¿Por qué cuesta tanto escuchar cierta música?

«Sin desviarse de la norma, el progreso no es posible» (FRANK ZAPPA)

¿Por qué algunas músicas nos transforman más que otras? ¿Por qué a veces preferimos lo fácil a lo complejo? Son preguntas que más de una vez nos hemos planteado y rara vez hemos tratado de responder en profundidad. Entre lo accesible y lo complejo, la verdadera diferencia radica en cada uno de nosotros.

Hay que saber que en cualquier manifestación artística existen obras de disfrute inmediato, fáciles de comprender. Otras, en cambio, requieren más atención, conocimiento e incluso paciencia para ser apreciadas. La música no es una excepción. Disfrutar de AC/DC o de Taylor Swift, por ejemplo, es más sencillo que enfrentarse a un álbum de Edward Ka-Spel, Lustmord o Swans. La calidad de unos y otros no está en juego: lo que cambia es nuestra capacidad de escucha.

Muchos álbumes parecen inaccesibles por su complejidad o rareza y terminan abandonados. Se alejan demasiado de los estándares conocidos. Drones interminables, letras crípticas o clímax que se construyen durante veinte minutos desconciertan al oyente medio. Es música que habita en los márgenes, que incomoda porque rompe con lo familiar. Y es ahí donde muchos se bajan del viaje: no encuentran el mapa ni las señales que guían la escucha. En el fondo, la percepción es subjetiva, pero refleja nuestra personalidad. ¿Somos receptivos a nuevas experiencias o preferimos refugiarnos en nuestra zona de confort? Todo depende de nuestra apertura y del bagaje musical que arrastremos.

ACCESIBILIDAD VERSUS COMPLEJIDAD

En el arte se pueden distinguir dos grandes niveles de recepción. Lo inmediato y accesible, que conecta rápido con el espectador. Y lo complejo o exigente que demanda tiempo, comprensión y disposición. La música marca esta diferencia con especial claridad. Por un lado, apela a lo sensorial —el placer inmediato— y, por otro, exige un nivel intelectual para descifrar estructuras, atmósferas o mensajes.

Dos ejemplos de lo accesible serían AC/DC y Taylor Swift. Los primeros basan su propuesta en riffs directos, energía instantánea y letras universales. No hace falta formación musical para disfrutar de Back in Black. Basta con dejarse llevar por el ritmo. Swift, por su parte, construye melodías pegadizas y narrativas emocionales cercanas, fáciles de reconocer y cantar. En ambos casos, la gratificación llega al instante. Pero al otro extremo están los ejemplos de lo complejo. Veamos…

Edward Ka-Spel (The Legendary Pink Dots), combina electrónica experimental, poesía críptica y atmósferas densas. Sus discos exigen tiempo para descifrar simbolismos y estructuras poco convencionales. Lustmord, pionero del dark ambient, construye paisajes sonoros con drones y frecuencias graves. Su sonido atemoriza. Para muchos, esto ni siquiera es «música» en el sentido pop, sino una experiencia sensorial que requiere actitud y paciencia. Swans, íconos del noise expansivo, con discos como The Seer o To Be Kind, superan las dos horas. Sus repeticiones obsesivas y clímax abrasadores fuerzan al oyente a rendirse al proceso. No hay gratificación inmediata, solo inmersión o rechazo.

LA MÚSICA ACCESIBLE Y LA RECOMPENSA INMEDIATA

Las canciones sencillas, con estructuras claras (estrofa–estribillo–estrofa) y las melodías predecibles, activan de manera directa el sistema de recompensa del cerebro. Especialmente, áreas como el núcleo accumbens y el circuito dopaminérgico, que también se activan con el placer de comer o de enamorarse. Por eso Back in Black o un hit de Taylor Swift «entran solos»: el cerebro anticipa lo que viene y se siente satisfecho cuando ocurre.

LA MÚSICA COMPLEJA Y EL ESFUERZO COGNITIVO

Las músicas más densas activan otras regiones asociadas a la atención, la memoria de trabajo y el procesamiento abstracto, como la corteza prefrontal. Al no seguir patrones familiares, el cerebro necesita «descifrarlas», como un enigma. Esto puede generar rechazo inicial porque el sistema de recompensa tarda más en activarse. No hay placer inmediato, sino un placer aplazado.

