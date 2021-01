Recetas CrazyMinds #1 - Cocinando con... Hola Chica

Estamos viviendo una época difícil, en la que quizá nos estamos viendo obligados a pasar más tiempo en nuestras casas que nunca. Y quizá eso ha producido también que numerosas personas hayan descubierto su afición y habilidades en la cocina de una forma que, a lo mejor, desconocían hasta ese momento. O bien, los que ya gustaban de pasar su tiempo entre fogones, han dado un paso más allá y han mejorado en todas las facetas.

Como os podéis imaginar, entre nuestros artistas y grupos favoritos, además de grandes compositores, cantantes o guitarristas, hay también excelentes cocineros ocultos para todos los gustos, a los que les gusta preparar recetas que, en este caso, les hemos convencido para compartir con vosotros.

Ahora, podéis intentar preparar en casa las recetas de vuestros artistas favoritos, u otros por descubrir, todas ellas además inspiradas en algunas de sus canciones, o con relación con las mismas de una manera u otra.

Para estrenar la sección, hoy tenemos a Hola Chica, que lo han dejado en manos de Miguel (sintetizadores), quien nos presenta su receta para su Paté sabrosón al estilo de Hola Chica. ¿Queréis saber cómo prepararlo? ¡Atentos!

Para empezar, un espacio para presentaros ante aquellos que os descubren hoy o quienes quieran conoceros mejor

Somos una banda de indie-pop originaria de Barcelona fundada en 2014. En nuestro sonido fresco y melódico se puede apreciar la influencia de bandas como Metronomy, Blur o Pond. En noviembre de 2016 publicamos nuestro álbum debut Magnetism, un disco muy bien acogido por el público, y que ha recibido muy buenas críticas de la prensa nacional.

Tras más de dos años girando por toda la geografía española en salas y festivales, y consolidando nuestro sonido y pasión por los sintetizadores, en este 2020 tan atípico volvimos con un segundo disco Marbella, cargado de nuevas propuestas, sonidos de los ochenta y canciones bailables.

¿Cómo se llama vuestra receta y en qué canción está basada?

A esta receta la llamaremos Paté sabrosón al estilo de Hola Chica, y está inspirada en la canción Your Time.

¿Qué ingredientes vais a utilizar?

100 g de tomate seco

100g de anacardos naturales (sin sal)

1/2 C/ de comino en polvo

1/2 C/ de pimentón de la vera (picante)

1/2 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Contadnos, ¿cómo tenemos que prepararla?

Dejamos los tomates secos y los anacardos en remojo durante tres horas. Pasado ese tiempo, retiramos el agua sobrante y trituramos los anacardos junto al medio diente de ajo, añadimos un poco de aceite de oliva, y lo reservamos.

Seguidamente, trituramos los tomates secos y añadimos el comino y el pimentón de la Vera picante con un poco de aceite de oliva. Una vez consigamos una masa homogénea, añadimos los anacardos que anteriormente hemos triturado.

Es importante mezclar bien para obtener un resultado óptimo. Se recomienda untar este paté con un buen pan de sarraceno. ¡A disfrutar!

Bonus Track 1 – ¿Con qué vino o bebida maridaríais la receta?

Curiós, Ull de Llebre. Tempranillo de 2018.

Bonus Track 2 – ¿Propuesta de postre y canción que recomendaríais con ese postre?

De postre, sería ideal un Affogato. Y como canción, The Way You Used to Love Me de Diamond Cafe.

Y ahora, ¿quién se va a animar a cocinar esta receta? Por supuesto, os la dejamos en vídeo para que los propios protagonistas la expliquen.

RECETAS CRAZYMINDS #1 – COCINANDO CON… HOLA CHICA