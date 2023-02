Homenaje a The Legendart Pink Dots, la banda que sondea el alma humana

«Hay personas con posiciones predominantes que les gusta vomitar dogmas y azuzar odios. Cuando empiezas a pensar en las oligarquías y en aquellos que controlan el mundo, y ves las distorsiones que ofrecen los medios informativos sobre la realidad que nos pisotea, te das cuenta que la mayor parte de las agresiones provienen de los Estados Unidos. Por suerte aun hay mucha gente buena, cosas buenas, y mucha belleza en el mundo. A veces puede ser difícil verlo, pero eso no significa que no esté allí. La gente necesita aprender; no puedes apoyarte en un hombre en el cielo, o en algún tipo de político o sistema, en última instancia, todo se reduce a ti mismo: cada uno es el gobernador de su propia alma. No te puedes esconder en nada, ni en nadie, ni detrás de ningún dogma o ideología. En última instancia, creo que el estado más puro es una especie de Anarquía».

Edward Ka-Spel (The Legendary Pink Dots)

Hace tiempo que estaba deseando hacer un homenaje especial a una de las bandas más creativas y psicológicas que ha dado el mundo de la música rock. Me refiero a esos legendarios puntos rosa que desde 1980 no han dejado de resplandecer e hipnotizar a los que seguimos sus pasos. Como tampoco sorprender a todos aquellos que aún permanecen en la línea desconocida de su abrasador brillo. Si realmente os gusta la música diferencial, inteligente y depurada, conceptuada a sus máximos niveles de sonido, armonía y mensaje, The Legendary Pink Dots, son una formación referencial y muy peculiar. Plantea múltiples registros mientras bucea de forma alternativa por nuestro mundo y existencia. Si te atreves con ella, no te quepa la mayor duda de que va a ocupar tu mente durante muchos años.

Crazyminds, consciente de este legado, dedica este homenaje a tan singular banda teniendo en cuenta queya en 2022 la referenció para Halloween, se comentó su disco The Museum of Human Happiness y se habló del solitario trabajo de su líder Edward Ka-Spel, Prints of Darkness, un disco que deja pasmado al más cuerdo.

The Legendary Pink Dots, también abreviados como LPD, son una banda de rock experimental anglo-holandesa que se formó en el fructífero Londres de los 80, cuna revolucionaria de movimientos alternativos como new romantics, new wave, cold wave, ska, synthpop, etc., y de artistas icónicos como Depeche Mode, Joy Division, The Cure, Smiths, Pet Shop Boys, etc. Sea como fuera, LPD se fraguaron dentro de su propio entorno psicodélico y post punk, convirtiéndose, junto algunas otras bandas del estilo, en un emblema inconmensurable de ese universo hiperdimensional y alejado del resto de movidas musicales.

Fue justamente durante 1984, curiosa fecha orwelliana, cuando la banda abandonó cuando la banda abandonó Londres para mudarse a Ámsterdam, la ciudad que siempre ha deslumbrado por su aperturismo cultural. En el seno de tan significante metrópolis, se condensaron los principales miembros de la formación: el cantante, teclista y compositor Edward Ka-Spely el teclista Phil Knight. Este último se retiraría de las giras en 2022 siendo substituido por Randall Frazier, músico migrado de Orbit Service y de A Star Too Far. Ese mismo año se unieron las destellantes guitarras de Erik Drost y el sonido exquisito del ingeniero Joep Hendrikx. No obstante, al margen de la estabilidad de los miembros principales, la participación de otros músicos siempre ha sido muy habitual según el concepto de cada album. Es la manera de obtener nuevas líneas de trabajo y evitar los encasillamientos o vacíos creativos.

Como formación en sí misma, LPD ha lanzado a lo largo de su carrera casi una cincuentena de álbumes de estudio. Eso sin contar sus múltiples compilaciones, pistas inéditas, improvisaciones, varias participaciones (Amanda Palmer, por ejemplo), discos en directo, EP`s y los trabajos en solitario de Edward Ka-Spel (alrededor de 45 álbumes) más los realizados con The Tear Garden, un proyecto musical en dupla creativa con cEvin Key de Skinny Puppy. Como podéis ver, estamos ante una discografía inmensa e incansable, imposible de tratar en su globalidad, pues cada trabajo tiene su propio universo y debería ser analizado en libros especializados teniendo en cuenta todo su extraordinario abanico de aspectos.

Otra de las peculiaridades destacables en la discografía de los Pink Dots es su eterna devoción por el soporte de vinilo, pues por tamaño y formato permite una expansión gráfica y sonora inalcanzable en otros formatos. Es por eso que, salvo escasas excepciones, todos sus álbumes son editados bajo este sistema incluyendo pistas exclusivas e inexistentes en los soportes de CD. Asimismo, The Legendary Pink Dots ha editado y lanzado sus discos en gran número de sellos, aunque cuenta con su propio sello, The Terminal Kaleidoscope, y una página de bandcamp dedicada a la auto distribución digital y en la cual se pueden encontrar valiosísimas joyas..

