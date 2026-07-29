Bajo el frío fuego del asfalto urbano

A finales de la década de 1960 Detroit no era una ciudad para almas sensibles. Entre chimeneas humeantes, asfalto caliente y una tensión industrial latente, la música se convirtió en la única vía de escape real. En ese vientre metálico nació una de las propuestas más viscerales del rock psicodélico y el proto-metal norteamericano. Mientras las costas de Estados Unidos flotaban en una nube de paz y flores, el Medio Oeste masticaba vidrio y escupía distorsión. Frijid Pink entendió esa rabia mejor que nadie. Sus dos primeros álbumes fueron publicados en un momento de ebullición y quiebre interno, encapsulando la furia cruda de una época donde el blues dejó de llorar para empezar a morder.

Durante sus primeros años recorrieron incansablemente el circuito de directo de Michigan. Compartieron escenarios con grandes de la escena de Detroit como ⁠The Stooges (la banda original de Iggy Pop), MC5 y The Amboy Dukes (famoso por contar entre sus filas con un joven Ted Nugent). De hecho, eran tan populares a nivel local que unos emergentes Led Zeppelin llegaron a abrir un concierto para ellos en el mítico Grande Ballroom de Detroit.

Fuera como fuera, Frijid Pink surgió de las cenizas de un proyecto local llamado The Detroit Vibrations. Su formación clásica estuvo integrada por Kelly Green (nombre real Tom Beaudry) en la voz principal, Gary Ray Thompson a la guitarra eléctrica, Tom Harris en el bajo y Richard Stevers en la batería, 4 tipos que electrificaron la época bajo el ácido sonido de la lisergia industrial.

La curiosa historia de un nombre casero

El nombre de la banda en sí no tiene ningún significado profundo, místico ni oculto. Su origen es completamente casual y doméstico, fruto de una reforma en el hogar y de un electrodoméstico de cocina. El baterista Rick Stevers junto a uno de los primeros integrantes de la banda, se encontraban pintando el cuarto de baño de los padres de Stevers. Ambos terminaron con los rostros, la ropa y el cabello completamente manchados de pintura rosa. Al verlos, la madre de Rick sugirió humorísticamente que llamaran al grupo Frosted Pink (Rosa Escarchado).

Más tarde, mientras la banda discutía el nombre en la cocina de la casa, la hermana del bajista vio la nevera de la marca Frigidaire. De ahí que propuso cambiar la palabra Frosted por Frigid (frígido/gélido). Para rematar la idea, el padre de Rick Stevers sugirió cambiar la letra «g» por una «j» (Frijid), ya que en su opinión esa grafía le daba un aspecto más alemán, moderno e irreverente para una banda de rock de la época. Finalmente, podemos traducir el nombre de la banda como Rosa Gélido.

El verdadero valor de un disco de culto reside en su capacidad para inmortalizar el caos de su creación, convirtiendo la disolución de una banda en un monumento sonoro imperecedero

Dos grandes discos bajo dos historias muy diferentes

A lo largo de la década de los 70, la banda publicó cuatro álbumes de estudio bajo constantes cambios de formación. Frijid Pink (1970) fue su álbum homónimo y debut. Lanzado a través de la discográfica Parrot Records (una subsidiaria de London Records), tuvo una enorme importancia ya que incluyó su mundialmente famoso y éxito comercial, The House of the Rising Sun, la versión distorsionada del célebre tema de The Animals. El disco llegó a posicionarse en el puesto número 11 de las listas americanas y en el número 3 de Canadá. Vendió más de un millón de copias, obteniendo el premio de ser un disco de oro. Además del gran éxito, el álbum incluyó potentes cortes de blues-rock como Crying Shame, End of the Line, I Want to Ge Your Lover, Feelin’ Down, Drivin’ Blues y Tobacco Road, canción también interpretada por Jefferson Airplane, Edgar Winter, Eric Burdon & War, Spooky Tooth, Status Quo, Roy Clark y David Lee Roth.

Hacia la descongelación de la casa del sol naciente

Defrosted fue el segundo álbum de estudio de la banda. Lanzado a finales de 1970 por Parrot Records, está considerado una pieza clave del proto-heavy metal y del hard rock norteamericano. Tras el éxito masivo de su primer disco y debut, Defrosted marcó un giro hacia un sonido mucho más pesado y terrenal, pero también detonó la ruptura de su formación original. Se alejó de la psicodelia espacial para enfocarse en un hard rock con profundas raíces de blues y un uso agresivo de la guitarra con efecto fuzz.

De acuerdo con las reseñas especializadas de la época, las canciones que mejor definen el álbum son Sing a Song for Freedom, tema que posee un potente ritmo influenciado por el estilo de The Guess Who y las guitarras de Led Zeppelin. Otro tema sobresaliente es Black Lace, una extensa pieza de más de 6 minutos que abre el disco, y se caracteriza por riffs pesados y una atmósfera de romance provocativo. Tampoco podemos olvidar a Bye Bye Blues, temazo que recuerda al estilo de otra de las bandas míticas de la época, May Blitz.

