Los mejores discos internacionales de 2023: del 50 al 1

50. Daisy Jones and the Six – Aurora

De las páginas de una novela de Taylor Jenkins Reid a materializarse en una serie de televisión. Así es cómo nace el disco de Daisy Jones & The Six, AURORA. Suenan como los Fleetwood Mac de Rumours (1977), inspiración directa para la trama del libro. El disco no se queda en una simple banda sonora, engancha y recupera el mejor sonido del rock de los 70. Riley Keough y Sam Claflin están sublimes en Let Me Down Easy. Texto por Vera Cordeiro.