Conociendo a El Kanka / La persona detrás del artista

Conocemos su música, sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos el lado más personal de nuestros artistas favoritos? Hoy, invitamos a El Kanka, que el próximo domingo 20 de diciembre ofrecerá un concierto en La Riviera de Madrid con el que finalizará su gira de 2020 (entradas a la venta en livenation.es y Ticketmaster) a que nos descubra un poco más sobre la persona detrás del artista, con recomendaciones de sus libros, películas, ciudades, restaurantes, discos, museos favoritos y mucho más. Adelante….

Un libro

El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Un libro eterno, por la simbólica original de la historia y el ingenio desbordante de los diálogos.

Una película

Annie Hall, de Woody Allen. Quizá mi película preferida de todos los tiempos. Inteligente, divertida, neurótica, genial.

Un disco

La ley innata, de Extremoduro. Podría haber elegido muchos discos de esta banda, una de mis favoritas, pero éste me parece una obra de arte. Letras poéticas, melodías deliciosas, lo original de su estructura (una sóla canción dividida en 6 “movimientos”) y esa cosa tan especial y auténtica de un proyecto en el que siempre han hecho lo que han querido.

Una Canción

J’ai oublie de vivre, o “Me olvidé de vivir” en castellano. La escribieron en su día Jacques Abel Jules Revaud y Pierre Jean Maurice Bilon y la han cantado muchos. En España la popularizó Julio Iglesias, nada menos. Es un tema sincero, cargado de emotividad y lo tengo en bucle últimamente.

Un Cómic

Los ignorantes, Étienne Davodeau, una de mis últimas lecturas. Un vinicultor le enseña al autor los entresijos del vino, y el autor le enseña el mundo del cómic. Entretenido, interesante, entrañable y con mucha verdad.

Un cuadro

La persistencia de la memoria, de Dalí. Es un poco típico, pero lo elijo por la impresión que me produjo en su día ver esos relojes derretidos.

Un museo

Me quedo con el Guggenheim, aunque reconozco que no soy muy de ir a museos. Éste es un espectáculo en sí mismo, he tenido la suerte de poder visitarlo un par de veces.

Un restaurante

El Tormo, un sitio de cocina tradicional manchega en Madrid en el que te tratan como si fueras de la familia, y está todo delicioso. La única pega es que hay que ser un superhéroe para zamparse todo lo que te ponen XD

Tu comida favorita

El jamón ibérico. Me gustan cosas más sofisticadas, pero la sencillez del sabor de un buen jamón no lo cambio por nada.

Un deporte y equipo o deportista

Me gusta la bici. Montar en ella, quiero decir… No sigo ningún deporte concreto así que no te sé decir ningún equipo o deportista.

Un festival en el que tocar

El Sierra Sur Ecofestival, un festival que tiene lugar en un espacio delicioso, en uno de los pueblos más hermosos de España, Zahara de la Sierra (provincia de Cádiz). Las luces son farolitos en los árboles, está todo muy cuidado, hay familias con sus hijos y un ambiente muy tranquilo. Hay magia en ese festival y el cartel suele ser de 10 (no lo digo porque yo haya estado XDD).

Una sala de conciertos

La Sala Bikini, en Barcelona. El trato y el sonido son exquisitos, y eso es lo más importante.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

La playa de la misericordia, en Málaga. Ese mar se ha llevado mis alegrías y mis penas de cuando era un niño, un adolescente y un casi adulto, y siempre será mi hogar aunque ya no viva allí.

Una ciudad para visitar una y otra vez

Medellín, en Colombia. La ciudad de la eterna primavera, una ciudad preciosa, turística, pero sin pasarse, y sobre todo una ciudad donde la gente es amabilísima y hermosa.

Un lugar donde perderte

Las Negras, en Almería. Playas muy bonitas sin mucha gente. Fui una vez que tuve vacaciones, hace ya años. Después de eso, creo que no he vuelto a tener vacaciones, así que le tengo mucho cariño a ese lugar XD

Un hobby al que dedicar horas

Cocinar. Me encanta, me relaja, se puede hacer escuchando música y tomando una cervecita, y luego además te comes lo que has cocinado. Si es en buena compañía, mejor.

Un placer oculto

Películas de superhéroes. Incluso las malas, me encantan sin poder evitarlo.

Y recuerda, El Kanka estará el 20 de diciembre en La Riviera.

Venta de entradas para El Kanka

Entradas ya a la venta: www.livenation.es y Ticketmaster.es (+red ticketmaster).

Precios: 28€ (+gastos).

Política de acceso: menores de 16 acompañados de padre/madre/tutor legal.