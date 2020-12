LOS MEJORES DISCOS INTERNACIONALES DE 2020 (DEL 50 AL 1)

Protomartyr han creado un álbum que, aun siendo fiel a su estilo característico, no puede evitar recordar a los grupos de la escena británica como Black Country, New Road en sus temas más jazzísticos, The Murder Capital o incluso a Pigs x7 en los más fuertes. El grupo estadounidense lleva un largo recorrido discográfico con joyas como The Agent Intellect o Relatives In Descent, pero se han coronado con su Ultimate Success Today.

Se trata de un trabajo con un claro mensaje de desidia por la condición humana y parodia de la actualidad, desarrollado mediante cada elemento del LP: desde la portada hasta las letras, pasando por los estridentes sonidos propios del post-punk que nos adentran en el imaginario del grupo y narran una historia. En él podemos encontrar himnos como Processed By The Boys con fuertes golpes de guitarra y melodías de saxofón que describen una distopía social, I am You Now, con riffs más rockeros… pero la clave de este trabajo es la fuerza que alcanzan sus temas, llegando a ser pesados e incluso oscuros