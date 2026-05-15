Madrid Arena 2030: un nuevo gran recinto de conciertos en el centro del frustrado sueño olímpico de la capital

Hay ciudades que edifican estadios. Y hay ciudades que tratan de construir nuevos posicionamientos. Madrid lleva años haciendo las dos cosas al mismo tiempo, con resultados desiguales según el recinto, el artista y las decisiones que se tomen desde ciertos despachos o desde el Tribunal Superior de Justicia. Pero el anuncio del Madrid Arena, un nuevo recinto que será construido junto al Riyadh Air Metropolitano, tiene una escala diferente. No es una reforma de algo ya existente. Es la primera vez en décadas que esta ciudad levanta desde cero —o casi desde cero— una infraestructura pensada exclusivamente para la música en vivo a gran escala.

Que lo haga sobre los restos de un centro acuático olímpico que nunca llegó a terminar de construirse dice mucho sobre Madrid. En lo positivo, su habilidad para reinventarse, y en lo negativo, su capacidad para dejar grandes proyectos a medias durante lustros enteros.

El anuncio: Live Nation, Oak View Group y el Atlético de Madrid se alían

El proyecto lo firma la sociedad Barsento, una joint venture formada por tres actores de peso muy distinto pero con intereses perfectamente alineados: Live Nation, la mayor promotora del mundo; Oak View Group (OVG), especialista global en construcción y gestión de grandes recintos; y el Atlético de Madrid, que actúa como «gran integrador» —en palabras de su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín— y que tiene razones económicas muy concretas para querer que esto funcione.

La inversión total asciende a 407 millones de euros, de los cuales más de 260 millones irán al corazón del proyecto: un gran recinto de música cubierto con capacidad para más de 20.000 espectadores (llegando a 21.000 en ciertos formatos). El Ayuntamiento ha concedido a Barsento la explotación de la parcela municipal ES01 del Parque Olímpico Sector Oeste, con 66.843 m² de superficie y 90.000 m² de edificabilidad, durante 75 años, hasta 2100. A cambio, el Consistorio recibirá un canon de 141 millones de euros. Las obras comenzarán próximamente y la fecha de entrega prevista es finales de 2030.

Junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, en la presentación estuvieron Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, y Chris Granger, CEO de Oak View Group. Los discursos fueron los habituales en estos actos (Madrid a la altura de Londres y Nueva York, hub cultural sin precedentes, punto de inflexión para la ciudad), pero esta vez había algo más concreto detrás de las palabras: un proyecto que resuelve una situación real. Madrid no tiene suficiente capacidad en cuanto a recintos cubiertos para su posición actual en el circuito global de giras.

El complejo no se limita a este Madrid Arena. Incluirá también un campus universitario para más de 2.300 estudiantes, gestionado por la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) y centrado en salud, deporte y, de forma novedosa, la industria del entretenimiento y la música. Y un centro deportivo operado por GOfit, con piscinas cubiertas y exteriores y capacidad para 9.000 usuarios: uno de los equipamientos más reclamados históricamente por los vecinos de San Blas-Canillejas.

El abandonado Centro Acuático como el esqueleto de hormigón que lo hace posible

Para entender el Madrid Arena hay que comprender primero lo que hay ahora en ese solar: una mole de hormigón sin terminar que desde hace más de quince años es el símbolo más elocuente del sueño olímpico frustrado de Madrid. El Centro Acuático empezó a construirse en noviembre de 2004, bajo la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón, con un presupuesto inicial de 136,7 millones de euros. La ilusión era llevarse los Juegos Olímpicos de 2012. No fue así: Londres se los quedó. Madrid lo intentó de nuevo para 2016 (Río de Janeiro), y para 2020 (Tokio). En cada ocasión, el centro acuático seguía ahí, medio construido esperando que llegase su momento. Pero no ocurrió.

Las obras se paralizaron definitivamente en 2010, cuando el Ayuntamiento ya había gastado cerca de 100 millones de euros y aún quedaban trabajos por valor de casi 92 millones más para terminar el edificio. El presupuesto total había escalado hasta los 192,5 millones, un sobreprecio de más del 40% sobre la previsión inicial. A partir de ahí, el edificio entró en un limbo eterno: cambios de administración, litigios judiciales, empresas constructoras que siguieron cobrando por mantenimiento y vigilancia durante años pese a que no había nada que mantener, y una sucesión de promesas que nunca se materializaron.

El resultado, a día de hoy, es un esqueleto de hormigón que ha costado al erario público casi 100 millones de euros y que no ha servido para nada. Durante todo ese tiempo, los vecinos de San Blas-Canillejas —un distrito con déficit histórico de equipamientos deportivos— reclamaban que ese espacio se convirtiera en algo útil para el barrio, idealmente en una piscina olímpica pública de la que Madrid carece.

Aquí entra la polémica. El PSOE municipal ha denunciado que la parcela, calificada urbanísticamente como equipamiento deportivo singular de titularidad pública, se está «regalando a intereses privados» en una concesión de 75 años. El concejal Pedro Barrero fue explícito al respecto: «Este suelo público, pensado para equipamientos que beneficien a toda la ciudadanía, va a ir a parar a manos privadas». Más Madrid también ha criticado el proceso, señalando que el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento para flexibilizar los usos de la parcela parecía hecho «a medida» de un proyecto privado que todavía no se había anunciado oficialmente.

La situación se ha complicado además por un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en diciembre de 2025, anuló el Plan Especial que regulaba el desarrollo de la zona. El Ayuntamiento recurrió la sentencia, argumentando que el fallo no afectaba al fondo del proyecto sino solo al instrumento urbanístico empleado. El debate legal sigue abierto.

En cualquier caso, el Gobierno municipal defiende que el proyecto responde al interés general: pone en valor una parcela infrautilizada durante décadas, genera inversión privada sin coste directo para el contribuyente, y ofrece contrapartidas concretas al barrio —las piscinas, las pistas de pádel, los campos de fútbol municipales que según Almeida estarán listos a finales de 2026—. Es un argumento razonable. Pero la historia de este solar lleva ya demasiadas décadas de promesas razonables que luego no llegan.

El puzzle de los recintos: por qué Madrid necesitaba esto

Para entender por qué el Madrid Arena llega ahora, hay que mirar el estado actual de los grandes recintos de la ciudad. Y el panorama, siendo honesto, es el de una ciudad que en los últimos años ha crecido enormemente como plaza de conciertos sin que su infraestructura cubierta haya crecido al mismo ritmo.

El Movistar Arena —el viejo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, rebautizado así en 2025 por motivos de patrocinio— es, sobre el papel, uno de los mejores recintos de Europa. Segundo en el ranking mundial Pollstar Top 200 World Arenas, primero en Europa, según el ranking de 2025, año en el que alcanzó su propio récord: 221 eventos, de los cuales 157 fueron conciertos y 64 eventos deportivos. Su impacto económico en la Comunidad de Madrid en 2024 fue de 577 millones de euros, generando más de 13.000 empleos directos e indirectos. Son cifras que hablan de un recinto que funciona extraordinariamente bien.

Y precisamente ahí está el problema. Que funcione tan bien (con el baloncesto del Real Madrid y del Movistar Estudiantes como inquilinos deportivos fijos, más el Circo del Sol, Disney On Ice, los Harlem Globetrotters, los eventos corporativos y una agenda de conciertos que va de la reciente gira de Eric Clapton a Aitana pasando por Pablo Alborán o La Oreja de Van Gogh) significa que las ventanas disponibles para una gran gira internacional son escasas y muy disputadas. No se puede meter a Bad Bunny diez noches seguidas en el Movistar Arena. Sencillamente, no cabe en el calendario.