Pain in My Heart es la pista más larga del esferico. Supera los 8 minutos. Es un auténtico blues rock lento, denso y cargado de solos desgarradores. Otra destacada pieza es Sloony, canción instrumental sumamente rápida y enérgica donde la guitarra destaca por su velocidad, emulando el estilo de Alvin Lee de Ten Years After. Finalmente, cabe mencionar I’ll Never Be Lonely, una balada con tintes de soul que demuestra la versatilidad de la banday I’m Movin de corte muy Cream. Defrosted, sin duda, fue uno de los discos que escondieron grandes recuerdos de mi adolescencia.

El concepto del álbum gira en torno a la pérdida de la inocencia musical. Las letras y la ejecución instrumental abandonan los viajes lisérgicos para abrazar una realidad social más áspera, marcada por la desolación urbana y las ansias de libertad en plena época de conflictos bélicos y agitación civil

Los drásticos cambios en la formación

Este álbum fue, paradójicamente, el último trabajo de la alineación clásica de Frijid Pink. Durante la grabación y la posterior gira del disco, las tensiones internas destruyeron al grupo justo cuando estaban a las puertas del estrellato internacional. Poco después del lanzamiento de Defrosted, el vocalista Kelly Green y el guitarrista Gary RayThompson abandonaron la banda de forma abrupta. Según las crónicas de la época, la separación estuvo alimentada por conflictos de ego, ya que ambos creían que ellos dos solos eran la esencia de Frijid Pink, hecho que era realidad.

Durante todo 1970, tras explotar en las radios, la banda fue sometida a una agenda de conciertos asfixiante. Viajaban constantemente en condiciones incómodas (seis personas metidas en un coche Ford LTD) recorriendo miles de kilómetros entre estados para tocar noche tras noche. Ganaban mucho dinero, pero no tenían tiempo de asimilarlo ni de descansar, lo que deterioró rápidamente la convivencia y los hizo, según relató el baterista Richard Stevers, «personas muy difíciles de tratar».

Tras la caótica salida de Green y Thompson, el baterista Richard Stevers retuvo los derechos del nombre de la banda. Reclutó a nuevos músicos como Jon Wearing en voz, Craig Webb en guitarra y el teclista Larry Zelanka, para dar vida a la segunda etapa del grupo. Debutaron con el álbum Earth Omen en 1972, aunque el sonido mágico de la alineación original de Detroit se perdió para siempre Tras la ruptura de la formación original a finales de 1970, los caminos de los miembros fundadores tomaron rumbos drásticamente diferentes, marcados por proyectos musicales que no alcanzaron el éxito masivo y una batalla legal por el legado de la banda.

El éxito repentino actúa a menudo como un ácido corrosivo que disuelve la hermandad artística mucho antes de que la propia música pierda su pegada en el estudio

Llegando «Al límite»

On the Edge (2018) es un trabajo fascinante porque representa la supervivencia de la banda casi 50 años después de su debut. El único miembro original de los años 70 fue el baterista Rick Stevers. Él se encargó de mantener vivo el legado, producir el álbum e inyectar el clásico ritmo pesado de Detroit. Para este trabajo, Stevers se rodeó de músicos experimentados de la escena del classic rock estadounidense: Brent Austin (bajo y voz), Rick Zeithaml y Ricky Houke (guitarras) junto a Chuck «Chas» Mangus (teclados y armónica). El disco fue lanzado a través de Dynasty Records.

El disco es una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Recopila 15 canciones que combinan composiciones inéditas de su etapa madura con regrabaciones de sus clásicos. De hecho, incluyeron tres canciones de su EP previo Taste of Pink (2017). La joya de la corona es una versión completamente renovada y moderna de The House of the Rising Sun, grabada por esta nueva formación para cerrar el álbum con un homenaje a sus raíces. A diferencia de la psicodelia espacial de 1970, On the Edge apuesta por un hard rock clásico, directo y con fuertes pinceladas de blues rock norteamericano, destacando temas enérgicos como Adrenaline, Millennium Man o la melódica Dreams Come True.

El laberinto de los espejos rotos

Defrosted (1970) quedó atrapado de forma trágica entre la alargada sombra de su propio éxito masivo anterior y la implosión destructiva que devoraba a sus creadores desde las entrañas. La maquinaria del éxito, en lugar de consolidar el proyecto, aceleró un desgaste emocional insostenible donde las disputas de ego, los conflictos por el liderazgo creativo y una frenética gira a bordo de un coche abarrotado de kilómetros dinamitaron la convivencia del núcleo original. No existía red de seguridad posible para un grupo que se había precipitado hacia la fama sin tiempo para asimilar las reglas del juego de la industria discográfica.

A pesar de la tormenta interna que provocó el despido fulminante de su vocalista y su guitarrista principal tras la publicación del álbum, el tiempo ha sabido reparar las grietas y colocar a este trabajo en el estatus de culto que realmente se merece dentro del canon del rock subterráneo. Hoy se contempla no solo como un disco de transición, sino como una pieza de resistencia artística. Es una obra honesta, ruidosa, visceral y profundamente humana, el testimonio inquebrantable de una formación que prefirió arder a fuego lento en los circuitos independientes antes que doblegarse sumisamente ante las exigencias comerciales de los despachos discográficos.