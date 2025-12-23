Los mejores discos nacionales de 2025: del 50 al 1 

Cada año la música nos obliga a mirar atrás con los oídos abiertos y la curiosidad encendida. Precisamente, esta selección de los 50 mejores discos nacionales de 2025 nace de esa necesidad: escuchar con atención, ordenar lo vivido y compartirlo. Aquí encontrarás desde reinvenciones monumentales hasta pequeñas joyas íntimas, discos que piden ser reproducidos en bucle y otros que han ido ganando con cada escucha. No es una lista de certezas absolutas, sino un mapa afectivo del año: lo que nos emocionó, lo que nos hizo pensar y lo que nos acompañó en momentos concretos.

En la cima aparece Rosalía con LUX, un trabajo que confirma su capacidad para transformar la ambición en belleza sonora; su apuesta operística y su audacia producen momentos de pura fascinación. Le siguen proyectos que demuestran la salud creativa del país: Rufus T. Firefly y Todas las cosas buenas ofrecen delicadeza y amplitud emocional; La M.O.D.A. con San Felices recupera la memoria colectiva con arreglos que abrazan; Repion en 201 y Vera Fauna en Dime dónde estamos muestran la fuerza de la canción bien construida.

La lista no olvida la tradición ni la experimentación: desde la calidez folk de Guitarricadellafuente en Spanish leather hasta la intimidad de Zahara en Lento Ternura, pasando por la épica contenida de Viva Suecia en Hecho en tiempos de paz. Hay debuts que sorprenden, consagraciones que confirman trayectorias y discos que funcionan como pequeñas revoluciones personales.

Esta selección es una invitación a explorar: a dejarse llevar por discos que piden tiempo y por otros que golpean al instante. Pon el reproductor, sube el volumen y descubre —o redescubre— por qué 2025 ha sido un año tan fértil para la música hecha aquí.

Los 50 Mejores Discos Nacionales

Resumen Anual Los 50 Mejores Discos Nacionales Cargando lista…

# 1 Selección Nacional 2025 Título Artista Escuchar en Spotify

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.