La Comunidad de Madrid ha anunciado además que el Movistar Arena ampliará su aforo máximo de 17.453 a 20.008 espectadores en conciertos gracias a su nuevo Plan de Autoprotección, con vistas al Eurobasket 2029. Pero eso no resuelve el problema de la disponibilidad: un recinto con más aforo sigue siendo un recinto con la misma agenda.

El otro gran actor es el Santiago Bernabéu, y su historia reciente es una de las más apasionantes —y frustrantes— del panorama musical madrileño. El estadio renovado de Florentino Pérez se estrenó como gran máquina de conciertos en 2024 con nombres de primera línea global: Taylor Swift, Karol G, Duki, Luis Miguel. Pero las mediciones acústicas en el entorno demostraron que el recinto superaba los límites de decibelios permitidos, y la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu —conocida popularmente como «Ruido Bernabéu»— consiguió lo que pocos esperaban: frenar en los tribunales toda la programación de conciertos para 2025.

Desde entonces, el Real Madrid ha trabajado en soluciones de insonorización —membranas acústicas en las gradas, parapentes laterales junto al escenario, recubrimientos específicos— y realizó un test durante el descanso del partido de la NFL en el estadio, con Bizarrap y Daddy Yankee como estrellas invitadas. Según fuentes del club, los responsables del Real Madrid confían en que en lo que queda de 2026 los problemas de ruido estén resueltos y se pueda retomar la programación. Sin embargo, el Metropolitano ya tiene el calendario de conciertos de 2027 bastante definido, lo que en la práctica significa que el Bernabéu, si consigue los permisos, no será protagonista real hasta 2028. Y los vecinos de Chamartín han dejado claro que seguirán impugnando licencias.

El gran beneficiado de todo esto ha sido el Riyadh Air Metropolitano. El estadio del Atlético de Madrid,?que nació como sede olímpica frustrada y acabó siendo el campo de fútbol más moderno de España, ha asumido por defecto el papel de gran recinto de conciertos de la ciudad. Y lo ha hecho con una estrategia muy consciente: según Óscar Mayo, director de ingresos y operaciones del Atlético, los eventos ya representan entre el 6% y el 7% de los ingresos totales del club. En los últimos 18 meses han invertido más de 25 millones de euros en infraestructura de acceso, movilidad y conectividad, con capacidad para que 90 camiones de producción accedan simultáneamente directamente desde la M-40. «No prestamos el estadio sin saber para quién es», ha explicado Mayo. «Nos importa quién viene.»

El resultado es un estadio que ha pasado de ser un recinto de fútbol con algún concierto en verano a convertirse en un auténtico hub de entretenimiento en vivo con una agenda que ya llega a 2028. Y que este verano de 2026 va a vivir uno de los momentos más intensos de su corta historia.

Madrid como epicentro latino: Bad Bunny, Shakira y Karol G

Si hay un argumento que explica por qué Live Nation y Oak View Group han querido estar en Madrid, es este: la ciudad se ha convertido en el principal punto de entrada de la música latina en Europa, y lo ha hecho de una forma que va mucho más allá de los habituales dos o tres conciertos de un artista latinoamericano de paso.

El verano de 2026 es el ejemplo más claro. Bad Bunny regresa a España después de siete años de ausencia con diez fechas en el Metropolitano: los días 30 y 31 de mayo, y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. Son más de 550.000 asistentes previstos en lo que se convierte en su segunda residencia más larga fuera de Puerto Rico. La producción incluye «La Casita», el escenario secundario que fue uno de los momentos más comentados de su residencia puertorriqueña, y una nueva sección —»Los Vecinos»— situada detrás del escenario principal para los fans que quieren ver el espectáculo desde dentro de la producción. La organización logística del evento ha sido, según el propio Atlético, la más compleja de la historia del estadio: la planificación comenzó justo después de Navidad y ha implicado a equipos de operaciones, seguridad, hostelería, marketing y producción trabajando en paralelo durante meses.

