Los mejores discos internacionales de 2025: del 50 al 1

Cada diciembre llega ese momento en el que miramos atrás para intentar descifrar qué ha significado realmente el año en música. No es tarea sencilla: 2025 ha sido un torbellino creativo caracterizado por la reinvención, la vulnerabilidad, la rabia, la búsqueda de nuevas identidades sonoras y, por qué no, también las ganas de fiesta. Por eso, esta lista de los 50 mejores discos no pretende dictar sentencia, sino celebrar un año extraordinario. Un año en el que Turnstile han elevado su energía a un nuevo plano con Never Enough, donde el hardcore se vuelve expansivo sin perder músculo; en el que Wolf Alice han sorprendido con la madurez luminosa de The Clearing; o en el que Lady Gaga ha regresado con un Mayhem que abraza el caos como si fuera un viejo amigo.

La diversidad ha sido la gran protagonista. Desde la visceralidad eléctrica de Wet Leg en moisturizer hasta la épica emocional de Florence + The Machine en Everybody Scream, pasando por la introspección radiante de Sam Fender en People Watching, cada álbum incluido aquí aporta una pieza distinta al puzzle que ha sido este año. También ha sido un periodo de regresos brillantes: Pulp con More, Suede con Antidepressants o The Horrors con Night Life han demostrado que la veteranía no está reñida con la reinvención.

Pero quizá lo más emocionante es comprobar cómo conviven distintas generaciones y escenas sin jerarquías: el pop futurista de Oklou, la sensibilidad expansiva de Bon Iver, el post‑punk abrasivo de VIAGRA BOYS, la elegancia soul de Olivia Dean, la experimentación emocional de FKA Twigs o el country mutante de CMAT. Todos ellos, desde sus propios lenguajes, han contribuido a un año vibrante, impredecible y profundamente inspirador.

Esta lista es una invitación: a descubrir, a revisitar, a dejarse sorprender. A escuchar sin prisa. Porque si algo nos recuerda 2025 es que la música sigue siendo ese lugar donde todo puede ocurrir.

Los 50 Mejores Discos del Año

