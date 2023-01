Homenaje a una leyenda: Jeff Beck (1944 – 2023)

«El guerrero de las seis cuerdas ya no está aquí para que admiremos el hechizo que podía tejer alrededor de nuestras emociones. Jeff podía canalizar música desde lo etéreo. Su técnica única. Su imaginación ilimitada. Descansa en paz».

Jimmy Page

Fender Stratocaster Signature

Jeff Beck fue un escultor del sonido, un brillante guitarrista británico de rock y blues que formó parte de varias bandas influyentes durante las décadas de 60 y 70. Fue, además, uno de los tres notables guitarristas que compartió elenco sónico con Eric Clapton y Jimmy Page en la legendaria formación The Yardbirds. La revista Rolling Stone lo considera el número cinco de su lista de los mejores guitarristas de la historia, solo por detrás de Jimi Hendrix (el primero), Eric Clapton (el segundo), Jimmy Page (el tercero) y Keith Richards (el cuarto).

Durante más de 25 años mantuvo su carrera en solitario siendo fiel a su estilo, creatividad y ansias por la experimentación. Nunca fue amante del estrellato. Mantuvo su cabeza ordenada frente al postureo y los escándalos, desarrollando grandes conciertos juntos a excelentes músicos. Su carrera obtuvo un gran reconocimiento por parte de la crítica y dentro de la élite guitarristica.

Jeff fue capaz de ganar ocho premios Grammy: Escape(1985), Jeff Beck’s Guitar Shop(1989), Dirty Mind(2001), Plan(2003), A day in the Life (2009) e Imagine (2009) como mejor colaboración vocal de pop, Nessum Dorma(2010) y Hammerhead (2010) como mejor interpretación instrumental pop. También entró dos veces como miembro del Salón de la Fama del Rock por su carrera en solitario y como miembro de The Yardbirds.

Técnicamente se le considera un fuera de serie, un experto de las cuerdas en todo tipo de guitarras, capaz de generar las más inquietantes escalas hasta los más complejos punteos y sonidos.​ Experimentó con todos los estilos y su virtuosismo fue comparado con el de Jimi Hendrix. En su última época absorbió las influencias del techno creando una innovadora mezcla de metal, hard rock y electronic sound.

Lamentablemente, falleció el pasado 10 de enero de 2023, tras contraer una meningitis bacteriana. Tenía 78 años. Fue en septiembre de 2022 cuando lanzó 18, su último álbum, haciéndolo junto al actor Johnny Deep, gran amigo del músico.

No cabe duda de que 2022 ha dejado tras de sí una estela tremenda de fallecimientos, sobre todo musicales. Ha sido uno de los peores años de su historia. Según las estadísticas publicadas en la revista LaDosis, unos 400 músicos han fallecido el año pasado, entre los que destacan: Meat Loaf, John Burkey Shelley (Budgie), Ronnie Spector (The Ronnettes), Taylor Hawkins (Foo Fighters), Jeff Howell (Foghat), Re Styles (The Tubes), Klaus Schulze, Ray Fenwick (The Spencer Davis Group, Ian Gillan Band), Vangelis, Alan White (Yes), Andy Fletcher (Depeche Mode), Albin Julius (Der Blutharsch y The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud), Ricky Gardiner (Iggy Pop, David Bowie), Julee Cruise, Brett Tuggle (Fleetwood Mac), Olivia Newton-John, Jerry Lee Lewis, D. H. Peligro (Dead Kennedys, Red Hot Chili Peppers), Wilko Johnson (Dr. Feelgood), Christine McVie (Fleetwood Mac), Aaron Carter, Angelo Badalamenti (David Lynch), Maxi Jazz (Faithless), etc.

Como guitarrista, Jeff Beck no fue el primero en usar la distorsión electrónica, pero si utilizó todas las novedades técnicas que la industria musical le ha ido ofreciendo a lo largo de su carrera, dispositivos como los pedales fuzz, eco y wah-wah, o el pedal de distorsión Pro Co RAT, etc, tanto con The Yardbirds como solista en sus años posteriores.

Como algunos otros guitarristas célebres, Jeff odiaba las púas. Según él «sin usas una púa tienes varios dedos que no hacen nada. Con cinco dedos puedes hacer todo tipo de cosas que no puedes hacer con una púa. Puedes hacer figuras de arriba abajo, como en el bluegrass, puedes escoger notas de un acorde y retorcerlas, empujarlas, doblarlas, hacer lo que quieras…». Gracias a estas técnicas, Jeff podía producir gran variedad de registros, como desvanecer el sonido de su guitarra con la perilla del tono o del volumen para generar sonidos únicos a modo de voces humanas.

