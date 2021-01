Nova Waves – Going The Distance / Canción a Canción

Entre las novedades que pudimos disfrutar este pasado viernes 18 de enero, ha llegado el nuevo disco de Nova Waves, Going the Distance, y nos ha parecido la ocasión perfecta para abrirles las puertas de nuestra casa y dejarles contarnos lo que hay detrás de cada una de las canciones de este nuevo trabajo. Pero primero, hemos querido que ellos mismos se presenten: “Separados por la distancia pero unidos por el amor a las melodías luminosas y las guitarras saturadas, Nova Waves es una banda formada por viejos amigos que usan la tecnología para difundir su música alrededor del mundo. Y con Going the Distance hemos dado una vuelta de tuerca a lo que ya comenzamos con Dreamworld. Un álbum muy cuidado, de producción primorosa para la que hemos contado con alguien aun mas loco por la música que nosotros, Paco Loco“.

Tras esta introducción, vamos a hincarle el diente a este nuevo trabajo.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Por fin, el disco ya está disponible en todas las plataformas musicales como, por ejemplo, Apple Music o Spotify. También puedes escucharnos y vernos, e interactuar con nosotros en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter si estáis interesados en conocernos mas y saber qué estamos haciendo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

La verdad es que, tal y como estamos conformados, no hemos tenido mucha más opción que colaborar de forma remota desde Francia, España y Australia. Cada uno de nosotros ha grabado el 90% del disco desde su propia casa. La forma en la que trabajamos es compartir la misma sesión de secuenciador en la que cada miembro va aportando de forma progresiva sus ideas, con cada chispa de creatividad la canción se va desarrollando más y más, hasta que estamos todos contentos con ella.

Cuando estaba todo grabado fuimos al estudio de Paco Loco, en principio para mezclar y dar los últimos retoques. Sabíamos que Paco tiene el sonido en sus venas, y confiamos en él para sacar a relucir el carácter orgánico y llevar las canciones al siguiente nivel. Pasamos una semana en su estudio para completar todo, y fue un momento muy especial ver cómo todas las canciones alcanzaban todo su potencial.

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Hay muchas, muchas influencias en este álbum. El hecho de que todos contribuyamos a escribir las canciones y que haya muchos compositores aportando a las canciones crea un sonido singular. Going the Distance es una expresión que significa mantener una relación a pesar de estar lejos.

En cuanto a las influencias, están The Beatles, por supuesto, el grunge de los 90 por supuesto también, y de lo de ahora, Tame Impala, Vampire Weekend o The Vaccines, entre otros.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Momentos surrealistas en el estudio ha habido varios, pero la gran mayoría seguro que tienen que ver con Higinio. Desde plantarse en calzoncillos en el estudio hasta ponerse a hacer flexiones mientras haces tu toma…

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira y pensando ya en los festivales del próximo verano, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

A ver, nuestra banda no es un grupo en el que venga natural poder tocar en directo. Aunque estamos en contacto todos los días, los problemas de latencia hacen que no podamos tocar a la vez desde diferentes hemisferios del mundo. Ojalá que podamos conseguir eliminar la distancia y tocar juntos, una gira sería un sueño, cuanto antes mejor.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. The Shining

Esta canción ha dado muchísimas vueltas, el estribillo ha sido siempre igual, pero la estrofa no terminaba de convencernos. Le dimos mil vueltas, hicimos mil versiones, hasta que Fred vino a Madrid y en cinco minutos tocando hicimos una vuelta de tuerca hacia el backbeat que es ahora esta canción. Es un milagro que llegara a estar en el disco, y ahora que está es una de nuestras favoritas, por eso esta la primera.

2. Sugar In The Clouds

Esta canción nació como un tributo al rock psicodélico de los 60 y los 70. Vivimos en un mundo donde soñar, la inocencia y la imprudencia han dejado de tener lugar. Cuando tratamos de controlar todo, lo convertimos en algo insípido y sin gracias. Vamos a dejar volar nuestra imaginación.

Esta música esta inspirada en el Sgt Peppers, así que nos metimos a fondo en lo ese sonido, con sus armonías, sus líneas de bajo y los redobles.