Pero la gran apuesta del año es Shakira. La colombiana ha elegido Madrid como sede exclusiva de su residencia europea para cerrar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el tour latino más rentable de la historia. Y lo hace de una manera que no se había visto antes en España: levantando literalmente su propio estadio. El Estadio Shakira, diseñado por el estudio de arquitectura danés Bjarke Ingels Group (BIG), es una infraestructura temporal construida dentro del espacio Iberdrola Music de Villaverde, con capacidad para más de 50.000 personas por noche, acústica de vanguardia y visibilidad total desde cualquier punto. La residencia suma doce noches: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026. El entorno completo abarcará 140.000 metros cuadrados, con 15 hectáreas de actividades paralelas bajo el concepto «Es Latina»: música en directo, arte, moda, cine, gastronomía y propuestas culturales vinculadas a Latinoamérica durante cerca de doce horas diarias. Es, en esencia, un festival temporal de un solo artista.

Y en 2027 llega Karol G, que cerrará su Viajando por el Mundo Tropitour en España con tres fechas en el Metropolitano los días 24, 25 y 26 de junio, tras pasar por Barcelona y Sevilla. Las entradas se agotaron prácticamente en el momento en que salieron a la venta.

El patrón es claro. Madrid no es ya una parada más en una gira latinoamericana por Europa. Es el destino. La combinación de idioma compartido, el mayor mercado hispanohablante del continente, las conexiones aéreas directas con toda América Latina y una infraestructura de entretenimiento que ha crecido rápidamente en los últimos años convierte a la capital en lo que Live Nation lleva tiempo llamando hub de la música latina en Europa. El Madrid Arena —pensado específicamente para atraer giras de este calibre con una propuesta acústica y logística que los estadios de fútbol no pueden ofrecer— es la apuesta por consolidar ese liderazgo con una infraestructura permanente y de primer nivel mundial.

El ecosistema festivalero: lo que se gana y lo que se pierde

Madrid como ciudad de macroconciertos y residencias es una historia de éxito que tiene, sin embargo, su contrapunto en el ecosistema festivalero, donde 2026 ha traído noticias agridulces.

El Mad Cool sigue siendo el gran festival de la ciudad, aunque su supervivencia no ha estado exenta de turbulencias. El traslado desde IFEMA al Polígono Marconi de Villaverde —donde ahora se llama Iberdrola Music— levantó la oposición activa de la alcaldía de Getafe y de colectivos vecinales del entorno. Pero el festival aguantó: con una media de 50.000 asistentes por día en 2025, su fórmula de equilibrar iconos de los noventa con novedades del pop anglosajón sigue funcionando. El cartel de la edición de este año, del 8 al 11 de julio de 2026 en el mismo recinto, es uno de los más potentes de su historia: Foo Fighters, Pixies, Lorde, Florence + The Machine o Nick Cave. El Mad Cool es muy necesario en Madrid, aunque sus detractores (muchos de ellos sin haberlo pisado) sean siempre ruidosos.

En el extremo opuesto, en términos de escala y filosofía, está Noches del Botánico, que este 2026 celebra su décimo aniversario y ha demostrado que hay otra manera de hacer un festival en una ciudad difícil. 54 conciertos entre el 3 de junio y el 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Más de un millón de asistentes acumulados en diez ediciones. Más de 65.000 entradas vendidas antes del inicio, con nueve fechas agotadas —Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian, Diana Krall, entre otros—. Su secreto no es ningún secreto: aforo medio que no colapsa el barrio, espacio natural único en pleno Madrid, eclecticismo real (jazz, flamenco, rock, pop, músicas latinas), y una identidad visual y sonora construida con paciencia a lo largo de una década. Es el modelo de festival integrado en la ciudad que Madrid necesitaba y que por fin tiene.

Pero febrero de 2026 trajo dos noticias que dejaron a la comunidad musical con un sabor amargo. El primero fue la confirmación del cierre definitivo del Tomavistas. Doce años de festival indie de referencia —ganador del premio al «Mejor evento o festival» de los Time Out Madrid 2023, con un historial que incluye a Jungle, Suede, Beach House, Phoenix, The Vaccines, Caribou, Mogwai o Editors en sus distintas ediciones en el Tierno Galván, el Hipódromo de la Zarzuela o la Caja Mágica— llegaron a su fin de la peor manera posible: con artistas y trabajadores de la edición 2025 sin cobrar, un procedimiento concursal abierto y el cofundador Willy García Blesa anunciando el cierre a través de sus redes sociales personales.

