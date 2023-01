Los mejores discos nacionales de 2022: del 50 al 1

42. Paco Moreno – Rumba Profunda

Rumba Profunda son todas las bondades de las fiestas mayores, del retrato de lo cotidiano que encuentras en las letras de gente como Estopa y de bailar de ese modo que solo bailan las señoras en las verbenas cuando no les importa quien las mira. Pero tambien es un desgarrarte un poco, un intentar relajarte (o no). La auténtica rumba de ahora te la trae Paco Moreno, que no te engañen loco. Texto por Eva Sebastián.