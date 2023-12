Los mejores discos nacionales de 2023: del 50 al 1

50. Belako – Sigo Regando

En Sigo Regando, las de Mungía han tenido gran libertad para construir un universo sonoro cargado de detalles, entre el castellano, el euskera y el inglés. Hay hueco para temas más ambientales como No Tools, y otros cargados de adrenalina como Sangre Total o Saguzarren Kanta (Canción de los murciélagos), arriesgando en cortes como New Light Slate y apostando por sonidos más habituales en su repertorio en Dump o Hegodun Baleak IV. Belako, quienes consiguen llenar una txosna, hacer sold out en salas, tocar en un buque, y también, en festivales internacionales demuestran la humildad y coherencia que las hace ser respetadas en espacios tan diferentes como por comisiones jóvenes que autogestionan sus fiestas, por gerentes de salas de ciudades grandes y pequeñas, y a su vez, por promotores importantes a nivel mundial.