El 27 de agosto de 2024, dieciséis años después de la pelea que los separó en el backstage del Festival de Rock en Seine, Liam y Noel Gallagher publicaron una sola frase: «Las armas han enmudecido. Los astros se han alineado. La gran espera ha terminado». Lo que vino después no fue solo una gira. Fue catorce meses de noticias constantes: un anuncio que nadie creía hasta que pasó, una tragedia real en mitad de la celebración, la salud de uno de los suyos puesta en pausa, una mitología propia construida en tiempo récord y un final que, en vez de cerrar nada, abrió la puerta a 2027. Esta es la cronología completa de la reunión de Oasis, contada de principio a fin.

El anuncio que nadie creía hasta que pasó

Durante dieciséis años, cada declaración de Liam o Noel sobre una posible reunión se leyó con la misma mezcla de esperanza y escepticismo. Cuando llegó de verdad, en agosto de 2024, el anuncio incluyó fechas concretas: Cardiff los días 4 y 5 de julio de 2025, Manchester los días 11, 12, 19 y 20 de julio, Londres (Wembley) los días 25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto, Edimburgo los días 8 y 9 de agosto, y Dublín los días 16 y 17 de agosto. El comunicado, escrito en clave casi poética, prometía además que la gira «iría mucho más allá» de esas fechas británicas, una promesa que se cumpliría con creces.

La gira Live ’25 arrancó el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, coincidiendo con el treinta aniversario de (What’s the Story) Morning Glory?. La noche inaugural quedó documentada con la grabación oficial de «Slide Away», una declaración de intenciones: la banda no volvía a hacer un greatest hits de trámite, sino a tocar como si los dieciséis años de silencio no hubieran pasado.

La exitosa gira que también superó trágicos obstáculos

Lo que siguió a Cardiff fue un recorrido por catorce países con siete noches consecutivas en Wembley, paradas en Edimburgo, Dublín, Norteamérica, Asia, Australia y Sudamérica. Pero la reunión de Oasis no fue solo una sucesión de estadios agotados. El 2 de agosto de 2025, durante uno de los conciertos en Wembley, Lee Claydon, un fan de unos 40 años, cayó desde una grada y murió poco después pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia. La investigación policial se cerró meses después calificándolo de accidente trágico, sin implicación de terceros, aunque queda pendiente una revisión completa sobre las condiciones de seguridad del recinto. Liam y Noel expresaron en su momento estar «conmocionados y entristecidos», y el concierto del día siguiente se celebró según lo previsto.

La gira también tuvo su propio episodio de preocupación dentro de la banda. En octubre, Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista fundador, anunció que se ausentaría temporalmente de varias fechas asiáticas y australianas para continuar su tratamiento contra un cáncer de próstata, tres años después de haber superado un cáncer de amígdalas. Noel no escatimó palabras sobre su importancia: «Si no fuera por él, nada de esto habría sucedido». Bonehead se reincorporó en noviembre para el tramo sudamericano, cerrando el círculo de una gira que combinó celebración masiva con momentos de auténtica vulnerabilidad.

Cómo Oasis construyeron su propia mitología mientras tocaban

Pocas giras generan su propio aparato documental mientras todavía están en marcha. Oasis lo consiguió. La reedición del álbum en directo «Familiar to Millions», grabado originalmente en el propio Wembley en 2000, conectó la gira de 2025 con su precedente más directo, casi como si el estadio llevara esperando veinticinco años a que la banda volviera a registrar algo allí. La reunión generó también un libro de culto mientras la gira aún transcurría, y meses después llegó Oasis Live ’25 Opus, una crónica fotográfica oficial firmada junto al fotógrafo Simon Emmett, con mil imágenes inéditas de backstage y camerinos, disponible en cuatro ediciones que llegan hasta los cien ejemplares numerados.

El capítulo más ambicioso de esa mitología en construcción es el documental producido por Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de referencias del documental musical como Meet Me in the Bathroom. Llegará a cines e IMAX el 11 de septiembre de 2026 antes de su estreno en Disney+, e incluye la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher frente a una cámara en más de veinticinco años. Catorce millones de personas intentaron conseguir entrada para la gira: el documental es, en cierto modo, el intento de capturar en celuloide por qué esa cifra no fue una exageración.

El final que no cierra nada: la pausa y el rumor de 2027

El 24 de noviembre de 2025, en São Paulo, Oasis puso fin a Live ’25 tras 41 conciertos en 145 días. El comunicado de cierre hablaba de «una pausa para un periodo de reflexión», una frase deliberadamente abierta que no descartaba ni confirmaba nada. En diciembre, Liam fue tajante en redes: nada de gira en 2026, y un categórico «ITS NOT HAPPENING» para acallar los rumores de un regreso a Knebworth. Pero el propio Liam, sin proponérselo del todo, llevaba meses dejando un rastro de pistas: un «nos vemos el año que viene» que se le escapó en el último concierto de Wembley en septiembre, un «sé cosas que tú no sabes» en noviembre, y finalmente, en abril de 2026 y ya en Roma, una confirmación sin ambigüedad: «Sin duda. Cien por cien».

A esa confirmación informal se suma una pista más sólida: según fuentes citadas por la prensa británica, Noel lleva meses trabajando en el estudio, lo que abre la posibilidad de que el regreso de 2027 no sea solo una segunda entrega de la gira de reunión, sino el primer disco nuevo de la banda desde 2008. El año 2026 ya tiene además su propio hito institucional: Oasis serán incluidos en el Rock & Roll Hall of Fame en noviembre, una ceremonia que llegará apenas dos meses después del estreno del documental y que funcionará, todo apunta, como el pistoletazo de salida mediático antes de que se confirmen fechas concretas para 2027.

Oasis: La reunión que se negó a ser solo nostalgia

Oasis se formaron en Mánchester en 1991 alrededor de los hermanos Liam y Noel Gallagher, y en apenas un año pasaron de tocar en pubs a convertirse en la banda más grande de Gran Bretaña con Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995). Publicaron siete álbumes de estudio entre 1994 y 2008 antes de que la rivalidad entre los hermanos rompiera el grupo en 2009, en un episodio que se convirtió en parte de su propia leyenda. Durante dieciséis años, cada uno siguió su camino por separado mientras los fans esperaban algo que parecía cada vez más improbable.

Lo que distingue a la reunión de 2025 de un simple ejercicio de nostalgia es precisamente todo lo que contiene este relato: no fue solo un anuncio y un escenario, sino catorce meses de noticias reales, con momentos de euforia genuina y también algunos obstáculos. Quien llegó tarde a Oasis gracias a esta gira no encontró una banda jugando a revivir su pasado, sino un grupo que demostró que las canciones seguían funcionando exactamente igual. La pregunta que queda abierta, con 2027 ya en el horizonte, es si la próxima vez hablaremos de Oasis en pasado o en presente.

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