3. Something’s Missing

Un extraño pasa y desaparece, y de repente hay un agujero en tu vida. Tu vida se ha vuelto del revés, tu cabeza esta hecha un lío. Solo se puede hacer una cosa cuando el amor a primera vista entra en tu vida, encontrar la pieza perdida del puzzle.

Para esta canción, la parte divertida y el reto fue el tempo (7/8), que para nosotros se traducía en esa sensación de salto al vacío y de vértigo que tienes cuando realmente algo que esperabas no está.

4. Night Ride

Esta es una canción de sensaciones. Estás en los suburbios de Brisbane, navegando en tu skateboard por la ciudad en una noche estrellada, y de repente toda la vida salvaje de Australia se pone en acción, los animales más increíbles son testigos de cómo bajas en tu skate a la playa. La batería habla con la guitarra para hacernos llegar esos sustos que la naturaleza nos presenta. Una delicia de pop surfero desde la gold coast australiana.

5. Just A Man

Naciendo de un sencillo riff y un estribillo, fuimos construyendo, hasta que el “feel the pain” de los Dinosaur Jr. se nos hizo un compañero de viaje. Cuando sabes que no puedes dar mucho más, y estás casi al límite y de repente puedes dar un extra que no te esperabas, eso es Just a Man, una canción sobre cuando ya no podemos más.

6. Radio Sound

Stereotypes in my stereo… Esta es una canción sobre el conformismo, la tendencia a estandarizar la creación musical para seguir a las tendencias. Clasificamos estas tendencias y nuestros gustos y nuestros pensamientos, y los poemas en cajitas para que entonces sea fácil copiarnos los unos a los otros. ¡Mierda! Entonces, ¿qué coño está pasando, estamos cantando todos la misma canción? Como en todas las canciones anteriores llevamos al extremo traducir el sentimiento de la letra hacia los arreglos, la canción crece y crece, como crece nuestra frustración frente a este fenómeno y al final solo hay ruido de fondo y acordes disonantes.

7. Monkeys

Tienes un día malo y de repente tu hija de 3 años se sube en la cama y empieza a bailar y a cantar. Y entonces no todo es tan malo y piensas que, por ella, harías de todos los días una fiesta. Es una canción muy simple, que podría recordar a los Presidents of the U.S.A. Pero entonces empezamos a hacer arreglos, y llegaron los Strokes, los Fratellis, Vampire Weekend… En fin, preguntadle a Paco Loco que se volvió un poco más loco cuando la escuchó por primera vez.

8. Lady Musgrave

Es una canción sobre una presa británica a la que se condenó a ir al otro lado del mundo a comenzar una nueva vida. Escucha la canción y entenderás lo que pensamos sobre muchas cosas. Lady Musgrave rules the world!

9. Last Round

Otra canción de sensaciones, ¿qué pasa cuando ya has hecho todo lo que podías hacer y estás preparado para rendirte? De eso habla Last Round. En un ambiente que recuerda a Pearl Jam y Arcade Fire, intentamos hablar de ese genuino momento en el que se acabó. No puedes más, ni siquiera te importa ya.

10. Hey Little Bird

Cuando Frank empezó a vivir en Australia se quedó flipado. Poco tiempo después, escribió esta canción en la que habla de nosotros, los humanos. Trata de cómo, incluso desde niños, somos capaces de anteponer nuestros sueños a la destrucción de los otros o incluso de destruir la naturaleza. Cuando crecemos nos pervertimos, y el mundo sufre, deberíamos, siempre, ser capaces de conservar nuestros sueños de niños.

11. Soulseeker

Esta canción habla del sentido de la vida y del amor. Las referencias son los Doors, los Rolling o los Beatles. La poesía intenta entender a la filosofía o al revés. Las voces hacen de una canción emocionante una canción espeluznante. Son tres voces haciendo unas melodías muy bonitas. No es una canción nacida para ser un single, es una canción nacida para ser una canción de culto.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Que lo conozca cuánta mas gente mejor. ¡Ojalá os guste!

Escucha “Going the Distance” a continuación en Apple Music:

Y también en Spotify