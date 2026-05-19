Editors vueven a España: las 5 razones por las que no deberías perderte su regreso

Hay bandas que se echan de menos. Y hay bandas cuya ausencia se convierte en una especie de herida abierta que solo cierra cuando vuelves a escucharlas en directo, con el volumen que se merece y rodeado de gente que siente exactamente lo mismo que tú. Editors son de las segundas.

Cuatro años después de EBM, su último álbum, la banda de Birmingham confirma su regreso a España con tres conciertos en enero de 2027: 29 de enero en La Riviera (Madrid), 30 de enero en el Auditorio Roig Arena (Valencia) y 31 de enero en Razzmatazz (Barcelona). Las entradas ya están a la venta a través de lasttour.org.

Pero si todavía estás dudando si merece la pena hacerte con tu entrada, aquí van cinco razones que deberían terminar con cualquier duda.

1. El regreso más esperado, con nuevo material bajo el brazo

Cuatro años dan para mucho. Y en el caso de Editors, han dado para que la expectación se convierta en algo parecido a la necesidad. Desde que en 2022 publicaran EBM, un disco que marcó un nuevo capítulo en su sonido con la incorporación de Benjamin John Power (Blanck Mass) a la formación, la banda ha guardado un silencio calculado que ahora rompen de la mejor manera posible: con gira y con música nueva.

El nuevo single, Call It In, es la primera señal de vida de un álbum que todavía no tiene fecha confirmada pero que ya genera una expectación enorme. El tema habla de buscar refugio en alguien cercano cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, y lo hace con la densidad emocional que caracteriza a Editors en su mejor versión: guitarras que pesan, atmósferas que envuelven y la voz de Tom Smith construyendo un espacio propio donde cualquiera que haya amado esta banda se siente instantáneamente en casa.

Vienen con hambre. Y eso, en el caso de Editors, siempre se nota sobre el escenario.

2. Tom Smith en directo es una de las experiencias más intensas del rock actual

Hay pocas cosas en la música en directo comparables a ver a Tom Smith cantar a tres metros de ti. No es solo la voz, aunque esa voz (profunda, oscura, capaz de pasar del susurro a la tormenta sin perder un ápice de control) sería razón suficiente. Es la entrega total, el modo en que parece que cada canción le cuesta algo, que cada letra tiene un peso específico que él carga cada noche como si fuera la primera.

Pero es que además, los directos de Editors son algo más que una banda tocando sus canciones. Son experiencias cinematográficas. La puesta en escena, el uso de las luces, las texturas sonoras que en disco ya son densas pero en vivo se expanden y cobran una dimensión completamente diferente. Canciones como Papillon, Ocean of Night o los temas de EBM no suenan igual en estudio que sobre un escenario. En directo se convierten en algo más grande, más oscuro, más real. Las canciones de Editors no se escuchan en sus conciertos: se atraviesan.

3. El setlist de tus sueños: cuando los hits son también de los mejores temas del post-punk de los últimos 20 años

No todas las bandas tienen la suerte de que sus canciones más populares sean también sus mejores canciones. Editors sí. El repertorio que Tom Smith y compañía pueden desplegar sobre un escenario es, sencillamente, uno de los más sólidos de todo el rock alternativo de las últimas dos décadas.

Munich, Smokers Outside the Hospital Doors, Blood, An End Has a Start, Papillon, Sugar… Cada uno de esos títulos es un momento. Y todos juntos, en el orden correcto, con el volumen adecuado, en la sala perfecta, forman algo que va más allá de un concierto y se convierte en una especie de rito colectivo.

No es casualidad que Editors sean considerados uno de los grandes referentes del post-punk revival, un género que vive estos años un momento de máxima vigencia. Wet Leg, Fontaines D.C., Idles, Shame… Todas estas bandas que llenan portadas reconocen una deuda con los pioneros que abrieron ese camino hace veinte años. Y entre esos pioneros, Editors ocupan un lugar de honor que cada nuevo álbum consolida un poco más.

4. El Low Festival será el aperitivo… Enero será el plato principal

Si tienes la suerte de ver a Editors en el Low Festival de Torrevieja este verano (del 31 de julio al 2 de agosto), enhorabuena: vas a vivir un momento increíble. Pero también vas a entender por qué necesitas verlos de nuevo en enero.

Porque hay una diferencia fundamental entre un festival y una sala. En el festival, Editors comparten espacio con otros artistas, con el sol de Alicante, con las prisas de los horarios y con la inevitable dispersión del formato. En La Riviera, en Razzmatazz o en el Roig Arena, todo cambia. La oscuridad es completa. El sonido es tuyo. La distancia entre tú y Tom Smith se mide en metros, no en campos de fútbol.

Y luego está el factor Editors-en-enero. Su música, oscura y envolvente, construida sobre capas de guitarra y sintetizadores que parecen pesar físicamente, alcanza su punto de máxima potencia en invierno. No es una coincidencia: es química. Editors son la banda perfecta para el mes más duro del año, el antídoto definitivo para esa resaca de Navidad que denominan January blues en inglés y en España simplemente llamamos «enero». Si hay un argumento irrefutable para levantarse del sofá este invierno, es este.

5. Veinte años siendo imprescindibles: la banda de toda una generación, aún en pie

En 2005, un grupo de Birmingham publicaba The Back Room y cambiaba algo en la música de muchos. Aquellos que tenían veintitantos años entonces y escuchaban Bullets o Blood con la sensación de que alguien por fin había puesto palabras a algo que no sabían cómo expresar, tienen hoy casi cincuenta. Y Editors siguen ahí.

Eso es algo extraordinario. No muchas bandas aguantan veinte años siendo relevantes. La mayoría se apagan, se repiten o se convierten en una parodia de lo que fueron. Editors han hecho exactamente lo contrario: han evolucionado sin perder su identidad, han arriesgado en cada disco y han demostrado que la nostalgia puede convivir perfectamente con la necesidad de seguir hacia adelante.

Su huella en la escena actual es indiscutible, y es que múltiples bandas que están dando mucho que hablar hoy en día han crecido en un ecosistema musical en el que Editors son parte del paisaje principal, un referente sonoro que pueden reconocer de una manera más o menos consciente, pero que ahí está.

Ver a Editors en enero de 2027 no es solo ir a un concierto. Es cerrar un círculo y abrir otro al mismo tiempo. Es confirmar que algunas bandas no envejecen: se vuelven más necesarias.

Por si acaso, un recordatorio: Fechas y entradas

29 de enero de 2027 — La Riviera, Madrid

— La Riviera, Madrid 30 de enero de 2027 — Auditorio Roig Arena, Valencia

— Auditorio Roig Arena, Valencia 31 de enero de 2027 — Razzmatazz, Barcelona

Las entradas están a la venta en lasttour.org. Ojo, que la venta general arrancó el 30 de abril, así que no esperes al último momento: la experiencia de verlos en sala a este precio no se repetirá pronto.

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