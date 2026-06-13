La locura creativa de los 70

Bastan unos segundos de fricción entre la aguja y el vinilo para entender que el viaje en el tiempo sí existe, especialmente si ese surco nos devuelve a los años 70, coronados como el epicentro de la mayor revolución experimental de la música moderna. Tras el colapso del idealismo hippie de los 60, la nueva generación de músicos canalizó la desilusión política, la llegada de tecnología de vanguardia y una feroz libertad artística en una explosión de sonidos completamente inéditos.

Durante estos años, la industria experimentó una auténtica locura creativa: un fenómeno donde los límites de los géneros musicales se rompieron por completo para dar paso a la innovación absoluta. Tras el idealismo de la década anterior, los músicos canalizaron la desilusión política, los avances tecnológicos y una profunda libertad artística en una explosión de sonidos completamente nuevos. La experimentación técnica en el estudio y la audacia de los artistas convirtieron a los años 70 en un laboratorio sonoro irrepetible que cambió la cultura popular para siempre.

El «Big Bang» de un laboratorio sonoro

Sin embargo, detrás del brillo de los estadios llenos y los discos de oro que marcaron la época, existió otra revolución igual de fascinante pero condenada a la sombra: la de las bandas infravaloradas del underground. Fueron proyectos malditos, adelantados a su tiempo, que llevaron la experimentación al límite absoluto sin importarles las radiofórmulas ni el éxito comercial.

El ejemplo perfecto de esta tormenta silenciosa es May Blitz, un espectacular y subestimado power trio británico-canadiense que, entre 1969 y 1971, demostró que la verdadera locura creativa de los 70 también se escondía en los surcos menos vendidos de las tiendas de vinilos. Su propuesta no solo definió el espíritu de una era, sino que sacudió por completo mi propia adolescencia setentera. A día de hoy, el valor de su legado me sigue pareciendo inestimable y de una justicia histórica urgente.

May Blitz, la banda que maravilló mi adolescencia

May Blitz no fue nunca un grupo convencional. Concebido originalmente en 1969 por el guitarrista canadiense Jamie Black junto a la sección rítmica de la banda Bakerloo, el proyecto estuvo a punto de morir antes de nacer. Los músicos británicos Terry Poole y Keith Baker abandonaron el barco de forma prematura atraídos por otras ofertas (Baker terminaría grabando el mítico Salisbury con Uriah Heep).

Lejos de rendirse, Black rearmó la formación con su compatriota Reid Hudson al bajo y reclutó a un titán de las baquetas: Tony Newman, un baterista con un currículum envidiable que venía de destrozar los parches en el Jeff Beck Group y que años más tarde prestaría su talento a David Bowie y T. Rex.

La música de May Blitz combinaba la crudeza directa de bandas como Cream y The Jimi Hendrix Experience con pasajes experimentales y progresivos. Destacaban especialmente por sus drásticos contrastes dinámicos, transitando con facilidad de atmósferas psicodélicas calmadas y densas a riffs de guitarra aplastantes y ruidosos, todo impulsado por la potente y técnica batería de Newman.

Aunque a May Blitz se le etiqueta hoy como rock psicodélico o proto-metal, su verdadera audacia radica en haber inventado, de forma involuntaria, los cimientos del Stoner Rock moderno y el Doom El denso juego de dinámicas entre calma y distorsión aplastante que se escucha en sus discos fue el mapa genético que, décadas más tarde, bandas como Kyuss, Monster Magnet o Sleep utilizaron para redefinir el rock pesado contemporáneo

Dos discos que son oro puro

La obra de May Blitz se reduce a dos álbumes de estudio muy buscados hoy en día por coleccionistas de vinilos: May Blitz (1970) y The 2nd of May (1971). El primero fue su álbum debut homónimo, un trabajo excelente que incluye composiciones extensas llenas de jams instrumentales, donde sobresale, entre otros, su tema más famoso, el épico y fumado corte de blues psicodélico de 8 minutos llamado Smoking the Day Away. Todo el album es una joya de creatividad, contraste y experimentación sonora.

El segundo fue último disco, lamentablemente. Musicalmente añadió una mayor variedad de influencias incorporando elementos de folk, funk, jazz y space rock, con temas destacados como For Mad Men Only. Cabe decir que en 2012 se editó de manera póstuma un tercer disco en directo llamado Live in Essen 1970, grabado originalmente durante sus giras europeas.

¿Por qué May Blitz?

El nombre tiene un trasfondo muy interesante, típico de los juegos de palabras británicos, y se compone de dos conceptos contrapuestos: May (mayo) es un concepto que representa la primavera, la calma, la suavidad, la naturaleza y la luz. Mienytras que Blitz (bombardeo, ataque relámpago), es una palabra de origen alemán famosa históricamente en el Reino Unido por los intensos bombardeos aéreos de la Segunda Guerra Mundial). Conceptualmente, simboliza la violencia, el ruido, la destrucción y la fuerza destructiva.

Al unir ambos conceptos creados en Inglaterra a finales de 1969, la banda buscaba bautizar musicalmente su propio estilo. El nombre representa visual y sonoramente sus famosas transiciones dinámicas: de la total tranquilidad psicodélica y melancólica del mes de mayo a una explosión brutal de riffs pesados de guitarra y batería.

