Homenaje a Wilko Johnson, leyenda y alma máter de Doctor Feelgood

Carlos Flaqué Monllonch

Wilko Johnson

Wilko Johnson

«No espero una cura milagrosa, solo deseo disponer del tiempo suficiente para poder realizar mis conciertos. Entonces seré un hombre feliz»

Así es como John Wilkinson, más conocido como Wilko Johnson, anunciaba su tremendo entusiasmo y entrega meses antes de fallecer, una actitud inmejorable que demuestra la profunda energía y fe que tenía hacia lo que siempre amó: la música.

Wilko nació en la Isla de Canvey, condado de Essex, un 12 de julio de 1947​, año que supuso la paz entre los países vencedores y perdedores de la Segunda Guerra Mundial, y el año que dio luz a leyendas musicales como David Bowie, Elton John, Florian Schneider, Iggy Pop, Brian May, Carlos Santana, Ian Anderson, Meat Love, Marc Bolan, Brian Johnson, Grek Lake y Jeff Lynne entre otras celebridades.

Musicalmente hablando, Johnson fue un guitarrista y compositor británico de corte rock y aire punk, pero con fuertes pinceladas de rhythm and blues. Su éxito vino especialmente marcado por haber sido miembro fundador de la mítica formación Dr. Feelgood, una banda de pub marginal y pendenciero de guitarras tajantes y estructuras sonoras embriagadas entre el olor a pintas de cerveza y el humo grisáceo de cigarrillos baratos. Prontamente el doctor del buen feeling se convirtió en un emblema del género.

Pero no todo queda ahí. Curiosamente, y por su enorme mirada expresiva, Wilko fue también un actor televisivo. Llegó a formó parte del elenco interpretativo de Game of Thrones, interpretando a Ser Ilyn Payne, en su oscuro papel de Justicia del Rey al servicio de los reyes Robert I Baratheon (Temporada 1, episodio 9) y Joffrey I Baratheon (Temporada 2, episodios 2, 9 y 10).

Su peculiar estilo como guitarrista lo convirtió en una referencia de Doctor Feelgood, pues al no usar la clásica púa, podía hacer ritmos y solos muy característicos que, junto a ​sus potentes y agresivos riffs, llegó a generar la sensación de estar tocando varias guitarras a la vez. Pero hay más. Sus deslizantes movimientos bruscos y convulsos, así como sus juegos de ojos, crearon en él una iconografía muy personal que se plasmó muy efusivamente en los directos.

Pero no todo era color de rosas. Lamentablemente, Wilko anunció en enero de 2013 que padecía un cáncer de páncreas incurable. Pero dado su incombustible carácter decidió seguir con sus giras. Este pasado 21 de noviembre de 2022 su cuerpo ya no pudo más y falleció en Westcliff-on-Sea a consecuencia de las complicaciones derivadas de su dolencia. Tenía 75 años. Hoy, desde Crazyminds, le damos el homenaje y recuerdo que se merece, tanto como leyenda musical como emblema de una época inolvidable.

Dr Feelgood Live 1975 Tv Show – Full Concert – Feat. Wilko Johnson

Dr. Feelgood with Wilko Johnson. Riot in cell block Number Nine (Live) (2005 Remaster)

Wilko Johnson formó parte de diversas bandas locales hasta que se integró en la Pigboy Charlie Band, formación embrionaria de lo que sería después Dr. Feelgood y cuyos tres primeros álbumes de estudio Down by the Jetty (1975), Malpractice (1975) y Sneakin’ Suspicion (1977), sorprendieron al mundo, sobre todo cuando la banda publicó su directo Stupidity (1976), disco que se convirtió en el número 1 en las listas del Reino Unido. Este éxito supuso ya la consagración definitiva del grupo y su reconocimiento entre la crítica más acérrima, así como la gestación e de una fan área muy atraída por las interpretaciones en vivo del distintivo guitarrista y su excelente habilidad con las guitarras.

Sin embargo, llegado 1977, Wilko abandonó Doctor Feelgood por sus diferencias con el cantante Lee Brilleaux, quien posteriormente falleció en 1994. Una vez independiente, Johnson formó Solid Senders, una banda que, dado su escaso reconocimiento, solo publicó un trabajo bajo el mismo nombre, Solid Senders (1978).

Tras un breve período con Ian Dury and The Blockheads y con Johnny Thunders, Johnson se aseguró la fama en solitario al lanzar una serie de álbumes como The Wilko Johnson Band.

Asimismo, su gran amistad con Roger Daltrey, vocalista de The Who, hizo que juntos grabasen Going back home (2014). Posteriormente aun tuvo suficientes fuerzas y voluntad para grabar Blow Your Mind (2018), un album brutal de canciones nuevas que trataban, entre otras cosas, de la enfermedad que había padecido. Ambos trabajos son excelentes.

Ian Dury and the Blockheads – Blockheads, Live with Wilko Johnson (Game of Thrones & Dr Feelgood)

Wilko Johnson, Roger Daltrey – Going Back Home

Wilko Johnson, Roger Daltrey – I Keep It To Myself

No cabe duda de que su triste partida ha sido y será recordada por numerosas figuras del rock, por sus múltiples fans alrededor del mundo y, sobre todo, por su familia y amigos, porque detrás de esta incandescencia musical, habitaba un ser humano pleno de vitalidad. Como bien dijeron hace poco Franz Ferdinand y Alex Kapranos: «Su interpretación fue única y su presencia en el escenario emocionó e inspiró a muchos guitarristas. Es por ello y más que su talento se sentirá por muchos años más».

Sin duda, Wilko Johnson fue un poderoso ímpetu con las guitarras, una ametralladora atronadora y refulgente con múltiples sonoridades, siempre rasgando a mano desnuda, sin púas que auxiliaran su digitación en las cuerdas, acordes y punteos. Y es que dicen que el arte supremo de los Maestros consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento, un camino que nunca se pierde en la bruma porque siempre permanece llameante. Es por ello, que los Maestros jamás parten, porque siempre permanecen entre nosotros. Son ley y pensamiento, un ciclo vital y eterno de permanencia y cambio. Buen viaje Maestro.