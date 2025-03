Victorias – emocional / Canción a Canción

Poco a poco se empieza a hablar de Victorias como una realidad, dejando atrás las etiquetas de «promesas», «emergentes», y demás definiciones que sirven para un momento determinado de la trayectoria, pero que dejan de sostenerse cuando cada vez hay más gente que habla de ellos y empiezan a recorrer las salas de medio país en largas y provechosas giras. Todavía son casi unos recién llegados a estos, eso es cierto, pero el boca a boca está surtiendo efecto y con emocional, su segundo larga duración, la banda sevillana espera dar el salto definitivo.

Acompañados de Ire Díez (cantante y compositor del grupo), nos metemos de lleno en las 12 canciones que forman parte de emocional. Un paseo por cada una de ellas con el que comprender mejor todo el universo creativo que da sentido a Victorias. El cuarteto anda inmerso en la gira de presentación del álbum y mañana mismo, 28 de marzo, estarán actuando en la Sala B de Madrid. Si quieres asistir, aún quedan entradas a la venta aquí.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Para nosotros la música va más allá de las canciones: se trata de conectar, de sentir, de emocionar(nos) y de darle sentido a nuestra vida, por eso no hacemos canciones con el objetivo de gustarle al algoritmo, lo hacemos por una necesidad vital. Somos de canciones rápidas, somos de baladas, somos de acústica y de tener el ampli al 9. Somos transparentes y emocional, nuestro segundo disco, es la máxima representación de esto. 12 canciones como 12 espejos.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

emocional salió a la venta el pasado 13 de febrero: digital en todas las plataformas y en físico, con una edición especial en vinilo transparente.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Al igual que en nuestro anterior disco, para emocional nos pusimos en manos del productor Guille Mostaza, en su estudio Álamo Shock. Durante esos 15 días no solo grabamos canciones, también grabamos a fuego ese agosto de locura.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Definir a qué suena la banda es complicado. De hecho, es una de las grandes incógnitas que surgieron durante la grabación y especialmente ahora, durante el lanzamiento. Pero en busca del titular que mejor nos defina, hemos encontrado uno: pop que se suda. La espontaneidad de la música popular, añadiéndole rabia, descaro e intensidad. No es pop, no es punk, no es rock. Es lo que nos sale de dentro.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues que de no ser por Juanma (batería), este disco no estaría en la calle ahora mismo. A 8 semanas de grabar tuve un momento de bajón tan grande que me impedía seguir escribiendo. Era vértigo, era miedo a no superar mis expectativas. Me cuesta verbalizarlo… Lo cierto es que quería pararlo todo y dedicarme a otra cosa menos dolorosa que hacer canciones. Imagino que Juanma lo intuyó porque esa tarde me vio salir del local y automáticamente vino detrás para preguntarme qué mierdas pasaba. Y lo que pasaba era que el disco no iba a salir. Y aquí me lees, respondiendo un cuestionario sobre emocional. Qué viaje.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Estas son las próximas fechas que tenemos confirmadas:

28 de marzo: Madrid (Sala B)

28 de marzo: Zaragoza (La Lata de Bombillas)

26 de abril: Valencia (La La Ruzafa)

9 de mayo: Málaga (La Cochera)

16 de mayo: Toledo (Sala Pícaro)

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. en círculos

Tanto en lo sonoro como en lo conceptual, es la introducción perfecta para el álbum. en círculos habla de reconocer los errores, pero también de volver a intentarlo, de ser mejor y de entregarse a lo que amas. Teníamos la idea de convertirla en la canción trance del álbum: con acordes largos, ritmo más pausado y guitarras atmosféricas. El resultado final es mérito de Guille Mostaza, quien decidió elevar la idea hasta lograr una de mis canciones favoritas.

2. no hemos aprendido nada

No tengo ni coche ni carnet, así que buena parte de mi vida la paso en transporte público, algo que me permite leer, escuchar música sin prisa e incluso escribir canciones. no hemos aprendido nada salió íntegramente de uno de estos viajes. En un tren Jerez-Sevilla. Recuerdo llegar a casa, coger los apuntes del cuaderno (estrofas + estribillo) y cantarla de primera. Parecía que me estaba esperando. Grabé la demo, se le pasé a JL (mánager) y respondió «tremenda».

3. ojalá

Siempre he utilizado las canciones para enmascarar emociones reales. Si algo me molestaba, dolía o encantaba, recurría a otras escenas con otros personajes. De la mano de Ángel Luján aprendí a escribir de otra forma: siendo sincero conmigo mismo, contar lo que me pasa como de verdad pasa, sin rodeos ni máscaras. Y el primer ejercicio de ese aprendizaje con Ángel fue esta canción. La letra se terminó en casa de Chris (bajista). Fue uno de los días más bonitos e inspirados del verano. Ojalá haberla escrito mucho antes.

