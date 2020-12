Conociendo a Gotelé / La persona detrás del artista

Conocemos su música, sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos el lado más personal de nuestros artistas favoritos? En esta sección, hoy es el turno de Gotelé, grupo abulense que está a punto de lanzar su nuevo disco, titulado Alebrijes, segundo de su carrera tras Vertical en 2018.

Como ellos mismos nos cuentan, se trata de un “producto de orfebrería muy depurado, detallista, íntimo y fresco erigido sobre dos pilares maestros: por un lado, en la parte técnica, la eficacia y el mimo de José Caballero en los estudios Neo Music Box de Aranda de Duero y, por otro lado, en la parte creativa, el oficio y el detallismo de “Gato” (Izal) en la producción musical“.

Aún habrá que esperar un poco para escucharlo al completo, pero ya podemos ir descubriendo canciones como Nadie o la recién estrenada Fantasmas, cuyo vídeo os dejamos al final de la entrevista. Mientras tanto, descubre sus recomendaciones de libros, películas, ciudades, restaurantes, discos, museos favoritos y mucho más.

Un libro

La perla, de John Stenbeck. Tiene mucha verdad y mucha delicadeza narrativa. Traza una línea entre dos realidades humanas y las pone a contraluz. Dejando ver como el miedo, la ambición y el dolor, nos hacen transparentes.

Una película

Malditos Bastardos. Encaja mucho con nosotros, el toque de humor que tiene es algo que nos caracteriza mucho, nos reímos de casi todo. Somos muy de Tarantino.

Un disco

The times they are a-changin’ de Dylan. Directo, crudo, (demasiado si me apuras) buenas canciones, buenas lecturas.

Una Canción

Time del disco Love, death & dancing, de Jack Garratt. Es un descubrimiento reciente y es curioso porque aunque llego después de terminar la producción y la grabación; contiene algunas de las premisas que hemos estado trabajando en nuestro siguiente disco. Combina a la perfección, paisajes más clásicos, (como el soul), con los terrenos urbanos actuales.

Un Cómic

Johnny Cash: I see a darkness de Reinhard Kleist. Para cualquier fan de Johnny Cash es un caramelito.

Un cuadro

El Duelo a garrotazos de Goya. Dice tantísimo del ser humano, de nuestra historia mas reciente… Es una maravilla, y en Se buscan le hicimos un pequeño guiño.

Un museo

Visitar la Casa Museo de Lorca en Granada es una experiencia de otro planeta. Por su sencillez, por su historia, por todos los textos que salieron de ahí. Muy recomendable.

Un restaurante

El Jefe Traveling Food de Madrid. Es una propuesta de restaurante muy interesante. Mediante la combinación de ingredientes y productos plantea, por distintas rutas, un viaje (figurado) entre distintos países y realidades culinarias.

Tu comida favorita

Nuestro último trabajo ha estado muy ligado al asado argentino, en especial la entraña, y por supuesto al Ribera de Duero.

Un deporte y equipo o deportista

Depende de a quién le preguntes, pero creo que tiene mucho que ver con la banda el Alpinismo, tenemos ese espíritu, después de cada cumbre está la siguiente, y después la siguiente. Nuestro paisano Carlos Soria es buen representante de ello. Un hombre que empezó a subir 8 miles con 65 palos. ¡Olé!

Un festival en el que tocar

Somos de Sonorama Ribera desde “chiquititos”. Nos encanta su gente, su ciudad y su vino. Tenemos familia de acogida allí y la queremos mucho.

Una sala de conciertos

La Sala Galileo, es un templo para la cultura, además del mimo y el respeto que allí se respira. Siempre nos han tratado genial, arriba y abajo. Es Madrid en estado puro.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

Moloko Sound Club, garito mítico de Madrid. Desde el primer minuto te cuidan y te miman. De la misma manera que tratan la música, la cuidan y la respetan mucho.

Una ciudad para visitar una y otra vez

Londres. El impulso que te lleva una y otra vez al mismo lugar es algo irracional. No se puede explicar.

Un lugar donde perderte

La sierra de la Paramera (Ávila), muy cerca de Gredos, (otro bueno lugar donde hacerlo). Esta sierra da nombre a una de las canciones que más alegrías nos ha dado: Paramera.

Un hobby al que dedicar horas

Estar con nuestra gente en largas sobremesas o hacer el crápula con nuestros colegas en conciertos y eventos es algo que nos va mucho.

Un placer oculto

El vídeo de Encarnita y el Baptisterio Paleocristiano del Siglo primero. ¿A quién no le va a gustar?

GOTELÉ – FANTASMAS