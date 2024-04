Hablamos con María Rodríguez Soto, la primera actriz española galardonada en el SXSW

Esta edición del Festival de Cine y TV del SXSW ha tenido un marcado acento español. Mamífera de la directora catalana Liliana Torres ha dejado tan buen sabor de boca en Austin que el jurado no ha dudado en premiar la espectacular actuación de María Rodríguez Soto en la categoría de mejor actriz. Es todo un hito. María se convierte en la primera actriz galardonada en el prestigioso festival texano y en el segundo galardón español tras la victoria en 2017 de Ana Asensio, que recibió el premio a Mejor Película de Ficción por The Most Beautiful Island.

María brilla en una película que ha cautivado al jurado, al público y al festival por mostrar sin ambages y desde un punto de vista íntimo y femenino el embarazo en todas sus dimensiones incluida el aborto. En un estado como Texas donde el derecho al aborto se ha vetado, se hacen necesarios ciertos mensajes como los que lanza con maestría Mamífera, una película que se estrena en España el 26 de abril. Toda una oportunidad para abrir la mente a las diferentes realidades que enfrenta una mujer cuando se encuentra embarazada.

Hablamos con María sobre la película, el premio y repasamos su fascinante carrera en teatro, televisión y cine. No pudo recoger el galardón en persona ni disfrutar de la experiencia SXSW debido a diferentes compromisos profesionales, lo cual ocasionó una de las mayores sorpresas y mejores despertares de su vida. Nos lo cuenta con una enorme felicidad y una mayor simpatía.

Entre el teatro, la TV y el cine, ¿con cual te quedas?

Me quedo con el teatro, porque es donde más cómoda me siento, donde me atrevo más y me siento más libre. Pero en el cine cuantas más oportunidades tienes de trabajar en él más cómoda te encuentras y últimamente me sucede que me están llegando proyectos muy guays que me hacen sentir más libre. También es verdad que estoy muy acostumbrada a ensayar durante largos periodos de tiempo. En teatro los ensayos duran como ocho semanas, en lo audiovisual todo es más directo. En cambio, en Mamífera hubo un proceso de ensayos muy chulo. Si uniese los ensayos y el sistema de rodaje en el cine sería mi método ideal de trabajo pero de momento no está pasando con mucha frecuencia.

Mamífera es la segunda película que afronta la maternidad en la que participas y en ambas además has sido galardonada, ¿como afrontaste Mamífera en comparación con Los días que vendrán donde estabas acompañada por tu pareja?

Nada que ver. En Los días que vendrán empezamos sin saber adónde íbamos a llegar. Era más un experimento que se acabó convirtiendo en película que no una película que nosotros teníamos planteada. Sabíamos que queríamos hacer una película sobre el proceso de un embarazo pero no sabíamos donde íbamos a acabar. En cambio, Mamífera es un proyecto que a mí me llega de manera externa. Conozco a la directora, me viene a ver a una obra de teatro y luego nos vamos a cenar. No sabía si era un medio casting o qué era pero ya cuando empezamos a hablar ya vi que no, que ya estábamos empezando a trabajar. Me di cuenta de que Liliana tenía muy claro desde dónde quería contar esta historia porque transmite muy bien. No tiene pudor en transmitir lo que ella siente al papel. Es una tía muy currante que me ha ayudado muchísimo. Es un proceso muy diferente aunque a Mamífera la he sentido muy mía, quizás porque es la primera vez que estoy en una película en la que aparezco en casi todos los planos. Yo era una más del equipo. Acabé haciendo claqueta, de todo. Además, se creó un equipazo increíble.

¿Esperabas el premio del jurado?

