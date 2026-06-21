La gira de reunión de 2025 hizo algo que ninguna campaña de marketing habría conseguido: devolvió a Oasis al centro de la conversación cultural entre medios y fans y, de paso, generó una audiencia nueva que nunca había escuchado un disco suyo de principio a fin. Gente que conocía «Wonderwall» de memoria sin saber en qué álbum estaba. Gente que había visto los vídeos de Wembley o Manchester en el móvil y quería saber qué venía antes de todo aquello. Esta guía es para ellos, y también para quien los escuchó en su momento y llevaba años sin volver: el punto de entrada no es el mismo según lo que ya se sabe, y elegir mal puede hacer que Oasis parezca menos de lo que son.

Si solo conoces «Wonderwall»: el camino más corto al disco que lo explica todo

El problema de «Wonderwall» como primera canción de Oasis es que es la más atípica del catálogo. Es la más suave, la más accesible y, paradójicamente, la que menos se parece a lo que hace grande a la banda. Si empiezas por ella y saltas al resto de (What’s the Story) Morning Glory? sin más contexto, el disco puede sonar correcto pero no urgente. Esa fuerza, esa inmediatez, está en Definitely Maybe.

El debut de 1994 es el disco que hay que poner primero, sin excepción. «Rock ‘n’ Roll Star» abre el álbum con una declaración de intenciones tan directa que cuesta creer que venga de una banda que nadie conocía todavía. «Cigarettes & Alcohol» suena a T. Rex pasado por un pub de Manchester. «Live Forever» es el contrapunto luminoso a todo el nihilismo que dominaba el rock anglosajón en ese momento. Y «Columbia», que muchos fans consideran la mejor canción del disco, no fue ni siquiera single. Definitely Maybe no es un álbum con cuatro canciones buenas: es un álbum en que casi todo funciona al mismo nivel, y ese nivel es muy alto. Escúchalo de principio a fin, en orden, sin saltar canciones.

Después, y solo después, vuelve a Morning Glory. Con el contexto de dónde venían, el salto al estadio que supone ese segundo disco se entiende de otra manera: no como una concesión comercial sino como la confirmación de que lo que habían construido en el primero era demasiado grande para caber en salas pequeñas.

Si ya escuchas The Verve, Blur o Pulp: Oasis en su contexto

El britpop no fue un género sino una actitud compartida por bandas que no sonaban especialmente parecidas entre sí. Blur venía del indie art-pop y miraba a Damon Albarn como figura cerebral. Pulp llevaba quince años en los márgenes antes de que Different Class los pusiera en el centro. The Verve construían desde la psicodelia y el rock de carretera. Oasis no tenían nada de eso: eran directos, sin ironía, con las referencias a los Beatles tan evidentes que resultaba demasiado difícil de disimular, y precisamente por eso conectaron donde los otros no llegaban.

Si ya conoces ese ecosistema, Oasis encajan mejor escuchados en paralelo que en secuencia. Definitely Maybe y Parklife de Blur salieron el mismo año, 1994, y la diferencia de enfoque entre los dos discos explica más sobre el britpop que cualquier artículo. La batalla mediática entre «Roll With It» y «Country House» en el verano de 1995 es el momento en que el movimiento llegó a su pico y empezó a deteriorarse al mismo tiempo. Y el hecho de que esa batalla haya inspirado una obra de teatro treinta años después dice algo sobre el tipo de mitología que generó.

Para quien viene de The Verve, la entrada más natural a Oasis no es «Wonderwall» sino «Champagne Supernova»: misma ambición épica, misma tendencia a construir canciones que duran más de lo necesario y salen bien de todas formas. Para quien viene de Pulp, la clave está en la tensión de clase que recorre Definitely Maybe, aunque Oasis nunca la articularon tan explícitamente como Jarvis Cocker.

Si prefieres empezar por canciones sueltas: doce que cubren toda la historia

No todo el mundo escucha álbumes de principio a fin, y Oasis no pierden tanto con el formato de playlist como otras bandas, porque sus mejores canciones funcionan perfectamente fuera de contexto. Lo que sigue no es un ranking sino un recorrido: doce canciones que cubren los distintos momentos de la carrera y permiten entender qué cambia y qué no cambia nunca.