Como curiosidad extra, el diseñador de Vertigo Records, Tony Benyon, personificó el primer disco dibujando a una mujer gigante y caricaturesca. La bautizó literalmente como la señorita «May Blitz», jugando con la idea de que su música era un personaje enorme y bizarro que venía a sacudir la ciudad. ¡Una contradicción perfecta para un trío que tocaba con una fuerza demoledora! La portada del segundo album rompe por completo con el estilo del primero. Presenta una estética de cómic de ciencia ficción y space-rock, mostrando la señorita May Blitz en un grupo formado por astronautas, paisajes alienígenas y monstruos espaciales, anticipando el sonido más experimental que contenía el vinilo.

La triste disolución de una banda magnifica

A pesar de su innegable virtuosismo y del apoyo de su discográfica, el grupo no logró captar la atención del gran público masivo. Debido a las bajas ventas de sus discos, Vertigo les retiró el contrato a finales de 1971, lo que provocó la separación definitiva de la banda. Los miembros canadienses regresaron a su país y Tony Newman continuó con su prolífica carrera como músico de sesión en el Reino Unido.

Al margen de sus giras masivas por universidades británicas y de compartir cartel asiduamente con Black Sabbath (con quienes guardaban una excelente relación), el mercado estaba saturado de power trios inspirados en Cream. May Blitz, además, carecía de un sencillo comercial apto para la radio. Su propuesta era demasiado cruda, ruidosa y progresiva para el oyente casual de la época, y las pobres ventas obligaron, a su pesar, que la discográfica cancelara su contrato a finales de 1971.

Sin duda, fue una pena enorme y una de las grandes injusticias del rock de los 70. Muchos críticos e historiadores musicales coinciden conmigo: tenían un nivel técnico y una química especial que estaba muy por encima de la media de las bandas de la época. Su desaparición prematura nos privó de ver hacia dónde se habría expandido su sonido.

La disolución de May Blitz destapa una realidad agridulce de la época: mientras los miembros canadienses (Black y Hudson) se diluyeron en el anonimato al regresar a su país, el baterista Tony Newman prosperó mimetizándose en las visiones de otros genios como Bowie o Marc Bolan Esto demuestra que en los 70, la química irrepetible de una banda era el eslabón más frágil de la industria, obligando al virtuoso a elegir entre la lealtad artística o la supervivencia profesional

El uso radical de las dinámicas (El factor sorpresa)

Al analizar a fondo el estilo musical de May Blitz, se descubren tres pilares clave que los hacían únicos. A diferencia de bandas como Black Sabbath, que mantenían un sonido pesado y denso casi todo el tiempo, May Blitz basaba su estilo en el contraste extremo. Podían iniciar una canción con un folk acústico, pacífico y pastoral, y en un segundo, meter un corte seco para dar paso a un riff de guitarra ensordecedor y aplastante. Manejaban la tensión de una forma brillante; sabían cuándo sonar sutiles y cuándo golpear al oyente con fuerza.

El motor de la banda era, sin duda, la combinación de Tony Newman y Reid Hudson. El primero no era un baterista de rock convencional; venía del blues-rock técnico y tenía una fuerte influencia del jazz. Su estilo era agresivo, rápido, lleno de redobles complejos (fills) y un uso constante de la síncopa.

El segundo no se limitaba a seguir la guitarra; creaba líneas de bajo independientes, muy distorsionadas, con un groove pesado que a veces rozaba el funk y el space rock. Esto permitía que, siendo solo tres músicos, sonaran como una pared de sonido impenetrable.

El fundador, James Black, no buscaba pulcritud en la banda. Su estilo de guitarra combinaba el blues más crudo con una fuerte experimentación psicodélica. Utilizaba muchísimo los efectos de eco (delay), reverberación y fuzz para crear atmósferas espaciales y densas, especialmente en sus largas secciones instrumentales improvisadas (jams). Además, su voz tenía un tono melancólico y arrastrado que encajaba perfecto con esa vibra oscura y misteriosa.

Un legado diamantino

Musicalmente fueron un puente perfecto. Estaban parados justo en el medio de la psicodelia ácida de finales de los 60 (al estilo Jimi Hendrix) y el heavy metal primitivo y progresivo de los 70. No hacían canciones estructuradas para la radio; hacían viajes musicales. El mítico catálogo Vertigo Swirl (1969–1971) es el Santo Grial de los coleccionistas de vinilo. Al igual que May Blitz, decenas de otras bandas espectaculares grabaron obras maestras bajo este sello y desaparecieron en la total oscuridad comercial debido a su sonido denso y anticomercial.

Si en esa época la falta de un sencillo radial sepultó comercialmente a May Blitz, el internet del siglo XXI ha hecho justicia poética. Las plataformas de streaming y los canales de coleccionistas en YouTube han rescatado sus dos únicos discos del olvido absoluto, logrando que un trío que no llenaba clubes universitarios en Londres sea hoy venerado por melómanos de todo el planeta que jamás habrían conseguido una copia física original de Vertigo.

Si buscas ese mismo ADN —power trios dinámicos, proto-metal primitivo, riffs aplastantes, baterías hiperactivas y psicodelia densa—, sumérgete en la era dorada de Vertigo y descubrirás bandas como Warhorse, Clear Blue Sky, Patto, Lucifer’s Friend, y Gravy Train entre muchas otras. Tienes asegurado un sorpresivo viaje al pasado.

Escucha aquí May Blitz