Cuanto más entrenamos el oído con músicas difíciles, más conexiones neuronales generamos en redes relacionadas con la percepción auditiva y la anticipación rítmica/melódica. Es como aprender un idioma: al principio parece incomprensible, pero con exposición y práctica, el cerebro empieza a reconocer patrones y símbolos. Es lo que se conoce como neuroplasticidad y bagaje musical.

Recordemos que el placer en música surge muchas veces de la combinación entre lo esperado y lo inesperado. La música accesible cumple expectativas rápidamente generando recompensa inmediata. La música compleja retrasa esa recompensa. Juega con la tensión y la incertidumbre y la recompensa es más lenta, pero también más intensa y duradera cuando llega.

EMOCIÓN Y SENTIDO PERSONAL

El cerebro no solo analiza estructuras, también las vincula con la memoria emocional (sistema límbico). Por eso, lo que para alguien es «ruido insoportable» (Swans en un crescendo de 20 minutos), para otro es una experiencia catártica o espiritual. Depende de las conexiones previas y del contexto emocional en que se reciba. En resumen, la música fácil activa de inmediato los circuitos de recompensa. La difícil activa los de atención, memoria y abstracción, retrasando el placer, pero potenciando la transformación personal cuando se alcanza.

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?

Las razones principales son, en primer lugar, culturales. Crecemos escuchando canciones de tres o cuatro minutos, con verso y estribillo. Todo lo que se aparta de ese molde puede parecer extraño, incluso ininteligible. Además, vivimos en la era de los singles, las playlists y TikTok. Un álbum de dos horas que exige silencio y concentración se percibe como un reto desmesurado.

En segundo término, es una cuestión de bagaje. Igual que resulta difícil entender un Rothko sin haber visto antes pintura abstracta, escuchar a Swans o a Lustmord sin referencias previas puede parecer árido. Conocer el lenguaje musical y su contexto abre puertas que de otro modo permanecen cerradas.

Lo interesante de todo es que esa frontera entre lo accesible y lo complejo no es fija. Un oyente puede empezar con AC/DC a los quince años, y años después, movido por la curiosidad, encontrar belleza en la oscuridad de Lustmord o en la intensidad abrasadora de The Seer (Swans). El gusto musical es un viaje, no una línea recta.

La clave es, por tanto, comprender que lo fácil y lo difícil no son categorías de calidad, sino de personalidad y experiencia. La música popular conecta porque es inmediata; la experimental atrae porque desafía. Una prende como fuego rápido; la otra consume lentamente, como una llama que se alimenta de paciencia y atención. Lo mismo que ocurre en pintura (Pollock frente a Velázquez) o en literatura (Joyce frente a Twain), y, como no, en el resto de artes y cosas.

LA SUBJETIVIDAD Y EL BAGAJE

No se trata de que AC/DC sea mejor o inferior a Swans, ni que Taylor Swift valga menos o más que Lustmord. Son lenguajes distintos. Para algunos, ciertos discos resultan insoportables o aburridos; para otros, con más recorrido en música experimental, son obras maestras. Todo depende de la apertura y del viaje musical de cada uno.

Sucede lo mismo en otras artes. Jurassic Park entra más fácil que Stalker de Tarkovski. O un paisaje de Cézanne resulta más inmediato que un lienzo de Rothko. García Márquez se entiende mejor que el Ulises de Joyce. En todos los casos, lo complejo no es superior ni inferior: es un reto que exige disposición y otra sensibilidad.

CONCLUSIÓN

La música accesible funciona como puerta de entrada: da placer inmediato y conexión universal. La música experimental es un viaje interior: ofrece profundidad y experiencias únicas a quienes se entregan a ella. No conviene plantearlas en jerarquía, sino como dimensiones complementarias del arte.

Para concluir recordemos que el gusto musical no es cuestión de superioridad, sino de disposición. Algunos buscan lo inmediato y familiar; otros encuentran fascinación en lo enigmático. Lo que hoy parece incomprensible, mañana puede abrirnos un horizonte nuevo. La música no siempre tiene que ser fácil: a veces, cuanto más exige, más nos transforma. Abrir el oído a lo desconocido es abrirse también a uno mismo.