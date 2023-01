Los mejores discos internacionales de 2022: del 50 al 1

48. The Black Angels – Wilderness of Mirrors

Wilderness of Mirrors es una joya. Una joya más en la carrera de The Black Angels. Otro disco más. Otro gran disco más, de hecho. Otra muesca en el revolver. Otro episodio para agrandar la leyenda. Otro álbum que nos transforma, nos aporta, de una manera extraña, una autoconfianza fuera de lo normal. Una sensación de seguridad y de libertad. Es algo orgánico, algo extraño. Wilderness of Mirrors no es nada nuevo, no es innovador. Pero es que no hace falta. No lo necesita. Simplemente queremos más de eso. Queremos volver a ese lugar donde somos otra persona. Otra persona infinitamente más cool e interesante, claro. Lee la crítica completa por Guillermo Vázquez.