Recientemente hemos descubierto a La Claridad, un cuarteto afincado en Madrid formado por Manuel Leunam, Valdivia, Marta Movidas y Javier Sierra cuya propuesta es toda una declaración de intenciones gracias a melodías que navegan entre el soft pop y el pop naive. Acaban de presentarnos su Ep debut homónimo, y hemos querido invitarles a comentarnos el significado y la inspiración detrás de estas cinco canciones. ¡Os dejamos con ellos!

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos para nuestros lectores

¡Hola! Pues somos La Claridad, un proyecto que surgió en septiembre de 2019 cuando Irene y Javi se conocieron en un festi. A partir de ahí empezaron a poner su música en común y decidieron probar a hacer algo juntos, tenían propuestas parecidas y no costó mucho cuadrarlo todo. Una tarde se fueron a grabar unas demos y consiguieron cerrar nuestro primer tema La Orilla, que más tarde se regrabó, mezcló y masterizó como mandan los cánones. Después de tener esa demo se armó el resto del grupo con Marta Movidas al bajo y Manuel Leunam a la batería, y eso, que aquí estamos.

Nuestro primer EP se llama igual que el grupo y también da nombre a una canción (branding acojonante) y son 5 canciones para escuchar cuando necesites un abrazo, cuando anochezca, cuando te invada algún recuerdo de nostalgia o simplemente cuando te apetezca.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Se puede escuchar ya en todas las plataformas (por ejemplo, Apple Music y Spotify), se publicó el 18 de noviembre así que ¡corred a escucharlo!

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Debido a las circunstancias pandémicas que nos ha tocado vivir, tuvimos que reestructurar todo y grabar más o menos cada uno por nuestra cuenta. Manu grabó las baterías en Granada; Marta, Javi e Irene grabaron el bajo, las guitarras y las voces en Madrid. Mané López grabó algunas tomas de voz y guitarra con Javi, Irene lo grabó con sus materiales y luego la mezcla, producción y demás es cosa del maestro Lucas Bolaño de Estrella Fugaz.

Si tuvierais que definir el EP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El EP está pensado para conmover un poco, para hacer sentir algo. Es como una recopilación de mini historias donde tienen protagonismo diferentes sentimientos dependiendo de la canción. Al final, La Claridad es como tender la mano hacia la esperanza cuando sientes que te has perdido, que te abracen cuando lo necesitas, el olor que te recuerda a ese alguien, un viaje solo de ida, el viento de otoño… Creemos que el sonido es muy importante, queríamos crear una atmósfera adecuada, que invitara a quedarte escuchando las canciones y creemos que lo hemos conseguido.

En cuanto a las influencias, pues cada uno tiene referencias ciertamente dispares pero sí que hay bastantes grupos que nos flipan como Marcelo Criminal, Hnos Munoz, Medalla, Ángel Calvo y los Trenes de Larga Distancia, Daughter, Perdón, Casero, Mcenroe, Have a Nice Life, Explosions in the Sky o Firmado, Carlota.

Compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación.

Hay unas cuantas, desde ir a ensayar de resaca y que Marta se quedara sobadísima en el suelo del local, a que Manu se deje la cartera y las llaves en cualquier sitio hasta que se monte en coches ajenos, en fin, hay miles pero si las escribimos no tienen mucha gracia 🙁

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira y pensando ya en los festivales del próximo verano, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Aunque el sector de la música esté destrozado, nosotros tenemos que dar las gracias a Calima, que es nuestra agencia de booking y demás, porque nos ha sacado un par de fechas muy chulas en este plantel casi post apocalíptico que vivimos. Tenemos dos fechas más en un ciclo de conciertos de la Comunidad de Madrid que se llama Sesión Vermú, tocamos con Valdivia el 28 de noviembre en Alcobendas y el 29 en Buitrago. Después anunciaremos más concis guays si la movida esta nos lo permite y no nos cancelan las cosas.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. La Esfera



La canción que abre el EP se llama La Esfera y habla un poco de tener una herida que no termina de cerrar, algo que llevas contigo en lo más profundo y que normalmente no recuerdas, pasa inadvertido, pero que un día sin comerlo ni beberlo te raja por dentro como un bisturí y todo se vuelve abrir. En fin, la movida de siempre, cuando algo te ha reventado es difícil volver a recomponerse.

2. El Verano

El Verano es el siguiente capítulo en el EP, una canción bastante bonita. Si en La Esfera se saborea la nostalgia, aquí se habla de la primera ilusión, de cuando empiezas a desarrollar un cariño muy bonito hacia una persona con la que estás a gusto, de esa inocencia, de la sensación de paz que te inunda mientras el viento de verano mueve las cortinas y piensas: Ojalá estuvieras aquí.

3. Lo Bueno

Lo Bueno es la canción quizá más directa, es como la etapa siguiente a El Verano. Cuando lo que sientes pasa de ser un sentimiento que te toca de soslayo a un algo que te atraviesa el alma, algo que te llena de luz, que te cura y te hace feliz. Es como el momento más dulce y bonito que puedes tener con alguien cuando menos lo esperabas.

4. La Claridad

La Claridad es la madurez de El Verano y Lo Bueno, es como una evolución sentimental en la historia, donde ya está todo en calma, la tormenta sentimental ha cesado y todo ha llegado a su sitio y es ahí donde quieres estar y donde querrás estar.

5. La Mirada

La Mirada es el fin/principio del ciclo. Sabemos que estas cosas tienen un comienzo y un final, pero todo viene habilitado por un fin en sí mismo, sino no habría nunca un principio ¿No? Como dijo Mcenroe en la canción Tormentas: “El final nunca acaba” y así es, tiene que haber una explosión, una caída, estar perdido/a en la oscuridad para seguir buscando la luz hasta que al final veas la claridad.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo EP? ¡Mucha suerte!

Pues nos conformamos con poco, nos gustaría que la gente lo escuche, que lo haga suyo y que les remueva algo dentro al escucharlo. Esperamos que haya algunos conciertos por España para que podamos tocar, presentar el EP y que la gente que quiera se acerque a vernos, que somos muy majos.

Escucha “La Claridad – EP” a continuación: