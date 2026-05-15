Oasis en 2027: Liam lo dice sin decirlo (y ya sabemos que eso significa que sí)

Hay dos tipos de declaraciones de Liam Gallagher. Las que significan lo que dicen, y las que significan exactamente lo contrario de lo que dicen. El problema —o la gracia, según se mire— es que a estas alturas distinguirlas ya es un deporte de alto rendimiento para los fans. En diciembre de 2025, con la tinta del Live ’25 todavía fresca, el frontman fue tajante: «We’re not doing anything in 2026, sorry.» (“No vamos a hacer nada en 2026, lo siento”). Cuatro meses después, plantado en Roma, le preguntaron si Oasis estaría en la ciudad en 2027. Su respuesta: «Without a doubt. 100 per cent.» («Sin duda. 100 por ciento”.)

Bienvenidos, de nuevo, al universo Gallagher.

El rastro de pistas que ningún fan ha podido ignorar

La historia de los últimos meses es la de un hombre que presuntamente no tiene nada que anunciar, pero que no puede parar de soltar pistas como quien deja caer casualmente el móvil abierto en la mesa para que lo veas. Repasemos la secuencia con calma.

En septiembre de 2025, en el último concierto de Oasis en Wembley —uno de los siete que la banda dio en el estadio londinense durante el Live ’25—, Liam se despidió del público con un «See you next year» (“Nos vemos el año que viene”) y acto seguido se dio un tortazo en la muñeca, como si le hubiera traicionado la boca. Días después, reconoció en X que ese desliz le había generado «unas cuantas miradas y cejas levantadas» en el entorno de la banda. Pero la duda ya estaba plantada.

En noviembre, cuando un fan le preguntó si estaba triste porque la gira terminaba pronto, respondió con la frase que los seguidores más atentos grabaron a fuego: «En realidad no, porque sé cosas que tú no sabes.» No hace falta ser Sherlock Holmes, ¿no?

En diciembre llegó el baño de agua fría oficial: nada en 2026, Knebworth descartado («ITS NOT HAPPENING», en mayúsculas, como solo él sabe hacerlo), y una broma que en realidad no era ninguna broma: “No tengo que hacer hasta 2027, quiero decir, feliz Navidad”. La negación de 2026 y la confirmación implícita de 2027 llegaron en el mismo tuit. Clásico Liam.

En enero de 2026, ante la pregunta directa de cuándo se anunciarían las fechas del tour de 2027, Gallagher respondió con una sola palabra: «Pronto.» Una palabra. Suficiente.

Y en abril, Roma. «Sin duda. 100 por ciento.» Ya no hay mucho margen para la ambigüedad.

Lo que la prensa ha publicado, lo que las fuentes dicen

Más allá de los tuits de Liam —que, reconozcámoslo, tienen la coherencia narrativa que le caracteriza—, hay información más sólida circulando. Según una fuente citada por The Sun a principios de 2026, tanto Noel como Liam son conscientes de que los fans quieren más, y la intención es «golpear mientras el hierro está aún caliente”. La misma fuente mencionaba que durante el descanso de 2026 la banda podría estar trabajando en nuevo material. Significativo, si se confirma.

Por su parte, el guitarrista Gem Archer dejó caer en diciembre de 2025 que Noel había bromeado con que «no hay descanso para los inmensamente talentosos», insinuando que la pausa sería más creativa que real. Y el propio Noel ya confirmó en febrero que estaba en el estudio, lo que abre una pregunta más interesante que la de las fechas: ¿habrá canciones nuevas cuando vuelvan?

Sobre el formato de la posible gira, todo apunta a una vuelta centrada en Europa, el principal mercado que el Live ’25 no cubrió con la misma profundidad que Reino Unido. El propio Liam ya ha señalado Roma con nombre y apellido. Y la lógica del negocio hace el resto: 41 fechas en 2025 que se agotaron en minutos en todos los continentes dejan una demanda sin satisfacer enorme en plazas que no tuvieron la oportunidad de acoger uno de los multitudinarios conciertos.

Y si hay gira, ¿qué cambiaría esta vez?

Aquí está la pregunta realmente interesante, más allá de cuándo y dónde. Si Oasis vuelven en 2027, ¿a qué vuelven exactamente?

El Live ’25 fue, en muchos sentidos, un producto perfectamente controlado: el mismo setlist de 23 canciones en el mismo orden en los 41 conciertos, sin variaciones, sin sorpresas, sin concesiones a la improvisación. Un espectáculo construido para ser memorable y replicable. El propio Gem Archer reconoció que la lista original era cuatro canciones más larga, y que hubo decisiones editoriales sobre qué quedaba fuera. Liam ya ha prometido que en la siguiente salida habrá «muchos más clásicos» que todavía no han tocado. Eso, para un catálogo como el de Oasis, puede significar muchas cosas.

Pero el cambio más relevante podría venir del estudio. Si Noel, que ya lleva meses con la maquinaria creativa encendida, aparece con material nuevo bajo el brazo, el regreso de 2027 dejaría de ser una segunda entrega de la reunión para convertirse en algo más parecido a un retorno real. Menos nostalgia y más banda en activo. La distinción importa, y mucho.

Todo esto ocurre además en un año marcado por un hito institucional: Oasis serán incluidos en el Rock & Roll Hall of Fame en la ceremonia de Los Ángeles de noviembre de 2026. Liam, fiel a sí mismo, llamó a la institución «full of BUMBACLARTS» (no sabríamos bien cómo traducir esto, pero ya os podéis imaginar) cuando fueron nominados, y luego «for WANKERS» (bastante explícito en sí, no necesita tampoco traducción) cuando volvieron a serlo. Al saber que finalmente entrarán, atribuyó el mérito a sus «habilidades de psicología inversa». Su madre le pidió que dejara de ser un idiota y fuera a la ceremonia. Es razonable asumir que irá. Y que la alfombra roja del Hall of Fame en noviembre funcionará como el pistoletazo de salida mediático perfecto para lo que venga en 2027.

Mientras tanto, el documental sobre el Live ’25 producido por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, llegará a cines e IMAX el 11 de septiembre, antes de desembarcar en Disney+. Un lanzamiento que mantendrá el calor mediático de la banda en el punto más álgido justo cuando los rumores de fechas para 2027 empiecen a concretarse.

2027 no es 2025

Hay algo que merece ser dicho con claridad. El Live ’25 fue una reunión. Un acontecimiento irrepetible, cargado de dieciséis años de rencor disuelto en directo, de gente llorando en las primeras filas, de generaciones que nunca creyeron que verían a los Gallagher en el mismo escenario. Ese componente emocional no se puede replicar; simplemente, ya no existe.

Lo que puede ocurrir en 2027 es algo diferente: una banda que funciona, que ha demostrado que puede convivir y trabajar junta, que tiene material por explorar en directo y quizás canciones nuevas con las que mirar hacia adelante. Si Oasis aprovechan ese impulso para convertirse en una banda activa —no en una atracción de nostalgia permanente—, la historia tiene mucho más recorrido del que nadie esperaba cuando Liam publicó aquel tuit de agosto de 2024 anunciando la reunión.

La pregunta ya no es si habrá 2027. La pregunta es si en 2027 estaremos hablando de Oasis en pasado o en presente.

Por ahora, Liam tiene Roma en la boca. Y ya sabemos que cuando Liam dice algo «sin duda, 100 por ciento», tarde o temprano acaba siendo verdad.

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