LOS MEJORES DISCOS NACIONALES DE 2020 (DEL 50 AL 1)

El segundo disco de Señoras y Bedeles es la confirmación de la propuesta de estos zaragozanos curtidos en Tachenko, La Costa Brava o The Faith Keepers. Una propuesta que, bebiendo del indie rock primigenio del que salen Television, Wire, Pere Ubu o Gang of Four, recoge la esencia surrealista aragonesa para dar como resultado un sonido propio, divertido y refrescante. Y es que es imposible no acabar tatareando estribillos como ese “Va mal, fatal” de Amigos Fungibles, ejercicio de art-punk-pop tremendamente ejecutado en su aparente sencillez, o resistirse a las guitarras saltarinas de Crisis. Pero no solo de guitarras y bajos crudos se alimentan Señoras y Bedeles. Cuadraditos Negros es un ejercicio de retroelectrónica punk, con ecos de Suicide y atmósferas a lo Décima Víctima que amplían el espectro sónico de la banda.