No. Yo hablé con Liliana y con Carla Sospedra, que es la productora, el día antes y me dijeron: Mañana se entregan los premios. No nos han dicho nada así que bueno iremos a la entrega por ver a quién le cae algo. Evidentemente, yo fui a dormir esa noche en plan que ya ni me acordaba de Austin. Al día siguiente me levanto a las 7.30 para llevar a mi hija al colegio y veo un montón de llamadas perdidas. Lo primero que pensé fue: ¿Quién se ha muerto? Y cuando escuché los mensajes me dio un subidón tremendo. Las sorpresas son mayores porque cuando no tienes perspectivas, cuando no poyectas. Esto fue así, como que no me lo podía creer.

¿Eras consciente de la magnitud del SXSW antes de venir?

Era consciente porque tengo amigos que han ido con pelis y cuando nos pillaron conocía la importancia de simplemente estar en competición oficial. No solo para nosotras sino para esta película que habla de un tema como es el aborto en un estado como Texas. También soy consciente de que Austin no es Texas. Es otra movida. Por lo que me han dicho es una ciudad muy progresista, ¿es así?

Sin duda lo has definido muy bien. Austin es una ciudad muy progresista como bien se refleja en el SXSW, pero está en Texas, que es bastante conservador y en donde las mujeres han perdido el derecho al aborto recientemente por culpa de su gobernador ultra-conservador.

Exacto. Es que para nosotras fue muy importante eso, porque había un punto de justicia poética de ir con esta película a Texas. O incluso de provocación. Que me gustan las dos y el hecho de haber ganado por este personaje me parece un hito político casi.

Es tu tercer galardón, ¿lo sigues viviendo como el primero que recibiste en el Festival de Málaga?

Es un subidón siempre. Además, he sido premiada con tres premios totalmente distintos en sitios diferentes. Este premio no me lo acabo de creer al no estar en el festival y al no ver su magnitud. Me parece grandioso que una historia que hayamos rodado en Barcelona, una producción pequeña, que haya trascendido, que haya podido cruzar un océano y que la gente de allá haya considerado que me merezco este premio. Significa que hay algo de esperanza en el mundo, que nos podemos comunicar y eso me da un gran subidón.

¿Qué supone para ti?

De momento no lo sé. Tengo más entrevistas que en toda mi vida y también creo que supone ponerme en un sitio en el que no estaba antes a nivel que quizás me llegan mejores proyectos o simplemente más a los que pueda acceder. Y supone también un reconocimiento a una carrera que yo he ido haciendo como hormiguita y que me gusta como es porque sigo estando en el lugar donde quiero estar y puedo pagar mis alquileres y mis cosas. Que esto sirva para que esta situación se siga manteniendo a mí me vale.

¿Cómo trabajaste tu personaje?

Yo hablé mucho con Lili porque ella es la directora y en el fondo la película forma parte de sus vivencias. Ella tiene el deseo de no ser madre, lo tiene clarísimo y ciertas cosas con las que se ha encontrado en su vida son las que muestra en la peli. Entonces yo tenía un referente muy claro y cercano. Pero le dije que no iba a coger nada de ella y ella estuvo de acuerdo. Tenía claro que quería una Lola muy diferente. Y lo es. El guion es precioso, la partitura es clarísima y tenerla a ella cerca ha sido lo más fácil. A mí me gusta partir de mí pero partir porque si me baso en mí misma haré únicas las cosas porque no hay nadie más como yo. Eso me da la seguridad de poder hacerlo y transitar hacia otro lado. Lo necesito para poder ser valiente a la hora de ser actriz. Creo que es un gran valor en la actuación. Yo cuando veo a gente valiente que arriesga haciendo cosas me encanta. Es lo que más valoro. En el cine me cuesta más de ver porque es un lenguaje diferente al teatral.

Me resulta más sencillo si puedo saltar de mí hacia un sitio. Luego también he trabajado mucho con los compañeros, con Enrique Auquer que hacía de mi pareja y con todas mis amigas a través de la escucha y de transitar las cosas buscando donde te encuentras a gusto en todos los escenarios.

Porque todo es como muy íntimo en la película, ¿verdad?

¡Claro! Y yo soy madre. Es muy alejada a toda la historia de Lola y su condición. Es una mujer absolutamente politizada en cuanto al mundo animal, muy consecuente con el ecosistema y con el mundo. Yo también soy muy consciente del mundo que habitamos y soy muy consecuente a nivel ecológico, pero no soy animalista, como carne y Lola es una persona absolutamente radical con esto. Hay muchas cosas alejadas entre Lola y María y eso me gustaba. En Los días que vendrán al mostrar mi cuerpo embarazada había como una mezcla de documental y película. La veías y dudabas de si la protagonista era realmente una actriz o no. En Mamífera es diferente y esto también me gusta. Porque para mí Los días que vendrán no era un documental, de hecho, lo hicimos como un punto de partida opuesto al mío y al de mi pareja.

¿Sigue siendo la maternidad y el aborto en cierto sentido un tabú en el cine?

Más que un tabú, es un tema que no ha interesado porque las mujeres no han estado en un sitio de poder. Ya no solo de poder sino de experimentación, de dirección, de guion, de actrices y de poder tirar para adelante productoras, proyectos que hablen de nosotras. Es ahora justo cuando se empiezan a hablar de estas cosas.

La película ha triunfado en un estado donde se prohíbe a las mujeres ejercer el derecho a abortar, ¿eso demuestra lo necesario que es este tipo de cine comprometido con el derecho de las mujeres a hacer con su cuerpo lo que gusten?

Es súper importante. Yo creo que la gente del festival ha sido consciente de ello. Todo es política en el fondo y bienvenido sea poder llegar a estos sitios y abrir puertas a mujeres que quizá en este estado no se sientan representadas o que incluso no estén a favor del derecho a abortar pero que puedan ver la película y cambiar su mentalidad. Y es importante contarlo desde un sitio donde se exponen todas las realidades posibles: el derecho de ser madre, el deseo de quedarte embarazada y no poder, el quedarte embarazada y no querer estar embarazada… te ponen encima de la mesa tantas propuestas como son posibles. Eso es lo bonito de la película que no se juzga, simplemente se muestra.

¿Creéis que a través de vuestro éxito en SXSW aumentará la posibilidad de tener una distribución en Estados Unidos?

Más que antes seguro. Es probable. Además, salió un repor en el Variety súper chulo. La verdad que no he estado al tanto de todos estos temas. He quedado con la directora pero aún no he visto a Carla, la produ. Supongo que se están moviendo cosas, no sé pero ojalá.

¿Cómo ha sido la acogida en España?

Aún no hemos estrenado. El estreno mundial fue en Austin. Estrenamos en España en el D’A, el festival de autor de Barcelona el 6 de abril. En cines, el 26 de abril. No sabemos aún la acogida que tendremos en España.

¿Cómo es el proceso para entrar en sección oficial en SXSW y estrenar allí?

Las productoras envían su proyecto a diferentes festivales y a partir de ahí los festivales son los que deciden si entras o no en sección oficial. La productora envió la peli a Austin y nos dijeron que sí.

El hecho de estrenarse en Austin, ¿le priva a Mamífera de participar en otros festivales españoles?

Creo que en sección oficial no podríamos. Pero en otras secciones quizás sí. Ojalá. Me encantaría ir a Donosti, por ejemplo.

¿Qué proyectos tienes sobre la mesa?

Sobre la mesa hora tengo lo siguiente: Estoy a tres semanas de estrenar una obra de teatro en el Teatro Nacional de Catalunya que se llama Los Criminales, de Ferdinand Bruckner. Va sobre la República de Weimar. La haré durante un mes y medio y luego tengo una película en septiembre de la que no puedo contar mucha cosa y después estoy pendiente de estrenar dos pelis más. Una que se llama La casa en llamas que dirige Dani de la Orden y otra que se llama Llobàs, de Pau Calpe. De repente, en un mes estreno las tres películas que hice el año pasado. Estoy en un momento súper dulce la verdad.