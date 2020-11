Marcelo Criminal – Momento de Auténtica Realidad / Canción a Canción

El genuino músico murciano Marcelo Criminal acaba de estrenar nuevo disco, un trabajo con el que sienta los cimientos de un planteamiento musical más maduro, sentando cátedra en el panorama musical actual, y es que Momento de Auténtica Realidad ha llegado para quedarse.

Por eso, hemos querido invitarle a comentarnos, una a una, las 13 canciones de este trabajo que ha realizado de la mano de su productor habitual Álex López. Adelante…

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos para nuestros lectores

Me llamo Marcelo Criminal, tengo 23 años y vengo a presentar el disco Momento de auténtica realidad.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Desde hoy mismo, viernes 27 de noviembre, ya está disponible en vinilo, editado por Sonido Muchacho, y en plataformas de streaming (Apple Music y Spotify).

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

En la casa de mis amigos Juana García y Álex López, que es el productor.

Si tuvierais que definir el EP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Música pop minimalista de carácter político.

Ahora, normalmente, estarías a punto de empezar una gira y pensando ya en los festivales del próximo verano, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tienes para presentarlo en directo?

Como los conciertos los doy yo solo, no requiere una planificación tan grande: iré a donde me quieran y si me quieren, como he hecho hasta ahora.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. ¿Quién Vacía España?

Una canción sobre el tranvía de Murcia, que funciona desde el 2007 y que tiene mucho que ver con la fase manierista del capitalismo y la corrupción pre-crisis económica. Es una canción muy corta y quizás misteriosa, pero me pareció perfecta como introducción y hasta marco teórico a lo que iba a contar el resto del disco.

2. Borracho y Loco

Mi canción favorita del disco, acerca del sentimiento de sobreestimulación que provoca Internet y las redes, por muy difícil que sea, al menos para mí, hablar mal de ello u odiarlo.

3. Quemando Contenedores por Dentro

Una canción de inspiración entre Magnetic Fields, Jimothy Lacoste y Jarfaiter sobre el efecto demoledor que tiene la desesperanza en la actividad política o revolucionaria. El título es una frase que me salió una vez en una entrevista que di en la radio cuando hablaba sobre el “mensaje” de mis canciones.

4. Bicimur

La última que compuse del disco, una canción divertida e irónica en la que intenté hacer una canción más pop (más animada, con una melodía más desarrollada) de lo que estoy acostumbrado. Se me ocurrió, efectivamente, montando en una de las bicicletas que pone el ayuntamiento.

5. Braingtraining

Una canción de amor muy inspirada en Buenos recuerdos de Jonston aunque a mí la melodía me suena a Pulp. Nos propusimos quitarnos complejos indies y hacer algo que sonara a pop rock serio, no tomarnos a broma los violines.

6. J.L Frente a su Ordenador

Una canción sobre el youtuber Mundo Desconocido y su relación con los extraterrestres del planeta Ummo. Creo que es en cierta forma la cumbre del sonido que habíamos desarrollado previamente a este disco y que hemos intentado desarrollar. Salió junto a La balada de Marty McFly en un flexidisco que editó Discos Bora Bora.

7. Fast and Furious (Spinoza Niega la Posibilidad del Milagro)

Nace originalmente como parte de un proyecto en el que haría una canción por cada película de la saga de Fast and Furious. La frase de “Spinoza niega la posibilidad del milagro” la leí en una nota a pie de página de su Ética y me pareció muy evocadora y divertida y enseguida la opuse con el mundo de milagros más allá de la física humana que nos plantean estas películas. Spinoza fue muy listo, sin duda, pero jamás pudo ver el momento en el que entra Danza Kuduro en Fast Five. Es un interludio muy desnudo que en mi cabeza tenía sentido como intermedio del disco y la verdad que le tengo mucho cariño a la canción.

8. Cantares 8: 1-6

Compuse esta a petición del director de cine Luis García Luque para un corto experimental que trata de dos clérigos enamorados. Yo pensé que la canción tenía su interés (el corto es estupendo) y por eso la regrabamos para esta ocasión, intentando potenciar en el estudio un lado solemne y espiritual.

9. Capitán Cortés

Me gusta interpretar material de otros en mis trabajos y pensé que podía quedar bien una versión de uno de mis grupos favoritos, Primogénito López. Esta es una canción preciosa que yo intenté modificar un poco a nivel musical para que nadie se metiese conmigo pero que da igual si la cantas a capella o con la filarmónica, es muy emocionante.

10. La Balada de Marty Mcfly

Otra de esas canciones en las que algún personaje habla por boca mía y deconstruye un poco su mito pareciéndose un poco a Marcelo Criminal en el proceso. Una canción, como muchas otras también, sobre la posibilidad del amor y del futuro, me gusta el rollo medio country y cómo entran las baterías y contiene una frase que creo que es la mejor que he escrito nunca.

11. Demasiado Lento

Una canción de encargo para una cantante a la que no convenció, intenté que fuese dramática y divertida a la vez. Creo que la música sentimental requiere una buena balada a piano a veces.

12. Dentro y en Contra

Acerca del poder que tiene la música, que es capaz de convertir a personas normales y más o menos decentes en auténticos monstruos carentes de ética.

13. Momento de Auténtica Realidad

El concepto fue inventado por Álex y se refiere a ese momento en el que estás alejado de toda ansiedad acerca del futuro y eso te permite encontrar soluciones en lugar de problemas; el momento en el que dejas de ver la realidad mediatizada por los fantasmas propios y ajenos y ves las cosas como son. La canción (y el disco, con suerte) habla de eso, de centrarse, respirar hondo y empezar a arreglar las cosas.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Lo que espera cualquier músico, supongo, que la gente lo escuche y le guste. Hay muchas fantasías muy metidas en nuestras cabezas pero supongo que con eso y con asegurarme la posibilidad de hacer otro disco estoy más que conforme.

Escucha “Momento de Auténtica Realidad” a continuación: