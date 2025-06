Morrissey y sus cancelaciones más insólitas: Un viaje por las excusas más curiosas que han marcado su carrera

Morrissey, el legendario exlíder de The Smiths y una figura de culto en la música alternativa, no solo es conocido por sus letras cargadas de poesía melancólica y su carisma magnético, sino también por su impredecible historial de cancelaciones. A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, ha dejado a fans de todo el mundo esperando en vano, con explicaciones que oscilan entre problemas de salud, principios éticos inquebrantables y episodios que rayan en lo surrealista. Su más reciente cancelación en Madrid el 12 de junio de 2025, debido a una sinusitis severa, es solo un capítulo más en una saga que ha generado tanto fascinación como frustración. Este reportaje recorre las excusas más peculiares de Morrissey, explorando cómo estas interrupciones han moldeado su imagen y su relación con sus seguidores, mientras se pregunta si estas ausencias son parte de su encanto o un desafío para su legado.

Un grito que detuvo el escenario en Polonia

En noviembre de 2014, Morrissey protagonizó uno de los momentos más teatrales de su carrera durante un concierto en Varsovia, Polonia. Apenas 25 minutos después de comenzar su actuación, abandonó el escenario abruptamente, alegando que un espectador le había gritado palabras “extremadamente ofensivas”. Aunque nunca se aclaró qué se dijo exactamente, el incidente se convirtió en un hito en su historial de cancelaciones. Este episodio refleja la sensibilidad de Morrissey ante su entorno, una característica que lo define tanto como su voz única. Para algunos fans, esta reacción fue una muestra de su autenticidad; para otros, una decisión impulsiva que dejó a miles decepcionados. La rapidez con la que abandonó el concierto —sin ofrecer una compensación — lo convierte en una de las cancelaciones más recordadas y curiosas de su trayectoria.

La cruzada vegana: Carne prohibida en Islandia

Morrissey ha hecho del veganismo una bandera inseparable de su identidad, y en 2015 llevó esta convicción al extremo en Reikiavik, Islandia. Programado para actuar en el prestigioso Harpa Concert Hall, canceló el concierto cuando los organizadores se negaron a suspender la venta de carne en el recinto durante su actuación. Esta decisión, aunque coherente con su activismo por los derechos de los animales, desató una ola de reacciones mixtas. En foros y redes sociales, algunos fans aplaudieron su compromiso ético, mientras otros lamentaron perder la oportunidad de verlo en un país donde rara vez se presenta. Este incidente no solo subraya la intransigencia de Morrissey en sus principios, sino que también ilustra cómo sus valores personales pueden eclipsar las expectativas de su audiencia, convirtiendo una cancelación en una forma de incidir en su visión política del mundo.

La salud como obstáculo recurrente

Los problemas de salud han sido una constante en las cancelaciones de Morrissey, y 2025 no ha sido la excepción. El 12 de junio, el festival Noches del Botánico en Madrid anunció la cancelación de su concierto debido a una “sinusitis severa” que llevó al cantante al hospital. Apenas un mes antes, en mayo de 2025, suspendió dos conciertos en EE.UU. —en San Diego y Rancho Mirage— tras ser internado en el Coronado Hospital de San Diego por la misma afección.

Estas no son las primeras veces que la salud interrumpe sus planes. En 2023, contrajo dengue durante una gira por México, lo que lo obligó a cancelar fechas en Ciudad de México, Buenos Aires y otras ciudades latinoamericanas. En 2007, perdió la voz tras solo siete canciones en un concierto en EE.UU., lo que resultó en el retraso de nueve fechas más. Otros episodios incluyen una hospitalización por una infección en 2013 y una operación de emergencia por una úlcera sangrante ese mismo año. Aunque Morrissey tiene 65 años y su salud parece frágil, la recurrencia de estas cancelaciones ha llevado a algunos fans a especular en redes sociales si todas las razones son estrictamente médicas o si hay otros factores en juego.

“Razones imprevistas” y un historial documentado

El historial de cancelaciones de Morrissey es tan extenso que ha inspirado un esfuerzo único: un sitio web creado por fans que cataloga cada concierto cancelado desde 1991. Este proyecto detalla fechas, lugares y motivos, desde “razones imprevistas” en Nottingham en 2023 hasta problemas logísticos, de salud o personales. Por ejemplo, en 2013, canceló múltiples conciertos en Sudamérica y EE.UU. citando “falta de fondos” tras la enfermedad de su madre y el colapso de un miembro de su banda. En 2022, suspendió fechas en Las Vegas por “circunstancias imprevistas”. Este listado, que se ha convertido en una curiosidad para los fans, revela que un porcentaje significativo de sus conciertos planeados no se ha llevado a cabo. En redes sociales muchos usuarios han destacado este sitio como una prueba de la “leyenda” de las cancelaciones de Morrissey, mientras que otros bromean sobre la necesidad de comprar entradas con un “seguro de cancelación”.

Los fans: Entre la lealtad y la frustración

A pesar de las decepciones, los fans de Morrissey demuestran una lealtad casi inquebrantable. En redes sociales podemos encontrar numerosas publicaciones recientes mostrando a seguidores compartiendo fotos de entradas para su gira europea de 2025 con una mezcla de entusiasmo y cautela. Esta relación compleja se ve reflejada en historias como la de los peregrinos que visitan el puente de King’s Road en Stretford, inmortalizado en Still Ill de The Smiths, dejando mensajes de devoción a pesar de las ausencias del cantante. Las cancelaciones, lejos de alejar a su base, parecen reforzar el carácter mítico de Morrissey, como si cada concierto cancelado fuera un capítulo más en su narrativa de genio incomprendido.

El futuro incierto de la gira 2025

Con una gira europea en marcha y una ambiciosa serie de conciertos en Norteamérica programada para otoño de 2025, incluyendo fechas en México y EE.UU., Morrissey enfrenta el desafío de cumplir con su agenda. Su reciente actuación en el Co-op Live Arena de Manchester, descrita como un “triunfo” por medios locales, demostró que, cuando sube al escenario, su magnetismo sigue intacto. Sin embargo, la sombra de las cancelaciones lo persigue. ¿Podrá completar su gira sin interrupciones? Los fans, acostumbrados a esta montaña rusa, siguen comprando entradas, pero las publicaciones en redes reflejan un humor agridulce: “Si Morrissey no cancela, no es Morrissey”, escribió un usuario. Mientras tanto, su lucha contra la industria musical —con discos como Bonfire of Teenagers y Without Music the World Dies aún sin publicar— añade otra capa de incertidumbre a su carrera.

¿Parte del mito o un desafío para su legado?

Las cancelaciones de Morrissey son más que simples inconvenientes: son parte de su identidad como artista. Cada ausencia, ya sea por un grito en Polonia, una postura vegana en Islandia o una sinusitis en Madrid, contribuye a la imagen de un músico que vive según sus propias reglas, incluso a costa de su público. Para algunos, esto lo convierte en una figura auténtica en una industria que premia la previsibilidad; para otros, es una fuente de frustración que pone a prueba su devoción. Lo que es innegable es que Morrissey sigue siendo un enigma, y sus cancelaciones, tan variadas como sus canciones, son un capítulo esencial de su historia.

