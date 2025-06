El renacimiento de Pulp: ¿Por qué “More” llega en el momento perfecto?

En un 2025 donde la nostalgia de los 90 reina con el regreso de Oasis y las giras de reunión de bandas como Supergrass mientras otras como Suede y Ash siguen bien activas, el retorno discográfico de Pulp con More, su primer álbum en 24 años, no es solo un evento musical: es un manifiesto cultural.

Tras el éxito de su gira de 2023 y la trágica pérdida de su bajista Steve Mackey, Jarvis Cocker y compañía han entregado un disco que no se conforma con mirar al pasado, sino que dialoga con el presente. More es un recordatorio de que la madurez no es el fin, sino una oportunidad para redescubrir la vida con una mezcla de introspección, humor y esa chispa inconfundiblemente Pulp. En un mundo post-pandemia que parece atrapado entre la apatía y la búsqueda de sentido, este álbum llega como un faro de autenticidad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué More es tan relevante en 2025?

Un regreso impulsado por la urgencia de vivir

El germen de More nació durante la gira de reunión de Pulp en 2023, cuando la banda probó una nueva canción, Hymn of the North, en los ensayos para su concierto en Sheffield Arena. “Eso abrió las compuertas”, dijo Jarvis Cocker en una entrevista con The New York Times. La muerte de Steve Mackey en 2023 y de la madre de Cocker en 2024 añadieron una capa de urgencia: “Estás vivo, y todavía tienes la oportunidad de crear”, reflexionó el líder de la banda. Este sentido de mortalidad impregna More, pero no con pesadumbre, sino con una celebración de lo cotidiano. Canciones como Got to Have Love y Farmers Market transforman momentos aparentemente banales –un mercado local, un anhelo de conexión– en himnos que han conquistado a una audiencia que, tras años de incertidumbre global, busca razones para aferrarse a la esperanza.

En las redes sociales, los fans han abrazado esta energía. Varios usuarios en redes sociales comentan que More es como si Pulp hubiera destilado todo lo que aprendieron en los 90 y lo mezclaran con la sabiduría de hoy. Esta conexión emocional no es casual. Como señala Rolling Stone, el álbum captura “la gloria de volver a ser nada menos que lo que ya eres”, una idea que tiene relevancia en un 2025 donde muchos buscan reinventarse tras años de crisis.

La sombra de los 90 y el auge del Britpop 2.0

El regreso de Pulp coincide con un resurgimiento del interés por el Britpop, impulsado por la reunión de Oasis y el éxito continuo de bandas como Blur y Suede. Sin embargo, More no se limita a explotar la nostalgia. A diferencia de Different Class (1995), que destilaba la rabia de clase y la energía juvenil, este álbum aborda la madurez con una mezcla de humor y melancolía. “No se trata de desaparecer durante dos décadas y encontrar una forma de volver; se trata de volver a la vida como una forma de seguir adelante”, escribe Our Culture. Canciones como Background Noise y A Sunset exploran la inevitabilidad del tiempo, pero lo hacen con una calidez que invita a abrazar el presente.

En un contexto cultural donde el pasado se recicla constantemente –desde remakes de series hasta tendencias de moda retro–, Pulp se desmarca al ofrecer algo nuevo. “No están aquí para cenar con la nostalgia”, apunta DIY Magazine. En lugar de replicar los himnos discotequeros de Different Class, More incorpora arreglos de cuerdas, influencias de chanson francesa y un toque de funk, todo bajo la producción de James Ford (Arctic Monkeys, Florence and the Machine). El resultado es un sonido que se siente fresco pero inconfundiblemente Pulp, con Got to Have Love destacando como un himno festivalero que, según NME, “podría haber encajado en su set de Glastonbury ‘95”.

Letras que conectan generaciones

El corazón de More sigue siendo la pluma afilada de Jarvis Cocker, que a sus 61 años sigue siendo un cronista sin igual de lo humano. Sus letras en canciones como Tina (un retrato nostálgico de un amor no correspondido en Sheffield) o My Sex (una exploración traviesa de la identidad y el deseo) mantienen la mezcla de ingenio, crudeza y empatía que definió a Pulp. “Screwing in a charity shop on top of black bin bags full of donations / The smell of digestive biscuits in the air” canta en Tina, evocando imágenes tan vívidas que parecen sacadas de un diario adolescente, pero con la perspectiva de alguien que ha vivido lo suficiente para reírse de sí mismo.

Esta dualidad conecta tanto con los fans de los 90, que ahora enfrentan las complejidades de la mediana edad, como con oyentes más jóvenes que descubren a Pulp en plataformas como TikTok. Este puente generacional es clave: mientras los fans originales ven reflejadas sus propias reflexiones sobre el envejecimiento, los nuevos oyentes encuentran en Pulp una voz que articula sus ansiedades contemporáneas con un toque de glamour retro.

Un espejo para el 2025

¿Por qué More se siente tan necesario ahora? Porque en un mundo saturado de contenido efímero y reboots vacíos, Pulp ofrece algo genuino. El álbum, grabado en solo tres semanas en el estudio Orbb de Walthamstow con James Ford, es un testimonio de creatividad espontánea, sin intervención de inteligencia artificial, como Cocker orgullosamente destacó: “Escrito y tocado por cuatro humanos del norte de Inglaterra, con la ayuda de otros cinco del Reino Unido”.

Además, More llega en un momento en que el Reino Unido enfrenta preguntas sobre su identidad post-Brexit y en medio de tensiones globales. Canciones como Hymn of the North, un homenaje a Sheffield, refuerzan el orgullo regional de Pulp, mientras que Farmers Market ofrece una crítica sutil al consumismo moderno. Como escribe The Quietus, el álbum refleja “un sentimiento de desconcierto ante el mundo” actual, pero con una chispa de esperanza que lo hace universal.

El legado de Pulp y lo que viene

Con More, Pulp no solo ha añadido un capítulo brillante a su catálogo, sino que ha demostrado que sigue siendo relevante. Su gira de 2025, que incluye fechas en el Tramlines Festival de Sheffield, Bilbao BBK y el Hollywood Bowl junto a LCD Soundsystem, promete llevar esta energía al escenario, con Cocker asegurando conciertos que serán “para volverse loco, pero de una buena manera”. La posibilidad de una aparición sorpresa en Glastonbury 2025 como Patchwork –un rumor alimentado por la propia Candida Doyle– añade aún más expectación.

En última instancia, More es un recordatorio de que el arte puede ser un antídoto contra la apatía. Como canta Cocker en A Sunset, “todo termina, así que aprovecha el tiempo que tienes”. En un 2025 que a menudo parece atrapado en bucles de nostalgia y desencanto, Pulp nos invita a mirar hacia adelante, a celebrar lo cotidiano y a encontrar belleza en lo imperfecto. More no es solo un regreso; es un renacimiento, y no podríamos haberlo pedido en un momento más oportuno.

