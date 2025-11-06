«El blues es una cosa con la que simplemente no puedes discutir. Es la verdad» –Kim Simmonds

Savoy Brown (2020-2023)

Quienes vivimos los 60 y 70 sabemos que el blues es el género musical con el legado más antiguo. Es un lenguaje propio que influyó en casi toda la música del siglo XXI, especialmente en el rock. En el vasto mundo del blues y rock, Kim Simmonds (fundador y único miembro inmutable de Savoy Brown) mantuvo un rumbo fiel a la tradición. Con una discografía de más de medio siglo, la banda es un ejemplo de persistencia creativa.

Este artículo se centra en el período 2020-2023, crucial para la obra final de Simmonds y la redefinición digital de Savoy Brown. Analizamos cinco publicaciones clave: los álbumes de estudio Ain’t Done Yet (2020) y el póstumo Blues All Around (2023), y la reedición digital masiva (2022) de tres álbumes esenciales.

Más allá de las fechas de lanzamiento y reedición, estos cinco discos ofrecen un retrato sonoro de un maestro del riff. Son la prueba de que, para Kim Simmonds, el blues nunca fue una moda pasajera, sino el lenguaje inmortal de su existencia. Como afirmó en su día el mismo Jimi Hendrix: «El blues es fácil de tocar pero difícil de sentir».

Nota personal: Savoy Brown fue y sigue siendo una de mis bandas favoritas de blues-rock y boogie de todos los tiempos. La maestría de Simmonds con sus guitarras Gibson Les Paul y su inconfundible voz, recrearon tonos, riffs y escalas de ensueño. Este es mi tributo a tantos años de goce con su sonido, desde mi adolescencia hasta mi madurez.

Historia, orígenes y el significado de un nombre clave

Los nombres de las bandas son un identificador distintivo para las mismas. Es la primera impresión que nis llevamos de ella. Sin embargo, a veces, no se le da tanta importancia como parece. Identificaciones, divetimento, sonoridad, circunstancias o asociaciones especiales, suelen ser motivis de nominación, tal como sucedió Savoy Brown.

Los cimientos del blues británico (1965-1969)

Savoy Brown fue fundada en Londres en 1965 por el guitarrista Kim Simmonds. En una época dominada por la invasión británica y la revalorización del blues, Simmonds buscó crear un grupo que rindiera homenaje directo a las raíces estadounidenses del género. El nombre fue una elección intencional para evocar el ambiente y la historia de la música afroamericana.

La palabra Savoy hace referencia al legendario Savoy Ballroom de Harlem, Nueva York, un salón de baile icónico en los años 30 y 40, cuna del swing y el jazz. El vocablo Brown fue añadido simplemente porque sonaba bien, proporcionando un toque sencillo y terrenal. El nombre, que combina una reverencia a la historia con una sencillez directa, definió la misión de la banda: tomar el blues de Chicago y del Delta y presentarlo con la energía del rock británico.

La evolución constante (1969-2013)

La banda pasó de hacer covers de blues puro a desarrollar un estilo propio de boogie rock pesado, logrando gran éxito en Estados Unidos con álbumes como Looking In (1970). A lo largo de las décadas, Savoy Brown se hizo famosa por su constante rotación de músicos (más de 60 miembros). Kim Simmonds se mantuvo como el único líder, compositor y motor creativo inmutable durante casi seis décadas, asegurando que el espíritu del blues-rock se mantuviera inalterable a pesar de los cambios de personal.

Recorriendo el sonido de la última etapa de Kim Simmonds

La trayectoria de una banda suele ser sencilla de abordar cuando su tiempo de existencia es breve o su legado discográfico es conciso (existen muchos grandes nombres con esas condiciones). Sin embargo, la tarea se complica cuando las formaciones poseen una discografía y un historial de cambios de miembros tan inmenso como el de bandas prolíficas tipo Savoy Brown. Es por esta razón que hemos decidido centrarnos y comentar los últimos trabajos discográficos para analizar la última etapa Savoy Brown (2020-2023), rindiendo así un merecido homenaje a su legendario fundador, Kim Simmonds, fallecido en 2022.

La consolidación digital: El regreso a la raíz

La actividad discográfica de Savoy Brown en la última década se define por un enfoque dual: nuevos trabajos y la reafirmación estratégica del pasado. Las reediciones de 2022 de tres álbumes clave (Goin’ To The Delta, Devil To Pay y Witchy Feelin’) son la herramienta perfecta para trazar la evolución de Kim Simmonds en los años previos a sus grabaciones finales.

Este movimiento comercial no solo asegura la presencia de este material en las plataformas de streaming, sino que también presenta al lector moderno un abanico del sonido de la banda: desde el compromiso íntimo con el blues de raíz hasta la potencia pura del rock eléctrico. Analizando estos discos, se entiende mejor el camino que condujo a las declaraciones finales de Ain’t Done Yet y Blues All Around.

