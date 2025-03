Euforia y caos en el Metropolitano: 10 canciones para explicar la dramática tanda de penaltis entre Atlético y Real Madrid

Todo aficionado al fútbol, sea del equipo que sea, habrá hablado estos últimos días del vibrante duelo de Champions League entre Atlético de Madrid y Real Madrid, un choque que terminó en una tanda de penaltis tan polémica que aún tiene a los hinchas atléticos clamando al cielo y a los madridistas celebrando otra épica victoria. En el centro del huracán, obviamente, Julián Álvarez, el delantero colchonero cuyo penalti fue anulado por el VAR tras un resbalón que lo llevó a tocar el balón con ambos pies. ¿Injusticia? ¿Regla absurda? ¿Drama puro? Mientras los analistas debaten, y para digerir este drama, hemos cocinado una playlist indie y alternativa con 10 canciones: cinco desde el corazón herido del Atleti y cinco desde la euforia blanca. Con joyas de Vetusta Morla, The Killers, Love of Lesbian y más, esta lista tiene de todo: furia, tristeza, triunfo y un toque español que hará vibrar a cualquier fan. ¡Subid el volumen y elegid bando!

Pero antes, un poco de contexto. En la vuelta de octavos de final, el Atlético empató 2-2 en el global tras un partido de ida que dejó al Real Madrid con ventaja (2-1). La noche en el Metropolitano fue un sube y baja emocional: un gol tempranero de Conor Gallagher encendió las gradas, la prórroga mantuvo la tensión y la tanda de penaltis fue el clímax perfecto… hasta que llegó el VAR. Álvarez, el fichaje estelar del Atleti desde Manchester City, parecía haber asegurado un tanto crucial, pero el árbitro, tras revisar la jugada, dictaminó una infracción técnica. Real Madrid avanzó a cuartos contra Arsenal, y el Atlético se quedó con las manos vacías y el corazón roto. ¿Injusticia o justicia divina? Depende de a quién le preguntes. Nosotros no tomamos partido, pero sí ponemos banda sonora: cinco canciones para los rojiblancos que aún gritan al cielo y cinco para los merengues que cantaron victoria. ¡Aquí van!

Desde el lado del Atlético de Madrid

Vetusta Morla – Los días raros

Para los hinchas del Atleti, la anulación del penalti fue uno de esos “días raros” que Vetusta Morla describe con maestría. Esta banda madrileña, puro ADN indie español, canta sobre momentos que te dejan descolocado, y aquí encaja como anillo al dedo: la euforia del gol se convirtió en un silencio extraño, un vacío que solo la guitarra melancólica y la voz de Pucho pueden explicar. Es el lamento perfecto para un equipo que sintió el peso de la mala suerte.

The Cure – Disintegration

El colapso emocional del Atlético tiene su himno en esta obra maestra de The Cure. Cuando el VAR anuló el gol, las esperanzas rojiblancas se desintegraron como el amor perdido que canta Robert Smith. Esos sintetizadores oscuros y esa guitarra que te atraviesa son el eco de un Metropolitano que pasó de la gloria al abismo en segundos. Una canción para abrazar la tristeza y maldecir en silencio.

Sidonie – Fascinado

Los barceloneses de Sidonie traen una perspectiva agridulce para el Atleti con este tema. Fascinado habla de admirar algo que se escapa, y aquí es Julián Álvarez quien fascina con su esfuerzo, solo para ver su gol desvanecerse por un resbalón y una regla cruel. Con su pop psicodélico y letras cargadas de ironía, esta canción es el lamento de un héroe frustrado y de una hinchada que lo aplaude igual.

The Smiths – Heaven Knows I’m Miserable Now

La miseria del Atleti tras el partido tiene voz y guitarra gracias a The Smiths. Morrissey, rey del drama elegante, canta sobre sentirse perdido, y eso es exactamente lo que vivieron los rojiblancos: un esfuerzo titánico anulado por una regla fría. Es el tema para esos hinchas que se fueron del estadio con el alma en los pies, pero con la cabeza alta.

Radiohead – Creep

Desde la perspectiva de Álvarez, este clásico de Radiohead es un puñetazo al corazón. Resbalar, anotar y luego ver tu gol anulado te hace sentir como el “bicho raro” que Thom Yorke describe. Es una canción cruda, llena de autocompasión y vulnerabilidad, ideal para el delantero que cargó con la culpa de un momento que no pudo controlar.

Desde el lado del Real Madrid

Lori Meyers – Alta fidelidad

Los granadinos Lori Meyers entregan un himno de celebración para el Madrid con este temazo. Alta fidelidad es pura energía positiva, un subidón que refleja la alegría blanca cuando el VAR les dio la victoria. Con su ritmo contagioso y ese aire de “todo salió bien”, es la canción para los merengues que cantaron en las gradas mientras el Atleti se desplomaba. ¡A bailar!

The Killers – Smile Like You Mean It

Para el Madrid, este temazo de The Killers es un guiño a la calma tras la tormenta. Mientras el Atleti lloraba, los merengues sonreían —quizá con algo de ironía— sabiendo que la suerte les había sonreído. Brandon Flowers mezcla euforia y sarcasmo, y aquí es el grito de un equipo que se mantuvo firme y salió ganador.

Tame Impala – The Less I Know the Better

Desde Australia, Tame Impala trae un groove psicodélico que envuelve el triunfo del Madrid con The Less I Know the Better. Este tema destila una satisfacción relajada, como si los blancos dijeran “no necesitamos entender el caos, solo sabemos que ganamos”. Kevin Parker mezcla ritmos irresistibles con un toque de indiferencia cool, perfecto para un equipo que dejó atrás al Atleti sin mirar demasiado el retrovisor. Es la banda sonora de una victoria que fluyó sin esfuerzo.

Smashing Pumpkins – Bullet with Butterfly Wings

La furia contenida de Smashing Pumpkins encaja con el Madrid como un guante. Billy Corgan canta sobre romper jaulas, y aquí los blancos se libraron de la presión del Atleti y del VAR para volar libres a la siguiente ronda. Es un himno de poder, perfecto para los que vieron en la anulación un golpe maestro del destino.

Beck – Loser

Y cerramos con Beck, pero con un giro merengue. “Soy un perdedor, baby”, podría ser el lamento del Atleti, pero para el Madrid es una burla juguetona: ellos no fueron los perdedores esa noche. Con su ritmo relajado y actitud desenfadada, esta canción es el broche de oro para un equipo que celebró mientras el rival se lamía las heridas.

Así que ahí lo tienen, amigos: una playlist que mezcla fútbol, pasión y acordes inolvidables. El penalti anulado a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid contra Real Madrid no solo fue un momento de controversia, sino una montaña rusa emocional que estas canciones indie y alternativas narran con maestría. ¿Cuál es tu favorita? ¡Cuéntanos mientras seguimos discutiendo si el VAR es un héroe o un villano!

