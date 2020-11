Tarci Ávila y Nacho Dafonte, es decir, Presumido, han publicado una nueva canción y videoclip inspirada por la situación actual que ha generado la pandemia del COVID-19. Como afirman desde la banda, este tema habla sobre temas tan actuales como las restricciones a la movilidad, seres queridos que faltarán este año en la mesa, pero también los cambios que experimentamos en nuestra vida, nuestro trabajo, y para ellos como músicos, en su forma de componer, grabar y mezclar, que en este caso han hecho de forma absolutamente autónoma e independiente.

Aprovechando este momento, hemos decidido invitarles a esta sección en la que les proponemos 15 situaciones para las que tienen que elegir una canción, y con cuyas elecciones después creamos una playlist para que podáis escucharla.

En primer lugar, presentaos para nuestros lectores

Presumido acabamos de publicar Volveremos a Brindar, nuestro tercer single desde que se decretó el estado de alarma y un sentido homenaje a los que no estarán este año en las mesas familiares. Nunca nos hemos sentido tan libres: nada ni nadie que nos condicione el caudal creativo al que hemos dado rienda suelta, tan solo nosotros y vosotros en un diálogo fluido y directo, sin interlocutores, cargado de realidad.

Presumido somos Tarci Ávila y Nacho Dafonte, y cuantas más canciones hacemos, más nos gusta acercarnos a la música pop de los 80’s. Nuestro primer largo, lanzado en enero de 2017, Vendetta, fue un disco que destacó a nivel nacional ese año: Top 1 Virales de España en Spotify durante varios días, Top 50 durante más de un mes, Mejor Disco 2017 para Mondo Sonoro en la edición castellanoleonesa y gallega, “melocotonazo de la semana” en Hoy Empieza Todo de Radio 3… y a finales de ese año, estuvo entre los mejores discos de 2017 para más de 20 medios. Después de este primer trabajo, empeñamos nuestros instrumentos para lograr la carta de libertad de la que era nuestra compañía. Esto nos llevó a crear un crowdfunding para poder recuperarlos, consiguiéndolo mucho antes de lo esperado: únicamente en dos semanas.

Durante 2019 publicamos Cuatro Estaciones, un largo conformado por 4 EPs que vieron la luz en digital en cada estación correspondiente, y que recopilamos en la época de la cosecha: otoño. Exactamente el día 10 de octubre. Este segundo trabajo tuvo un impacto mayor que Vendetta, estando presente en más de 30 listas de lo mejor del año para los principales medios: Top 1 Música Crónica, Premio “Mejor disco autoeditado Los40 Maeloc”, MondoSonoro, CrazyMinds, Indiescretos, Ultrasónica, Astredupop… Además, la gira Cuatro Estaciones nos llevó a tocar en importantes festivales y 23 salas de toda España. Ya hemos presentado nuestros dos primeros trabajos en grandes escenarios como World Pride, Sonorama Ribera, Atlantic Fest, Portamérica, Festival de La Luz, Día de Los Museos de Radio 3, Let’s Festival, Festival Noroeste… y si todo va bien, el próximo año 2021 estaremos también en los carteles de Mad Cool, O Son do Camiño, Festival Gigante, MUWI, Silfest…

Vamos al lío, y comencemos con las preguntas…



1. Canción para un funeral

Hurt de Nine Inch Nails, porque es una canción desgarradora, como la pérdida de un ser querido.

2. Canción para poner de melodía de despertador

Chariots of Fire de Vangelis. Es ideal por muchos motivos. Empieza poco a poco, es extremadamente positiva, energética, motivadora. Es una forma ideal de abordar el día.

3. Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Let There Be Light de Mike Oldfield. Si ya ese disco del maestro (The Songs Of Distant Earth) está dedicado a las tierras y civilizaciones lejanas, este arranque del trabajo es sublime.

4 – Canción para un resacón

A Horse With No Name de America. La canción habla sobre una travesía por el desierto. Una buena metáfora de una resaca.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Mister Superstar de Marilyn Manson. La música y la letra suenan a mala película porno.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Everywhere de Fleetwood Mac. Porque es una canción que debería ser obligatoria en cualquier boda.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Feel Good Hit Of The Summer de QOTSA. Es un mantra psicotrópico. Ponla a todo volumen, métete dentro de la canción y si no pierdes la cabeza es porque no eres humano.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

One Hell Of A Party de Air con Jarvis Cocker. Para nosotros, quizás la mejor interpretación de la historia de Jarvis. Cierras los ojos, te pone la piel de gallina y te salen alas por la espalda.

9 – Canción para ir a correr

Imperium de Madeon. Pura adrenalina, pura energía. Si la canción durase 15 horas hasta un sedentario podría aguantar ese tiempo corriendo con ella de fondo.

10 – Canción para un día de playa

Surfin USA de los Beach Boys. Esta canción no necesita ser explicada. Esta canción es la playa.

11 – La jodida mejor canción de amor

Rachel’s Song de Vangelis. Sí, una canción instrumental. Cualquiera que haya visto Blade Runner lo entenderá. ¿Qué puede haber más bonito que un cazador de robots se enamore de un robot?

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

La verdad es que no nos pasa eso con ninguna canción.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

The Air-Conditioned Nightmare de Mr. Bungle. Es como una ensalada de todo lo que tienes en la nevera y la despensa.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Blinding Lights de The Weekend. Porque lo tiene todo. Ese aire 80’s pasado de rosca, melodía inmejorable, producción actual. Nos parece la canción de pop perfecta.

15 – Canción para una manifestación

Know Your Enemy de Green Day. El mensaje anti sistema es muy claro tanto en esa canción como en ese disco. Además, la potencia y energía de la canción invita a quemar el mundo. Al menos las cosas malas del mundo.

¿Un saludo final para nuestros lectores?

Un fuerte abrazo para los lectores de CrazyMinds. ¡Aguantad, que pronto nos volveremos a encontrar en directo!

Playlist de Presumido en Apple Music

Playlist de Presumido en Spotify