El segundo fue la ausencia de Kalorama. El festival, nacido en Madrid tras la cancelación abrupta del Cala Mijas en Málaga, había tenido dos ediciones marcadas por la paradoja: carteles muy interesantes —LCD Soundsystem, Massive Attack, The Prodigy, Pet Shop Boys, Jorja Smith, The Smile— y una respuesta del público por debajo de las expectativas. La reducción de tres a dos días y el cambio de IFEMA a la Caja Mágica en su segunda edición no resolvieron el problema, y en 2026 el festival ha optado por tomarse un descanso. Los organizadores insisten en que no es un cierre definitivo, pero sin fechas confirmadas, a efectos prácticos el verano de 2026 en Madrid será el primero desde 2023 sin Kalorama.

La lectura que emerge de todo esto es incómoda pero necesaria: Madrid es una ciudad difícil para los festivales al aire libre de mediano formato. La presión vecinal ha desalojado el Tomavistas del Tierno Galván, ha complicado la vida del Mad Cool en IFEMA y en su nuevo hogar de Villaverde, ha impedido conciertos en el Bernabéu y ha generado debates en la Caja Mágica. Paradójicamente, esa misma presión ciudadana no parece tener el mismo efecto cuando se trata de grandes residencias en estadios o de macrocomplejos como el que se anuncia ahora en San Blas. La escala, aparentemente, tiene sus propias reglas.

2030 y las preguntas sin respuesta

El Madrid Arena llega en el momento perfecto y con los socios adecuados. Live Nation y Oak View Group no son promotores que construyen recintos por capricho: OVG tiene en su cartera algunos de los pabellones más rentables del mundo, y sabe perfectamente que un recinto cubierto de 20.000 plazas en Madrid, diseñado desde cero para la música, con acústica profesional y capacidad logística para las producciones más ambiciosas del planeta, tiene una demanda garantizada.

Cuando abra en 2030, Madrid será la primera ciudad española con dos grandes recintos cubiertos de más de 20.000 plazas. El Movistar Arena, con su agenda desbordada, tendrá un complemento que le permitirá cubrir los huecos que ahora no puede ofrecer. El Metropolitano podrá gestionar mejor su calendario sin depender exclusivamente de los meses de verano para los conciertos. Y el circuito global de giras tendrá en Madrid un argumento más para hacer paradas largas y no simplemente de paso.

Pero 2030 está lejos. Cuatro años y medio en los que el Bernabéu tendrá que resolver definitivamente su guerra acústica, en los que el Metropolitano seguirá asumiendo una carga que no está pensada solo para él, y en los que la ciudad deberá gestionar el crecimiento de su escena musical sin perder en el camino lo que más cuesta construir: los festivales medianos, los recintos más pequeños, esos espacios donde se descubren artistas antes de que llenen estadios.

Y queda también la pregunta urbanística que nadie acaba de responder: ¿qué ciudad quiere ser San Blas-Canillejas? Un distrito que ya soporta el impacto del Metropolitano, que lleva décadas esperando equipamientos públicos prometidos, y que ahora recibirá un macrocomplejo de entretenimiento en una concesión de 75 años. Las piscinas y las pistas de pádel son una contrapartida real, no simbólica. Pero la conversación sobre qué se hace con el suelo público en una ciudad que crece rápido es una que Madrid no puede seguir aplazando.

El hormigón que lleva quince años esperando junto al Metropolitano va a servir, por fin, para algo. Para que eso sea bueno para todos —no solo para las cuentas de Live Nation y para el ego de la ciudad—, habrá que seguir haciendo preguntas mientras se ponen los cimientos.