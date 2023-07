Cyberdog, el ícono cyber más «cool» de Londres

Cuando uno viaja a Londres no espera encontrarse una metrópolis como otras. Sabe que va a colisionar emocional y artísticamente con la capital más underground de Europa, donde todas las hiperrealidades son posibles. No importa la época, Londres es siempre … LONDRES.

La primera vez que pisé sus calles fue en noviembre de 1972, cuando todavía resistía la iconografía hippie en Camden, Carnaby Street, Kensington Road… La segunda vez fue durante junio de 1985; todavía recuerdo la estética post punk y los garitos underground. Entre ambas fechas vi diferencias, pero la ciudad siempre ha mantenido su idiosincrasia, sus contrastes, creatividad y vanguardia.

Después de 38 años sin pisar sus cementos y amplios parques, mi regreso a Londres ha tenido lugar entre finales de junio y la primera semana de julio del presente año. El impacto una vez más ha sido ciclópeo. Londres sigue siendo el mega núcleo de todas las movidas y fusiones socioculturales de Europa.

Fueron ocho días repletos de tremenda intensidad, de múltiples escenarios pateados, de experiencias con la moda, la música, los entornos y sus contrastes, las artes de todo tipo, los ambientes callejeros, en definitiva, un sinfín de colisiones sensitivas que me dejaron boquiabierto. Londres, sin duda, es un polvorín de amalgamas y creatividad lejísimo de lo que resulta ser España.

Musicalmente hablando, pude ver el hotel donde murió Jimi Hendrix, los locales que, una vez, albergaron las primeras actuaciones de Pink Floyd, David Bowie, Rolling Stones, etc. Pasear por los barrios que fueron el corazón del punk, de la psicodelia o del brit pop… Cruzar el emblemático paso cebra de Abbey Road e incluso escuchar desde fuera algunos de los compases iniciales del concierto de Guns and Roses y Def Leppard en Hyde Park (30 junio 2023).

Otra de las cosas que me dejaron anonadado fue la famosa tienda Cyberdog, ícono subcultural de Londres fundado por Terry Davy en 1994 y que, a fecha de hoy, sigue marcando las tendencias más ácidas de la capital británica.

Cyberdog, Londres, Julio 2023. Fotografía: Carlos Flaqué Monllonch

Cyberdog, Londres, Julio 2023. Fotografía: Mila Nikólova

Cyberdog es fácilmente reconocible por su logo, el extraterrestre con sus cuernos de ciervo y sus dos cyberobots gigantes custodiando la entrada. Ante ellos uno tiene la sensación de que vas a entrar en un meta universo de inteligencia artificial, con música house, techno y psytrance a toda pastilla, sesiones de DJ, gogos bailando, neones y fluorescencias por todas partes. Sus tres plantas son una pasada. Reúnen ropa, objetos, artefactos, trajes ciberespaciales, androides, y como no, un sótano erótico repleto de atuendos fetish, indumentaria, complementos de látex y juguetes para las experiencias sexuales más atrevidas y diversas. La propia Terry Davy lo expresa para Time Out:

«Nunca me propuse ser diseñadora, pero siempre me encantó hacer ropa. Cuando era joven hacía atuendos extravagantes solo para ir al pub. A finales de los 80, cuando me mudé a Londres, iba a todas las raves clandestinas. Tenías que llamar desde una cabina telefónica para saber dónde estaban. Luego, el gobierno introdujo la Ley de Justicia Criminal, que hizo ilegal las raves. La policía venía y allanaba todas las raves, así que todo se trasladaba a los clubes. No pude encontrar ropa que encajara con esas escenas, así que comencé a hacer mis propios diseños.

Diseño de T-Shirt, Cyberdog, Londres, Julio 2023. Fotografía: Carlos Flaqué Monllonch

En aquel entonces, tenías que hacer cola en el Stables Market de Camden para conseguir un lugar y poder vender. Con mi socio Spiros encontramos una esquina donde los comerciantes del mercado solían poner basura. Logramos asegurar ese pedazo de tierra como nuestro terreno de juego permanente. Lo limpiamos, pintamos las paredes de negro y pusimos grafitis de neón por todas partes. Pusimos música techno todo el día y empezamos a vender mis diseños. Al principio, la gente estaba intrigada, pero poco a poco empezaron a comprar cosas. Fue así como en 1994 puse en marcha el primer puesto de Cyberdog.

Camden tenía una gran variedad de personas en ese momento. Junto a nosotros, en un túnel, había una tienda de muebles de pino. Cuando marcharon nos ofrecieron su espacio. Construimos una entrada redonda de metal, pero el Ayuntamiento de Camden dijo que teníamos que derribarla porque no teníamos permiso de obras. Enviaron a una inspectora de planificación, que era bastante mayor, pero el proyecto le pareció fabuloso y nos dejó quedárnoslo.

Fue uno de mis momentos más felices. Por primera vez vi a la gente entrar a los clubes con mi ropa y Cyberdog comenzó a crecer. Dado que me encanta la música, comencé a diseñar para diferentes géneros, aportando ideas para otras escenas. Actualmente Cyberdog tiene una tienda en Ibiza, Tokio, Turín… La moda siempre avanza, pero lo más importante es mantener siempre vivas las empresas independientes».

Maniquí en Cyberdog, Londres. Julio 2023. Fotografía: Carlos Flaqué Monllonch

Dentro de la tienda, no me dejan hacer fotos, pero disimuladamente disparo con el móvil algunas. Tengo mi propia técnica. No puedo irme a casa sin tener un recuerdo de esa frenética inmersión extrasensorial. Todo parece una fiesta. Dependientes cool, ritmos frenéticos y público completamente hipnotizado. Las pantallas con leds no paran. Forman diferentes formas y mensajes que se mueven según la cadencia del sonido. Las camisetas para adultos son una pasada, pero también hay ropa para niños, incluso para bebés. Personalmente me agencio dos camisetas que son una chulada. Mi mujer cae también en la tentación y compra otro par. Mi hijo de 13 años flipa con la movida, y aunque no es su estilo reconoce que son preciosas. Nos ayuda a escogerlas. Son únicas y darán el pego en España. No son baratas, pero son de buena calidad y singularidad. Como dato curioso, cabe decir que entre 1976 y 1979 el edificio que alberga Cyberdog fue utilizado por la banda punk The Clash como lugar de reunión y sala de ensayo.

Cyberdog, Londres, Julio 2023. Fotografía: Carlos Flaqué Monllonch

La música, por tanto, forma parte de la estructura del inmueble. Sus cimientos contienen y respiran esa esencia alternativa donde el sonido es un ciclo sin parar. Si no te gusta el estilo cyber acabas medio loco, pero si te gusta, como es mi caso, descubrirás temas diferenciales. Cada música tiene su propio entorno y en Cyberdog ese estilo está en su salsa. Puedes comprobarlo tambien en su página web, en su Facebook e Instagram.