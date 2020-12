La Gracia es el nuevo proyecto de Jordi Jiménez (Los Claveles, Coraje, Escuela Moderna), Roberto Martín (Fabuloso Combo Espectro) y Chema González (Los Punsetes). Todos ellos asiduos a las tablas de los escenarios más importantes del circuito nacional, su trabajo ha influenciado a algunas de las bandas más importantes de la generación actual.

La Gracia empezó a gestarse en 2019 entre Málaga y Madrid. Resultado lógico del bagaje acumulado durante años de militancia musical, las melodías de La Gracia son el producto del destilaje de las inspiraciones e influencias de Jordi y Chema. Dialogando entre ellas y trazando puentes entre pop, rock, punk y dub; en las canciones de La Gracia encontramos ecos y guiños a The Only Ones, Television, Los Bichos, Alex Chilton, Billy Bragg, Fellice Brothers, Josele Santiago, The Clash, Deer Tick, The Feelies y Nikki Sudden, entre otros.

Apelando tanto a The Replacements como a Robyn Hitchcock, sin solución de continuidad y sin renunciar al acento castizo, las letras de Jordi llaman a las cosas por su nombre y utilizan un lenguaje directo, sin subterfugios, que interpela al oyente sin tapujos. La disidencia consiste en darse cabezazos contra el muro de la precariedad sin dejarse amedrentar, y sobrevivir es un triunfo. En verano del 2019, y con la colaboración de Luis Fernández (Juventud Juché, Los Punsetes) al bajo, graban con Paco Loco un puñado de canciones, en palabras de sus autores, “lejos del cinismo, la impostura y el egocentrismo”. Luis dejaría la formación poco después para centrarse en sus otros proyectos, y sería reemplazado por Roberto Martín (Fabuloso Combo Espectro). Airadas, sólidas y firmes por su contundencia, instinto melódico, emoción y entrañas, ajenas a modas pero no por ello carentes de sentido del humor, las canciones conforman el primer EP homónimo de La Gracia.

Vamos al lío, y comencemos con las preguntas…



1. Canción para un funeral

Chema: By this river, de Brian Eno. Es una canción “jorgemanriqueña” por excelencia. Es triste y reconfortante a la vez.

Rober: I Am All I Got de los Dead Brothers. ¡Quién mejor que los Dead Brothers para poner musica a un funeral! Ellos saben hacerlo mejor que nadie.

Jordi: To Live is to Fly de Townes Vant Zandt. Una preciosa canción de despedida, también es una gran oda a la vida.

2. Canción para poner de melodía de despertador

Jordi: Discreet Music de Brian Eno. Una forma suave de ir conectando neuronas con la llegada de un nuevo día.

3. Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Rober: Reynard the Fox del álbum Destroy All Human Life de Country Teasers. Por razones obvias, para que vayan sobre aviso y que no les pille nada por sorpresa.

4 – Canción para un resacón

Jordi: Champagne Cowboy Blues de Kevin Ayers. Un poco de champagne de desayunar para quitar la resaca. Su melodía y ritmo ilustra bastante bien la sensación de resaca, la verdad.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Rober: Perfect Day de Lou Reed. Todo es un asco, como este mal día.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Chema: L’animale de Franco Battiato. De hecho es la que pusimos para arrancar mi boda.

Rober: She’s a Rainbow de The Rolling Stones. Una preciosidad de canción, como la persona con la que te casas/arrejuntas. Todo en ella es bello.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Jordi: Headcleaner I de Einsturzende Neubauten. Es un tema que te pone la cabeza del revés, lo quieras o no.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Rober: My favorite things de John Coltrane. ¡Qué bella melodía! Ese saxo soprano te relaja, te mece y te transporta a otro mundo, aunque no quieras hacerlo.

9 – Canción para ir a correr

Rober: Whole Lotta Rosie de AC/DC. Pura energía. Te pone alas en los pies. ¡Podría ir en la pregunta 7!

10 – Canción para un día de playa

Rober: A Message To You Rudy de The Specials. Es un tema que me aporta mucha calma y paz. La mejor melodía para estar sentado junto al mar con una cerveza.

11 – La jodida mejor canción de amor

Chema: Straight to You de Nick Cave. Ésta la pusimos para terminar la boda. Podría valer también L’animale o E ti vengo a cercare. Franco Battiato y Nick Cave son los que mejor le cantan al amor en todas sus fases.

Rober: Love Song de The Damned, por que el amor es como esta canción, energía, velocidad, intensidad. It’s been a lovely day and it’s okey!

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Rober: Rasputin de Boney M. Nunca me gustó esta gente, me resultaban muy desagradables. Esta canción en concreto, esa mezcla de música.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Jordi: Achorripsis de Iannis Xenakis. El efecto es como la explosión controlada -subiendo o bajando la “temperatura”- de palomitas de maíz.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Rober: Heroes de David Bowie. Porque es la mejor canción del mundo. Sin más. Perfecta.

15 – Canción para una manifestación

Ain’t Gonna Take It de Tom Robinson. Podría valer alguna de Jorge Cafrune, pero ésta es la mejor.

¿Un saludo final para nuestros lectores?

¡Esperamos que os guste la selección!

Playlist de La Gracia en Apple Music

Playlist de La Gracia en Spotify