4. yo sí te quería

yo sí te quería es transparente como la orilla de La Barrosa y me calma cantarla como me calma una ducha ardiendo un lunes por la noche. Sorprende que sea así de corta, así de real y así de libre. Igual que me ha sorprendido crecer tanto con ella. He aprendido a contar el dolor como nunca y, gracias a la producción finísima de Guille también hemos aprendido a ser más valientes con nuestro sonido, a ofrecer algo nuevo y puro a la vez. Llevaba toda la vida soñando con hacer una canción así, con cantar una letra como esta, con sanar las heridas así.

5. quema

La misma mañana que salíamos para el estudio, me senté con esta demo y, pensando en un buen amigo, escupí la letra de una sentada. En mi cuaderno no hay tachones. Es la primera vez que me pasa. Cero dudas. Bueno, sí que hubo, en el título. Me costó la vida encontrarle un nombre adecuado a quema. Como me gusta especialmente, quería darle un nombre más rimbombante, que le diera un protagonismo extra, ¿sabes? que pusiera más el foco en ella. Finalmente, le dejé el original. Le sienta bien. Y a mí cantarla también.

6. buena cara

El trabajo y cómo este se apodera de mi tiempo es uno de los temas que más me preocupan de la existencia. Tengo un sentido de la responsabilidad extremo, que ha hecho que mi tiempo sea sinónimo de «eficiencia/ no eficiencia», pero también soy consciente de la cantidad de horas que el trabajo le roba a lo que amo. Me apetecía cantar sobre esto y, una de esas noches en las que sales tardísimo de la oficina, decidí escribirlo. Como eran las tantas de la madrugada, la primera demo de la canción se grabó completamente susurrada. Nada que ver con la versión final, que es la más exigente de todas las que haya cantado nunca.

7. baila este cabreo

Nos costó poco más de 3 intentos en el local y ya teníamos la estructura que escuchas en Spotify, incluido el riff principal. Me llevé la demo y 2 semanas más tarde me la puse en la oficina. Había terminado de trabajar y todo el mundo se había ido, así que la enchufé en los altavoces de mi escritorio con el volumen al máximo. Mientras cerraba todas las pestañas del ordenador para centrarme en la canción, me quedé navegando unos segundos por Linkedin, distraído por un mentor empresarial de supuesto éxito que tenía las claves del éxito. Ahí arrancó la letra. En este disco de la transparencia también había espacio para lo opaco. Para estos gurús de medio pelo que aprovechan la desesperación de la gente y así poder comprarse el decimoquinto Ferrari.

8. la mitad de la mitad

El pasado 21 de marzo la estrenamos en Sevilla. Fue sorprendente escuchar cómo la cantaba la gente, dejándose la garganta, soltando todo lo que llevaban dentro. A diferencia de baila este cabreo, la mitad de la mitad ha tenido tantas versiones que todavía no me termino de acostumbrar a la definitiva. Se le dieron todas las vueltas posibles y ninguna encajaba. Hasta que JL nos invitó a hacerla más bailable. Menos solemne. Así encajó el puzzle. La que oyes es, sin duda, la mejor.

9. seré lo peor

Escribí esta canción un 4 de enero de 2024. Recuerdo que ese día llovía tanto que tuve que cambiar el teclado de sitio porque el ruido se colaba por el micro. Me guardé la demo hasta el primer día de grabación con Guille, que le dije «oye, tengo por aquí una demo al piano y no sé muy bien si puede casar con el resto». Le alucinó. Se metió conmigo en la sala y tocó la batería mientras yo cantaba el tema. Daría lo que fuera por tener ese momento grabado. Fue mágico. Y el resultado final, tan Guille, tan milimétrico y fresco, me vuela la cabeza. Tocarla en directo, dicho sea de paso, es un gustazo.

10. todo mi dinero

En un disco de segundas oportunidades también hay espacio para la toxicidad. todo mi dinero habla de la envidia, de los celos, de la entrega sin condición y, sobre todo, de sentirse utilizado.

11. gravedad

Es la «comic relief» del álbum y también lo fue durante las sesiones de composición en el local. Recurríamos a ella para aliviar tensión y se convirtió en una de las favoritas. Es sencilla, es efectiva y la letra va dedicada a la gente que hace nuestra vida más fácil. Los que nos ayudan a la levantarnos una y otra vez sin pedir nada a cambio. Benditos sean, que le dan sentido a todo lo que hacemos.

12. antes de hacernos más daño

Pese a que es la más cruda, antes de hacernos más daño se ha llevado más tiempo en el local de ensayo que cualquier otra del disco. Literalmente, tenemos 17 versiones distintas y ninguna suena bien del todo. Al menos, ninguna suena con tanta verdad como la que escuchas en el álbum. El mérito de que esté aquí es de Guille. En uno de los descansos de las primeras sesiones de grabación le dije algo como «Guille, tengo esta demo que soy incapaz de acabar. Me preocupa que sea tan corta, por eso no te la he mostrado antes y tal». Evidentemente, a él no le preocupaba nada, la canción debía ser así. Me enchufó un micro y la canté de pe a pa, sin cortes.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

La vida de un disco en la actualidad es muy muy corta, así que ojalá perdure en el tiempo. Para ello, pretendemos alargar su vida en forma de conciertos y gira.

Escucha «emocional» de Victorias a continuación: