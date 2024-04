Festival de Cine y TV SXSW 24: Grandes estrenos, estrellas de relumbrón y galardones con acento español

Esta edición del Festival de cine y TV del SXSW se recordará por el éxito cosechado por el cine en castellano. Toda una reivindicación de la cultura y el cine latino que se ha hecho un importante hueco entre grandilocuentes estrenos, la presencia de estrellas deslumbrantes y el talento emergente de cineastas de todo el mundo. Al igual que sucede con el festival de música resumir este océano de propuestas tan numerosas como interesantes es complicado pero a continuación te contamos lo mejor de un festival que anticipa el futuro del cine y la televisión con gran precisión y exquisitez. Por ese motivo, merece echarle un ojo a sus fascinantes propuestas.

El cine español triunfa en el SXSW

El jurado no dudó en premiar la increíble actuación de Maria Rodríguez Soto en Mamífera. La película española dirigida por Liliana Torres es una espectacular exploración de la maternidad y de las mujeres que la ejercen. El merecido premio de María es un alegato a las dificultades que atraviesa una madre de 40 años y cualquier madre ante las expectativas sociales y las presiones de sus parejas. Esta íntima mirada nos proyecta contra el espejo y es un necesario canto a la maternidad y a la libertad de la mujeres a ejercerla o no. Y sitúa nuestro cine en un lugar de privilegio en un festival que centra todas las miradas del mundo.

La bachata que bailó el SXSW

Al margen del premio del jurado concedido con justicia a María por Mamífera, La Bachata de Biónico se llevó un premio del público con acento español. No es de extrañar que fuera de las mejores valoradas por la audiencia. Esta maravilla dominicana es una especie de alocada Trainspotting que sigue los pasos de Biónico a modo de falso documental.

Biónico es un yonki que derrocha simpatía y carisma cuyo corazón palpita por la heroína y una mujer que se encuentra en un centro de rehabilitación. Su camino a ella le lleva a ser mejor persona pero también a vivir alocadas aventuras emparentadas con el jaco. Una delicia llena de hilaridad que retrata los recovecos más oscuros de la calle, no solo dominicana sino la de cualquier parte del planeta. Imprescindible la obra de Yoel Morales protagonizada por Manuel Raposo, Ana Minier y El Napo.

En boca de todos

Civil War es sin duda la película del momento. Tanto su director como el reparto estelar de la producción de A24 se pasearon por Austin en una amena keynote y un fascinante estreno mundial en el que Alex Garland, Kirsten Dunst y Wagner Moura desvelaron los entresijos de una obra hipnótica que narra los horrores de una contienda civil en Estados Unidos en un futuro próximo. La narrativa se centra en el horror más que en la política y es una oda al periodismo, profesión que ejerció el propio Wagner Moura según desveló en un abarrotado y apasionado Paramount Theatre de Austin.

La película ofrece una aventura distópica que atraviesa una sociedad que se desvanece con unos efectos de sonido espectaculares, unas cámaras novedosas que imprimen un sello único a las escenas de acción y una exquisita banda sonora amén de una excelente química entre los protagonistas. No te la pierdas.

Estrenos y estrellas por doquier

Una pléyade de estrenos regó de estrellas Austin. Para empezar con la visita del actor de moda, Ryan Gosling, quien apareció en compañía de Emily Blunt sobre una pickup que atravesó Congress Avenue en medio del delirio de sus incontables fans. Después, se paseó por el Paramount Theatre para presentar su nueva película The Fall Guy, un thriller que combina acción, humor y romance. Poco antes de su aparición estelar se había paseado por la alfombra roja del festival otra gran estrella. El mismísimo Nicolas Cage cuya Arcadian pudimos disfrutar como buenos amantes del cine B más irreverente.

Otros personajes que hicieron un gigantesco ruido fueron los entrañables fumetas Cheech & Chong quienes surgieron de la nada dentro de un coche que soportaba a duras penas un porro gigante. Los cómicos setenteros presentaban su documental en un año donde este género ha virado hacia la música a través de How Music got free, una obra acerca del surgimiento de la piratería musical, y las biografías de Bon Jovi y los Black Keys. Aunque, también ha sido una edición donde docus como An Army of Women, la brillante My sextortion diary de la catalana Patricia Franquesa o 7 beats per minute han tocado temas tan trascendentes como la discriminación, la violencia sexual y las experiencias cercanas a la muerte.

La lluvia de estrellas no ha cesado con propuestas como la de Dev Patel, la trepidante cinta de acción Monkey Man. A pesar de ser la favorita del festival, la película de Dev no ha podido competir en expectación con el tirón de Anne Hathaway y su A idea of you que deslumbraron en Austin de tal manera que el tráiler de la película ha batido récords tras su estreno en el SXSW. Aunque ha habido una película que logró generar un mayor caos en los alrededores del teatro. Fue Road House. Una marabunta de fans se aglomeró para ver de cerca a Connor McGregor, Post Malone y Jake Gyllenhaal quienes protagonizan esta cinta de acción ambientada en el submundo de Florida y de la UFC.

Alejado de estos entornos callejeros se halla el terror religioso de la película Immaculate, producida y protagonizada por Sydney Sweeney. Y2K una deliciosa comedia nerd ambientada en la nochevieja del 99 que juega con los efectos del efecto 2000 y los tópicos del cine de catástrofes. Y por supuesto, Civil War.

Entre las series, sin duda la más destacada ha sido la producción de Netflix, 3 Body Problem. La serie se ha estrenado recientemente y ha generado mucha expectación entre los amantes de la ciencia ficción y entre los seguidores de Juego de Truenos, cuyos creadores firman este ambicioso proyecto.

Los premios más merecidos

Al margen de las mencionadas Mamífera y La Bachata de Biónico, el festival ha repartido justicia galardonando obras más que interesantes. El público ha votado por producciones tan deslumbrantes como el drama protagonizado por John Leguizamo Bob Trevino Likes It, el humor negro de My Dead Friend Zoe, con Ed Harris, o Resynator.

Monkey Man, Clemente, Oddity y Songs from the hole sobresalen entre el resto de premiadas por el público. En cuanto al jurado, Bob Trevino Likes it repite en su categoría, se premia el buen hacer de Josephine Stewart-Te Whiu en su desgarradora We Were Dangerous y a nuestra Maria Rodríguez Soto por su memorable actuación en Mamífera. En la sección documental la innovadora Grand Theft Hamlet se llevó el premio y la valiente We Can Be Heroes una merecida mención especial.

Charlando con las estrellas del SXSW

Las estrellas del festival de cine también nos ofrecen la ocasión de conocerles en profundidad con conversaciones donde descubrimos facetas ocultas tras los focos de las producciones y los estereotipos de la prensa. Un claro ejemplo fue el de Sydney Sweeney, quien habló de la necesidad de administrar sabiamente la marca personal de cada actor y analizó su intrincada función como joven productora de Immaulate, película estrenada en el festival y la cual protagoniza y produce. También el equipo de Civil War con Alex Garland, Kisten Dunst y Wagner Moura a la cabeza nos ayudó a conocer los entresijos de una producción estrenada en el SXSW.

Los Black Keys presentando su documental, Dev Patel, Daniel Kwan, Jane Fonda o la actriz Hunter Schafer fueron otras de las celebridades que se sentaron con el público entusiasta del festival para compartir su visión del mundo y sus obras.