«Columbia» es el mejor punto de partida porque no fue single y no la conoce todo el mundo: escucharla sin expectativas previas es la forma más limpia de entender qué hacía diferente an Oasis en 1994. «Live Forever» va después, porque es donde la urgencia del debut encuentra algo parecido a la emoción. «Some Might Say», el primer número uno de la banda, es más sólida y menos glamurosa que «Wonderwall» y por eso envejece mejor. «Champagne Supernova» cierra la era dorada con una épica que en 1995 sonaba imprescidible y en 2025 sigue sonando igual.

De la segunda etapa: «Gas Panic!» de Standing on the Shoulder of Giants es la más alejada del sonido clásico y la más interesante precisamente por eso. «Stop Crying Your Heart Out» es el momento en que Noel bajó la guardia y escribió algo sin red de protección. «The Importance of Being Idle» de 2005 demuestra que todavía podían escribir canciones que sonaban a ellos sin sonar a copia de sí mismos. Y «Falling Down», el último single antes de la ruptura, es la despedida más hermosa sin que lo supieran cuando la estaban grabando.

Para completar el recorrido: «Supersonic», «Cigarettes & Alcohol», «Don’t Look Back in Anger» y «Lyla». Con esas doce canciones se tiene una imagen honesta de lo que Oasis fueron en cada momento de su carrera, sin los rellenos y sin la nostalgia que a veces distorsiona el juicio sobre los discos completos.

Si ya conoces los dos primeros: el salto que pocos dan

La narrativa habitual sobre Oasis es que Definitely Maybe y Morning Glory son los discos buenos y el resto es declive con momentos rescatables. Es una narrativa cómoda y parcialmente incorrecta. Be Here Now de 1997 merece (en parte) su reputación, aunque seguimos defendiendo que es mejor disco de lo que se ha contado pero lo que vino después de la resaca no fue solo supervivencia.

Don’t Believe the Truth, publicado en 2005, es el disco que más sorprende a quien llega con las expectativas bajas. Noel recuperó la concentración que había perdido desde 1995, Liam aportó canciones propias que funcionaban de verdad, y el resultado es el álbum en que Oasis suenan más como una banda y menos como el proyecto en solitario de un compositor con un cantante famoso. «Lyla» tiene la energía directa del debut. «The Importance of Being Idle» tiene el humor seco que raramente asomaba en los discos anteriores. «Let There Be Love» cierra el álbum con una quietud que ningún disco anterior de la banda había alcanzado. En la discografía completa de Oasis, este es el capítulo que más recompensa a quien no se detiene en los dos primeros.

Después, Dig Out Your Soul de 2008 cierra el catálogo con un disco más oscuro y psicodélico que ninguno de sus fans esperaba. No es un gran final pero es un final honesto: una banda que seguía buscando algo sin saber exactamente qué. La reunión de 2025 cerró el círculo de una forma que el último disco no había podido hacer.

Oasis: Dos hermanos, una banda, una sola oportunidad de hacerlo bien

Oasis se formaron en Mánchester en 1991 a partir de una banda llamada The Rain. Liam Gallagher era el cantante; su hermano mayor Noel Gallagher llegó después como guitarra solista y compositor, con la condición de tomar el control creativo del grupo. Firmaron con Creation Records en 1993 y publicaron Definitely Maybe en agosto de 1994. En dieciocho meses pasaron de tocar en pubs a llenar estadios. Entre 1994 y 2009 publicaron siete álbumes de estudio, acumularon veintidós sencillos consecutivos en el top 10 del Reino Unido y se convirtieron en el grupo más importante del país durante una década. La ruptura llegó en el backstage del Festival de Rock en Seine en agosto de 2009, cuando Noel se fue sin dejar opción a una segunda oportunidad (al menos, hasta muchos años después).

Lo que hace que la historia de Oasis sea más que nostalgia es precisamente lo que la reunión de 2025 demostró: que las canciones no necesitaban contexto histórico para funcionar. No sonaban a reliquia. Sonaban a banda. Con un posible álbum nuevo en el horizonte para 2027, la pregunta ya no es si Oasis siguen siendo relevantes sino si pueden añadir algo al catálogo que no empeore lo que ya existe. Es la pregunta más difícil que puede hacerse una banda que llegó tan alto tan pronto.

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