabras («tocino» por «escondido») para poder hablar de la Comunidad sin sorna, sino focalizando de nuevo en la belleza de la letra y las historias que se cuentan. Las coplas de esta jota suelen ser infinitas porque en la música tradicional las letras se modifican según la región. Yo seleccioné tres, sobre todo relacionadas con la provincia de Ciudad Real.

4. Romance de El Pernales

Esta canción proviene del folclore de la sierra de Albacete y data de finales del XIX, principios del XX. Narra la historia de una especie de Robin Hood manchego, que robaba a los ricos y caciques para repartir lo robado entre las gentes de los pueblos. Fue abatido por la guardia civil durante un camino por la sierra, sin juicio, junto a su acompañante, el niño del Arahal. De este tema me encantó tanto la melodía como la letra y me sirvió para tocar el bajo por primera vez en mi trabajo. Seleccioné las coplas (estrofas) omitiendo aquellas palabras que rompían el ritmo y atrancaban el discurso de la canción, para que su historia se entendiera perfectamente.

5. La primera vez que te vi

Este tema es lo que se conoce como Mayo. Los mayos son canciones que se cantaban a finales del mes de abril y que están relacionados directamente con la entrada de la primavera y la llegada de las cosechas. El origen de estas canciones es pagano, pero llega hasta nuestros días y se cantan no solo en Castilla La Mancha sino en muchas provincias.

Este, cuyo origen varía dependiendo de las fuentes, cuenta la historia de un hombre que se enamora con la llegada de mayo de una mujer y durante la canción describe a la joven, a su madre con el uso de metáforas sencillas pero tremendamente evocadoras, que se colocan directamente en tu cerebro visualizando la historia. Con humor, describo la producción de este tema como una especie de The Weeknd en Castilla La Mancha, por el uso de sintetizadores y melodías que remiten más a los años 80. Ha sido el cuarto single y focus track del EP.

6. Homenaje

La canción final (por ahora) del EP se titula ‘Homenaje’. Es una canción compuesta a finales de la dictadura franquista, que remite a las fosas comunes y a todos aquellos amigos y amigas, padres, abuelos, hermanos que aún no han aparecido. Más allá de la belleza de la letra y la melodía, la canción tristemente hoy sigue sonando actual y creí necesario llevarla tanto al directo como al EP por ello. La conocí a través del folclorista Manuel Luna y decidimos desarrollarla con la sencillez de una guitarra electroacústica.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Deseo que todo tipo de personas conecten con estas canciones y que los programadores, instituciones y las mismas comunidades (especialmente Castilla La Mancha y Madrid, por su pertenencia a Castilla la Nueva) ayuden a su reconocimiento. Tengo puesta mi ilusión en que el espectáculo pueda ser visto para que la gente entienda y se emocione, sabiendo que el pasado puede ser cantado una y otra vez. También espero colaborar en que Castilla La Mancha no sea una de esas comunidades que parecen no existir en el país e iniciar o continuar un camino que trata de recordar y ampliar su importancia en la historia de España.

Escucha «Cantares de llanura y monte (CLM)» de Vicente Navarro a continuación: