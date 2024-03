Depeche Mode: Sus 5 mejores discos ordenados de peor a mejor

Estamos ante la compleja tarea de seleccionar lo más destacable de una banda clásica. Esta vez toca elegir lo mejor de los admirados Depeche Mode. Pero destacar sus 5 mejores álbumes es complejo, pues la mayoría de sus trabajos contienen varios temas estrella. Sin embargo, como el buen vino, el tiempo siempre define la crianza y marca el maridaje.

En Depeche Mode no hay discos peores. Cada disco aporta su quid en el espacio-tiempo. En todo caso, si hay gustos, volumen de ventas, instantes de escucha y sensibilidades diversas. Elegir un Top Five, por tanto, intervienen muchos factores, aunque si es verdad que pueden aparecer coincidencias con otras valoraciones ajenas.

Sea como sea, la música penetra según cómo la recibe cada persona. Por ejemplo, hay 3 discos en Depeche Mode que pocas veces aparecen entre los elegidos. Me refiero a Spirit, Delta Machine y Sounds of the Universe. Son discos especiales, diferentes, alejados de los éxitos de taquilla, de ese gran público que acude a los estadios. No obstante, son trabajos que muestran atrevimiento y experimentación, donde la banda opta por un sonido más abstracto, ambiental, y probablemente mas industrial. Pero la música no entiende de reglas. Cada selección posee su instinto y cada disco sintetiza su capacidad de análisis. La conexión emocional con el público convierte un disco en una Top Reference.

Para esta selección se ha procurado delinear algunos razonamientos selectivos a fin de esbozar un top 5 acorde a todos los gustos. Dentro de la misma pueden haber criterios que sitúen un disco por encima de otro, pero eso no quita que los 5 elegidos sean los que han marcado una gran diferencia. Esto no significa que los excluidos no merezcan su reconocimiento, o que pudieran estar en esa selección privilegiada. Simplemente se ha buscado un equilibrio entre calidad compositiva, ventas y devoción del publico.

No cabe duda de que Depeche Mode son un tremendo grupo innovador que a lo largo de su carrera ha tenido distintos ciclos: desde cambios de miembros, excesos y problemas personales, hasta desavenencias internas. Soportar el ciclo de la fama y la presión de los compromisos, se paga muchas veces con un elevado precio. Asimismo, conjugar creatividad, composición y éxito es una trilogía difícil de mantener, sobre todo cuando detrás existe un gran extensión de tiempo.

Depeche Mode se originaron en Basildon, Essex, Reino Unido durante 1980. Inicialmente estuvo formado por Vince Clarke y Andrew Fletcher, a los que se unieron Martin Gore y poco después David Gahan. Pero tras lanzar su álbum debut Speak & Spell en 1981, Clarke dejó el grupo y fue sustituido por Alan Wilder, el cual permaneció hasta 1995. Posteriormente Alan formaría Yazoo y Erasure. Desde entonces Gahan, Gore y Fletcher continuaron como trío hasta el fallecimiento de este último en 2022. Actualmente solo Gahan y Gore siguen en la banda original.

Como curiosidad cabe recordar que la etimología del nombre de la banda deriva de una publicación francesa denominada Dépêche Mode, la cual estuvo presente desde 1976 hasta 2001. Una de las ediciones de 1980 llegó a manos de Dave Gahan y le dio la idea de retomar este nombre para la banda. Su traducción al español sería moda pasajera.

En la presente selección no se incluyen discos recopilatorios ni directos. Se ha tomado como punto de partida los discos originales de estudio. Hay trabajos con temas sorprendentes que han quedado excluidos, como los que se incluyen en Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1896) o Exciter (2001), o también en otros más experimentales, oscuros o industriales como Sounds of the Universe (2009), Delta Machine (2013), Spirit (2017) y Memento Mori (2023), este último dedicado al fallecido Andrew Fletcher.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado y el Tour 2024 (Madrid, 12 y 14 de marzo), Barcelona (16) y Bilbao (21), nada mejor que recordar sus 5 mejores álbumes. Son ya cuatro décadas de existencia con más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo, sin contar los innumerables conciertos y vivencias que han aportado. Vayamos pues a esa difícil selección …

PUESTO NÚMERO 5: MUSIC FOR THE MASSES (1987)

De los 12 temas sobresalen 6 temas: Never Let Me Down Again, The Things You Said, Strangelove, Little 15, Behind the Wheel y Nothing

«Habrá momentos

que parecerán casi imperdonables

Me he entregado al pecado

Porque tengo que hacer esta vida soportable

Pero cuando crea que ya tengo suficiente

De tu mar de amor

Beberé otro río más

Haré que tu corazón sonría»

STRANGELOVE

Music For The Masses es un álbum para disfrutar masivamente como su nombre afirma. El título del disco es una ironía a los repetidos intentos del grupo por conseguir un éxito estable y masivo en Estados Unidos. El disco dio como resultado temas que se han convertido en verdaderos clásicos, como Never Let Me Down Again, Behind the Wheel, The Things You Said, Little 15, Behind the Wheel o Strangelove. Para presentar mundialmente el disco, Depeche Mode inició una gira mundial con el mismo nombre del álbum, siendo la más exitosa del grupo hasta ese momento. El evento quedó registrado bajo el disco doble 101.

PUESTO NÚMERO 4: ULTRA (1997)

De los 12 temas sobresalen 6 temas: Barrel of a Gun, The Love Thieves, Home, It’s No Good, Useless, Sister of Night

«¿Tendremos que esperar a que nuestros mundos choquen? Abre los ojos. No puedes nadar contra la corriente. Me tomaré mi tiempo. Tengo todo el del mundo para hacerte mía. Los dioses lo ordenan. Estarás aquí a mi lado. Junto a mí. Puedes correr, pero no esconderte. Está escrito en las estrellas»

IS NOT GOOD

Contiene uno de mis remas predilectos: It’s No Good. El disco apareció en un período de transformaciones. La banda pasó a ser un trío tras la salida de Alan Wilder. A ello se unió el grave momento físico y mental de Dave Gahan quien sufrió una sobredosis de speedball que detuvo su corazón durante dos minutos. Por su parte, Martin Gore padeció dificultades con el alcohol a raíz de sus rupturas sentimentales. Fue Andrew Fletcher quien se echó la banda a la espalda y se empeñó a que el disco siguiera adelante. El resultado fue un álbum poderoso, intenso, firme y ultra trabajado. Destaca su elegancia, profundidad y sonoridad sombría. Es electrónica y rock combinados al máximo nivel. Entre sus pistas top sobresalen Barrel of a Gun, The Love Thieves, Home, It’s No Good, Useless y Sister of Nighte e Insight.

PUESTO NÚMERO 3: PLAYING THE ANGEL (2005)

De los 12 temas sobresalen 6 temas: A Pain That I’m Used To, John the Revelator, Suffer Well, The Sinner in Me, Precious y Nothing’s Impossible

«Las cosas se dañan. Las cosas que se rompen

Pensé que lo podríamos lograr. Pero las palabras que no se dicen.

Muestran que somos frágiles»

PRECIOUS

Es un pedazo de disco. Aporta novedades y diversas éxitos como A Pain That I’m Used To, John the Revelator, Suffer Well, The Sinner in Me, Nothing’s Impossible y la inolvidable Precious, una canción inspirada en la ruptura matrimonial de Martin Gore y los sentimientos que sufrieron sus hijos durante el proceso. El álbum es oscuro, emotivo y lleno de temas religiosos y corazones rotos. Algunos de los temas que aparecen son la fe, el pecado, el dolor y el sufrimiento. Fue número 1 en más de diez países y entró en el top 10 en el Reino Unido y Estados Unidos.

PUESTO NÚMERO 2: SONGS OF FAITH AND DEVOTION (1993)

De los 10 temas sobresalen 5 temas: I Feel you, Walking in My Shoes, In Your Room, Rush y Higher Love

«En tu cuarto

Donde el tiempo se detiene

O se mueve a tu voluntad

¿Dejarás que la mañana venga temprano?

¿O me dejarás yaciendo aquí?

En tu oscuridad favorita»

IN YOUR ROOM

Es el disco más épico y emocionante de su carrera, sobre todo teniendo en cuenta que los roces y las tensiones entre los miembros de la banda fueron el combustible que generó la creación de algunos de sus mejores temas: I Feel You, Walking in My Shoes, In Your Room, Rush o Higher Love, entre otras. Se trata del último disco con Alan Wilder y el primero que plantea una revolución musical y estética completas. Nos habla de cómo el hombre deposita su fe en el mundo, en el amor y en el sexo. Explora temas como la empatía, la religión, el perdón, la traición, la esquizofrenia, la predicción, la ternura y el amor supremo. Blues, gospel y rock industrial se fusionan para generar temas inolvidables.

PUESTO NÚMERO 1: VIOLATOR (1990)

De los 9 temas sobresalen 9 temas: World in My Eyes, Sweetest Perfection, Personal Jesus, Halo, Enjoy the Silence, Policy of Truth, Blues Dress y Clean

«Las promesas son hechas

Para ser rotas

Los sentimientos son intensos

Las palabras triviales

Los placeres permanecen

Y el dolor también

Las palabras no significan nada

Y son olvidables»

ENJOY THE SILENCE

Dicen que Violator es el disco que marca la maduración sonora y lírica de Depeche Mode. También aseguran que es el punto de inflexión entre la antigua banda y la nueva por la introducción de las guitarras fusionadas los sintetizadores. El fotógrafo y director Anton Corbijn fue el autor de la famosa portada con la rosa. Asimismo, es el álbum más vendido de Depeche Mode y también el más conocido en el mundo. Está considerado como el mejor de su historia y uno de los más influyentes en la música electrónica. Su principal virtud reside en el equilibrio, la introspección y su avanzado sonido electrónico y de guitarras. En una entrevista Martin Gore afirmó que el nombre del álbum junto con la imagen de la rosa reflejaban esa dualidad polarizada entre la fuerza y la transgresión (título) y la pureza e inocencia (rosa). El disco dio lugar a grandes temas como Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes y Enjoy the Silence, este último considerada la mejor canción de Depeche Mode.

Depeche Mode es una historia de sentimientos, de contrastes, de amor y caídas, de rarezas y dolor, de lucha y supervivencia, tal como se refleja en muchas sus canciones. También es una historia de fuerza, melancolía e inseguridades, sensualidad, fe y religión, transformación. La historia de Depeche Mode se podría contar aludiendo a muchos sentimientos humanos, pero, en definitiva, no hace falta hacerlo porque sus discos ya la cuentan por sí mismos.