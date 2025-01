Conociendo a vangoura / La persona detrás del artista

En abril del año pasado vangoura publicaron sangre y sal, su segundo larga duración. En aquella ocasión les pedimos recorrer todas las canciones del álbum y que nos hablaran de su significado, influencias, etc. Ahora volvemos a contactar con ellos con motivo del lanzamiento de su nuevo EP, que lleva por título nada importa y que está íntimamente relacionado con sangre y sal.

Hoy vamos a conocer el lado más personal del dúo formado por Miguel e Ignacio, y es el primero de ellos el que responde a nuestras preguntas. vangoura estarán girando durante este 2025 por varias ciudades y festivales de nuestra geografía. El cartel de dicha gira, con las fechas confirmadas hasta ahora, está al final de este artículo.

Un libro

Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Lo leí hace ya unos años con intención de leer cosas relacionadas con el conflicto palestino-israelí y me atrapó desde el primer momento.

Una película

Little Miss Sunshine, que encima está sampleada en tu película, uno de los temas del EP.

Un disco

Sora de Ganges. Vale que es nuestra amiga, pero en serio, quien sea que lea esto tiene que escucharlo, nos parece realmente interesante e inspirador.

Una canción

Pufff… miles, pero las dos que más he escuchado recientemente diría que son ASMR para ti, de Triángulo de Amor Bizarro y Let Down de Radiohead. Bueno, y Hamburguesas de Carolina Durante.

Un cómic

No manejamos mucho del género cómic, pero leí uno bastante guay de John Lennon, no recuerdo el nombre. La portada era negra con detalles amarillos.

Un cuadro

La persistencia de la memoria, de Dalí. Siempre me ha evocado muchísimo.

Un museo

El Reina Sofía por ejemplo, que no está el cuadro que decía pero sí hay bastante obra de Dalí.

Un restaurante

Pues mira, fueron malísimos con nosotros dejándonos hacer unas fotos en su local y tratándonos super bien hace poco y encima estaba muy rica la comida, así que te voy a decir un restaurante dominicano que se llama Casa Lucía, cerquita de Atocha, en Madrid.

Tu comida favorita

Pasta y pizza, es superior a mí.

Un deporte y equipo o deportista

Fútbol y Tottenham Hotspur inglés. De pequeño me costaba simpatizar como lo hacían mis amigos con Madrid o Atleti (eran los típicos), así que decidí hacerme el guay y fijarme en un equipo inglés. Aún a día de hoy los sigo bastante cuando puedo.

Un festival en el que tocar

Sonorama, es un must.

Una sala de conciertos

Nos hace mucha ilusión tocar en la Sala But. Hemos visto allí a muchos de nuestros artistas favoritos cuando ni nos imaginábamos en ser nosotros los que en algún momento podamos estar ahí arriba.

Un lugar al que llamar hogar

Supongo que es muy típico, pero la casa de mis padres. Es una sensación que no se parece a nada más.

Una ciudad para visitar una y otra vez

No es una ciudad, pero estuve hace poco en la isla de San Miguel, en Azores, y si te gusta perderte por entornos naturales es infinito. Me encantó.

Un lugar donde perderte

El norte de España en general. Me encanta toda la gastronomía, los paisajes, la gente…

Un hobby al que dedicar horas

Jugar a Pokémon (sí, has leído bien). El fútbol es otra de mis pasiones.

Un placer oculto

Supongo que la primera parte de la respuesta a la última pregunta sirve también para responder esta [risas].

vangoura – nada importa

Nada Importa Tour