En cuestión de marcas guitarrísticas, Beck se asoció primero a una Fender Squire, y luego, con su legendaria Fender Stratocaster Signature. Sin embargo, también tuvo apego a la Fender Telecaster y a la Gibson Les Paul. En lo que se refiere a amplificadores, fue fiel a los Fender y a los Marshall, aunque en sus comienzos también utilizó los Vox. Jeff siempre estuvo al pie del cañón tecnológico ya que su máxima aspiración musical era generar todo tipo de efectos, como por ejemplo con el empleo del talk box.

Todos querían tocar con él, de ahí que la lista de colaboraciones y participaciones a lo largo de su vida fuera enorme. Entre ellas figuran ases del sonido como Donovan, Stevie Wonder, Stanley Clarke, Narada Michael Walden, Rod Stewart, Tina Turner, Mick Jagger, Buddy Guy, Kate Bush, Seal, ZZ Top, Beth Hart, Jon Bon Jovi, Joe Cocker, Brian May, Pretenders, Roger Waters, Morrissey, Dion, Ozzy Osbourne, Cozy Powell, Paul Rogers, entre muchos más. Todo ello hizo que su trabajo fuera muy diverso y trascendente.

Al respecto cabe destacar su tremendo trabajo con The Yardbirds,así como sus directos y su innovadora aportación en solitario gracias a álbumes como Truth (1968), Beck-Ola (1969) (The Jeff Beck Group), Rough and Ready (1971) (The Jeff Beck Group), Jeff Beck Group (1972) (The Jeff Beck Group), Blow by Blow (1975), Wired (1976), There & Back (1980), Flash (1985), Jeff Beck’s Guitar Shop (1989), Crazy Legs (1993), Who Else! (1999), You Had It Coming (2001), Jeff (2003), Emotion & Commotion (2010) y Loud Hailer (2016).

Aunque Beck nunca alcanzase la popularidad como muchos de sus colegas, resulta ser una leyenda dentro del círculo de los grandes guitarristas, pero siempre fue un gran desconocido para el público en general. Al margen de las guitarras, su otra pasión fueron los coches antiguos restaurados o los modificados tipo Hot Rods, llegando incluso a participar en competiciones.

No cabe duda de que la muerte repentina de Jeff Beck ha sacudido el mundo de la música, especialmente entre todos aquellos que compartieron con él estudios, experiencias, discos, amistad, colaboraciones, aventuras, amor… y que ahora se ven obligados a decir adiós al gran maestro. He aquí algunos ejemplos:

«Con la muerte de Jeff Beck hemos perdido a un hombre maravilloso y uno de los mejores guitarristas del mundo. Lo extrañaremos mucho» (Mick Jagger).

Ahora que Jeff se ha ido, siento que uno de mis hermanos ha dejado este mundo y lo voy a echar en falta mucho. Quiero agradecerle todos nuestros primeros días juntos conquistando América con Jeff Beck Group» (Ronnie Wood).

«Jeff Beck era el Salvador Dalí de la guitarra, verlo tocar era escuchar al máximo alquimista de 6 cuerdas creando magia en un mundo propio. Con su fallecimiento, el mundo es un lugar más pobre» (Joe Perry, Aerosmith).

«Estoy devastado al escuchar la noticia de la muerte de mi amigo y héroe Jeff Beck, cuya música me ha emocionado e inspirado a mí y a muchos otros durante tantos años. Estará por siempre en nuestros corazones» (David Gilmour).

«En el panteón de los guitarristas, Jeff Beck era el elegido. Nos dejó tanta belleza y luz en nuestro mundo musical que no puedo imaginar el panorama de la guitarra contemporánea si él, pero como todo va y viene en este mundo, su contribución reformó nuestra imaginación de lo que la guitarra puede hacer para siempre. Gracias maestro» (Steve Vai).

Además de los mencionados, muchos son los grandes del rock los que están reaccionando tras el fallecimiento de Jeff: Rod Stewart, Eric Clapton, Ozzy Osbourne, Susana Hoffs (The Bangles), Paul Young, U2, Guns N’ Roses, ZZ Top, Deft Leppard, Simply Red, y un larguísimo etcétera.

Lamentablemente, la muerte y la pérdida de un ser querido son dos hermanos que caminan juntos por el sendero oscuro del dolor. Pero de esta amarga experiencia, se aprende y se recuerda. Detrás de las tristes despedidas siempre se teje un viaje al infinito y queda un legado extensamente rico que hacen imposible olvidar al que partió. Personalmente seguiré disfrutando de este inmenso legado, como muchos de los que amamos la buena música. Desde Crazyminds larga eternidad al héroe que ahora penetra y reposará en el Valhalla, el reino donde se hallan los difuntos ilustres seleccionados por las valquirias.