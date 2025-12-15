Lágrimas para el maestro: gracias, Sabina

Negra noche la del pasado 30 de noviembre de 2025. ¡Negra noche, no me trates así!1 No nos trates así. Medio mundo llora el adiós definitivo de los escenarios de Joaquín Sabina, un adiós que no maquilla ningún «hasta luego»2.

No parece que el Maestro quisiera retirarse, parece más bien un retiro obligado por una salud deteriorada. Sea por lo que fuere, el pasado domingo, Joaquín Sabina subió por última vez a un escenario con setenta y seis años.

Fueron setenta y un fechas las que llevaron al poeta por ciudades de toda Europa y Latinoamérica desde principios de este 2025. Todo el que acudió a uno de esos conciertos coincide en que fue una experiencia muy emotiva y nostálgica. Un cóctel de sentimientos encontrados, sostenido por una banda experta que completaba las notas que a Sabina se le complicaban más. No obstante, la experiencia musical fue mejor que en otras ocasiones cuando las adicciones le quebraban la voz. Ya saben: «eh, Sabina, ten cuidado con la nicotina»3…

Sabina es una figura imprescindible de la música española, sin la que es imposible entender el panorama actual. A medio camino entre el pop y el rock, sin casarse con ninguno, se convirtió en un puente entre la música que conocemos y los cantautores de guitarra, intimismo y reivindicación política de los 70’. Con su poética transformó la forma de cantar, estableciendo una picaresca urbana, hibridación de géneros e ironía exacerbada.

Es el cantante de lo cotidiano, de los excesos y de la verdad. Letras fluidas que llegan de un flechazo (envenenado o atractivo) con un mensaje que podemos cantar. Esta tendencia, la de hablarnos directamente a cada uno de nosotros, la han heredado los cantantes de indie de la España de hoy:

A ti te estoy hablando, a ti

Que nunca sigues mis consejos

A ti te estoy gritando, a ti

Que estas metido en mi pellejo

A ti que estas llorando ahí

Al otro lado del espejo, a ti, que no te debo

Más que el empujón que anoche

Me llevó a escribir esta canción 4

Otro ejemplo es «Leningrado». Una historia de un amor pasado que concluye:

Ayer salías, morena, de un café

Ya casi medio siglo que no te veía

Eras rubia, si no recuerdo mal

Dije, y mintiendo: «estás más guapa, todavía» 5

Esto es algo que solo puede decir Sabina.

Por supuesto que teníamos un último vals guardado para él -y él para nosotras-6. Con la excepción de algún antiguo fan que ya había abandonado a su ídolo debido a múltiples diferencias y que celebra con júbilo esta retirada, retrasada unas décadas.

Como fan yo sentí el golpe. Hablando con otras seguidoras pude comprobar que medio mundo ha quedado huérfano, sin saber cómo seguir escuchando música tras este golpe a la memoria. Tomando de repente conciencia de toda la vida ya vivida que no vuelve.

Sin penas, que a las misas de réquiem nunca fuimos aficionados7, llegó el momento del adiós. Cincuenta años y más de veinte discos después, con lágrimas, colgó el bombín donde todo empezó: Madrid, allí donde siempre hay un viejo que renace8.

Quien creció escuchando sus canciones, envejeció de golpe, incluidas las veinteañeras que crecimos con toda su discografía en nuestra casa. La retirada de Sabina era el último reducto de infancia que me quedaba. Cerré el ciclo con mi primer y último concierto suyo.

Disney Chanel España cerró, Cuéntame cómo pasó se acabó… Vale, universo, ya lo pillo: he crecido. Se acabó mirar al pasado, solo me queda el futuro. Hoy dice la radio que han hallado muerta a la niña que yo fui9.

Sean cuales sean las circunstancias individuales, todo el mundo coincide en que se cerró una etapa. Solo nos queda darte las gracias, Maestro, por este medio siglo de música que ya es historia de la humanidad.

REFERENCIAS MUSICALES

1 «Negra noche», Ruleta rusa (1984)

2 «Nos sobran los motivos», 19 días y 500 noches (1999)

3 «Eh, Sabina», Ruleta rusa (1984)

4 «Corre, dijo la tortuga», Mentiras piadosas (1990)

5 «Leningrado», Lo niego todo (2017)

6 «Último vals» (2024)

7 «A mis cuarenta y diez», 19 días y 500 noches (1999)

8 «Yo me bajo en Atocha», Enemigos íntimos (1998)

9 «Eclipse de mar», Mentiras piadosas (1990)