Otro aspecto que personalmente suelo destacar en la banda, al margen de su calidad y singularidad sonora y compositiva, es el concepto gráfico de sus portadas discográficas. En ellas se representa un lenguaje iconográfico que suele encerrar diversos mensajes ocultos que precisan ser descifrados a modo de jeroglíficos, pues contienen en si mismos aspectos relevantes de cada album. El lenguaje visual fortalece la música como un complemento que articula su mensaje, de ahí que las portadas discográficas de LPD buscan transmitir la esencia sonora de cada álbum antes de ser escuchado. Esta fusión permite enlazar la alquimia del arte con la magia de la música y ambos canalizarse hacia el oyente como un Todo indivisible.

Sobre la música de The Legendary Pink Dots cabe decir que es de las pocas bandas que sabe mezclar hábilmente y con sentido y constancia, diversos conceptos de neopsicodelia, ambient music, electronic sound, tape music, psico-folk, synthpop, post punk, progressive, dark jazz, noise, pop y gothic styles. Todo ello bajo una marcada tendencia de alternancias experimentales y vanguardista que superan cualquier definición en sí misma. La arquitectura, ingeniería y cosmogonía que ofrece su música, es un paisaje integral que hace hervir las mentes de quienes los escuchan. Son pura agitación de los sentidos humanos.

Sin embargo, este diseño megalítico, lejos de permanecer estancado en su cámara de confortabilidad, ha ido evolucionando con el tiempo, cambiando e incorporando nuevas trayectorias, pero manteniéndose siempre fiel a su rúbrica característica: la constante experimentación del sonido y del concepto. Esa es la gran capacidad que tienen ciertos músicos que buscan la falsa dolce vita del éxito, la fama y el dinero, y en su lugar generar líneas de trabajo contrastada, buscar sentidos vitales y creativos a fin de explorar múltiples capas sónicas sin caer en las limitaciones que impone la comercialidad y sus sistemas. En eso reside precisamente gran parte de la genialidad artística, en atreverse a quebrar los muros de la normalidad aceptada y tratar de seguir la propia línea sin importar las consecuencias.

Por tanto, podemos decir que el sonido general del grupo combina hábilmente las letras y los juegos vocales de Edward Ka-Spel y la refinada estructura sónica que engloba su fondo. Ello les ha supuesto ganarse la comparación con artistas como Syd Barrett, los Pink Floyd iniciales y ciertos trazos al krautrock alemán (Can, Tangerine Dream, Ash Ra Tempel, NEU, Faust, Amon Düül…), y a grupos del corte Swans, Van Der Graaf Generator, The Residents, Suicide, Tuxedomoon, Gong, Cabaret Voltaire y Fad Gadget. Todas ellos nombres definidos como formaciones outsiders muy reacias a incrustarse dentro de los circuitos comerciales del establishment musical.

Como dato anecdótico quiero añadir que personalmente descubrí a The Legendary Pink Dots mientras investigaba un tema relacionado con el extraño caso del pintor polaco Zdzisław Beksiński. Quedé impactado cuando tuve conocimiento de que su hijo Tomasz, un popular presentador de radio, periodista musical y tremendo seguidor de The Legendary Pink Dots, se suicidó. Poco tiempo después, Beksiński fue hallado muerto en su apartamento de Varsovia con 17 puñaladas en su cuerpo. Robert Kupiec, el hijo adolescente del conserje del edificio se declaró culpable y condenado a prisión. Antes de su muerte, Beksiński se había negado a prestarle a Robert unos pocos cientos de złotys, unos 100$ del momento. Por consiguiente, leyendo esta esta trágica y macabra historia fue cuando tuve conocimiento de LPD, y desde entonces su música ha acompañado muchos de mis momentos más existenciales.

Sin duda, LPD son únicos. Desafían cualquier explicación coherente. Representan la psicodelia más surrealista que jamás se haya podido escuchar. Caos, ruido, armonía, melodías, secuencias, metamorfosis, transgresión, introspección… son solo algunos de los aspectos con los cuales te vas a topar mientras te sumerges en el abismo de su estructura sónica. Por eso, LPD son mucho más que una banda de culto, son una puerta divina y dionisiaca hacia nuevas e inesperadas percepciones. Cada disco es un viaje distinto, una incursión sin pausas ni caídas, repleta de enigmas que te harán hervir la sangre. No hay repeticiones. Sus múltiples sonoridades te arrastran a hiperdimensiones totalmente insondables bajo otros formatos. Como definió el mismísimo Aldous Huxley: «Después del silencio, lo que más se acerca a la expresión de lo inexpresable es la música». Atrévete y lo descubrirás…