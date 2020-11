Karavana acaban de lanzar su primer EP: No Pegamos Nada (Vanana Records 2020), que incluye temas tan potentes como Strokes, Pienso o No Pegamos Nada, canción que da título a este trabajo que lanzan ahora para presentarse como uno de los grupos imprescindibles de los próximos meses. Junto a estos trallazos encontramos su nuevo single, (Illo) Ya No Puedo Más, guitarras a todo volumen para dirigirse en menos de 3 minutos a todos aquellos pesados que en una noche de juerga no te dejan tranquilo hablando de sus amores, sus desamores, sus ex y demás conquistas.

Por todo esto, hemos pensado que era una ocasión perfecta para invitarles a participar en esta sección, en la que les proponemos 15 situaciones para las que tienen que elegir una canción. Luego, por supuesto, os dejamos la playlist completa para que podáis escucharla. ¡Adelante!

En primer lugar, presentaos para nuestros lectores

Pues somos unos colgaos de Sevilla, nos gusta hacer ruido con las guitarras y sólo queremos que pase el Apocalipsis de una vez para poder tocar en salas con mucha gente pegada. Acabamos de lanzar un EP en el que hablamos de cosas que te pasan cuando tienes nuestra edad. No queremos hacer un doctorado en Filosofía en nuestras canciones, pero tampoco agarrarnos a la misma historia de amor que sale mal. Bueno, la verdad es que tiramos mucho de eso, “pa qué” engañarnos. Pero esta vez hemos querido hablar de otras cosas y lo hemos hecho a nuestra manera.

Vamos al lío, y comencemos con las preguntas…



1. Canción para un funeral

Cualquiera menos My Way de Sinatra. Por favor, sed más originales. La de mi padre siempre dice que será Maggie May, de Rod Stewart. Tiene que ser algo guay. La mía, seguramente alguna de Elvis. El puto Rey del Rock, macho.

2. Canción para poner de melodía de despertador

You Only Live Once de The Strokes. Si no te vienes arriba escuchando esta canción es porque probablemente estés muerto.

3. Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Uprising de Muse. Si damos por hecho que estos seres serían muy diferentes a nosotros, hay que ponerles algo que a nosotros nos vuele la cabeza. Y Muse lo hace en cualquier canción.

4 – Canción para un resacón

Requiem en Re Menor de Mozart. Algo tranquilo, por el amor de Dios.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Don’t Go Breaking My Heart de Elton John. Hombre, ya lo que te faltaba para un día de mierda, digo yo.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Il Mondo de Jimmy Fontana. Me la imagino sonando en una boda y la gente pensando “¿qué coño?”. Pero todo el mundo la cantaría. La principal causa de divorcio es el matrimonio. Así que si te casas hazlo bien, anda.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Deceptacon de Le Tigre. Acojonante.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Instant Crush de Daft Punk ft. Julian Casablancas. Como siempre, cuesta entender lo que dice Julian. Pero cuando lo haces, te metes tanto en la historia que la sientes propia. El cabrón describe relaciones como nadie.

9 – Canción para ir a correr

Karavana cree que correr es de cobardes. Pero si aún así lo haces, igual lo mejor es algo de Iron Maiden. O algo de pop de los 80′. Maniac, de Michael Sembello, igual te motiva. Pero ya te digo, correr es aburrido. Hay deportes mejores.

10 – Canción para un día de playa

No Sé Nadar de Micky Y Los Tony’s. Si no sabes nadar es más graciosa, claro.

11 – La jodida mejor canción de amor

Into My Arms de Nick Cave. La letra no puede ser más cursi, pero tampoco más bonita.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

La de la Bomba, de King Africa (?). La odio a muerte, pero el otro día se me metió en la cabeza y no se me iba. No sabéis qué agobio.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Cualquiera de The Voidz. The Eternal Tao, por ejemplo. Hay que estar como una puta cabra para componer algo así, pero es una locura y pasará a tu playlist de favoritas.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Pues obviamente Bohemian Rhapsody. La mejor canción de la puta historia.

15 – Canción para una manifestación

Sevilla Tiene Un Color Especial. Da igual la manifestación que sea, siempre viene bien recordarlo.

¿Un saludo final para nuestros lectores?

Os queremos mucho y nos parecéis muy buena gente. Ya si nos escucharais y vinierais a nuestros conciertos ni te cuento. Si no, la verdad es que las canciones que hemos elegido son mejores que las nuestras. Disfrutadlas y sed felices guap@s!!!

Playlist de Karavana en Apple Music

Playlist de Karavana en Spotify