El compromiso con la raíz: Goin’ To The Delta (Original 2014. Reedición 2022)

Publicado originalmente en 2014, este álbum representa un compromiso consciente de Simmonds con el Delta Blues, el estilo acústico y más íntimo que sentó las bases de todo el género. El año 2022 en las plataformas solo sirvió para reintroducir este trabajo esencial en el streaming.

Es un disco notable por su sonido crudo, con mucha guitarra slide y toques acústicos. Aunque mantiene la potencia rítmica del blues-rock, la producción se siente más cercana al barro y al algodón de Misisipi que al brillo de un estudio de rock. Simmonds demuestra aquí su dominio del slide con una profundidad emotiva. El tema central es el viaje a la fuente del blues, con letras que aluden a la mitología del Delta, la carretera, la fatalidad y la sencillez de la vida rural. Es un álbum de introspección geográfica y musical.

La Consolidación del catálogo (Reediciones Digitales de 2022)

Esta subsección es fundamental para entender la estrategia que aseguró el legado de Kim Simmonds. Explica por qué tres álbumes clave de la década de 2010 (Goin’ To The Delta, Devil To Pay y Witchy Feelin’) aparecieron como «novedades» en las plataformas digitales en 2022.

Este fenómeno no se debió a nuevas grabaciones o complejas remasterizaciones. Fue, en esencia, un movimiento estratégico y contractual. Las reediciones garantizan que los trabajos de estudio más esenciales de la última etapa de Simmonds tengan una presencia activa y continuada en el streaming. Con esto, el catálogo se reafirmó bajo un nuevo acuerdo de distribución o sello.

De esta manera, la actividad de 2022 aseguró la accesibilidad del legado de Simmonds en la era digital. Esto permitió que nuevos oyentes descubrieran el sonido maduro de la banda justo antes del lanzamiento de su trabajo final, manteniendo viva la llama del blues.

La raíz del blues: Goin’ to The Delta (Original 2014. Reedición 2022)

El lanzamiento original en 2014 marcó el inicio de esta última y fructífera etapa de madurez en la carrera de Simmonds. Sin embargo, fue su reedición digital en 2022 lo que lo colocó de nuevo frente a una audiencia masiva de streaming. Para el lector que explora la obra de Savoy Brown por primera vez, este álbum es el punto de partida sónico de la etapa que estamos analizando. Goin’ To The Delta representa un compromiso íntimo y consciente con la fuente del género: el blues del Misisipi. Es un trabajo que, incluso reeditado años después, funciona como una declaración atemporal sobre las raíces que nutrieron toda la trayectoria de la banda.

Este es el álbum más introspectivo y centrado en el blues de raíz del quinteto. Simmonds se compromete fuertemente con el Delta Blues, con mucha guitarra slide y una atmósfera más áspera y polvorienta. Sirve como contrapunto a la potencia eléctrica del boogie clásico de la banda. El viaje a la fuente (el Delta del Misisipi), la soledad, la fatalidad y la sencillez de las historias rurales. Es el ejemplo perfecto de que el compromiso de Simmonds con el blues iba más allá del volumen.

La potencia sin freno: Devil To Pay (Original 2015. Reedición 2022)

Al igual que su predecesor, la reedición de 2022 reactivó digitalmente este trabajo clave. Artísticamente, este álbum fue un giro tras el tono introspectivo de Delta. Aquí, la banda se inclina de nuevo hacia el blues-rock eléctrico y potente. Devil To Pay es un disco de riffing pesado y ritmo boogie agresivo, demostrando que la banda aún podía tocar con la energía cruda de sus años clásicos. Es un trabajo que reafirma el pedigrí rockero de Savoy Brown.

El álbum Devil To Pay no solo marcó un regreso al riffing pesado y al boogie agresivo de la banda, sino que también inyectó una oscuridad dramática en sus letras. Este disco plantea una lucha frontal contra las fuerzas oscuras que acechan al músico y al hombre. Las canciones exploran la adversidad inherente al camino, donde la carretera no es solo un medio para viajar, sino un laberinto lleno de trampas y dilemas morales. Es a través de la descarga eléctrica de la música que Kim Simmonds canaliza esa frustración. Los riffs pesados y el ritmo implacable del boogie actúan como un exorcismo sonoro, transformando las pruebas de la vida en una poderosa liberación de blues-rock.

Los últimos trabajos de estudio (2020 & 2023)

Con la perspectiva clara de que la última etapa Savoy Brown debía honrar el legado de Kim Simmonds, la banda se centró en ofrecer un material de estudio que resonara con su historia. A continuación, desglosamos los dos lanzamientos finales que definieron este capítulo: el vibrante trabajo de 2020 y el conmovedor cierre de 2023.

Ain’t Done Yet (2020): La declaración de persistencia

Lanzado en un momento de gran incertidumbre global, el título —Aún no he terminado— funcionó como una declaración de principios y resistencia por parte de Kim Simmonds. Fue un recordatorio de que, a pesar de las décadas y los cambios en la industria, su compromiso con el blues-rock era inquebrantable.

El álbum es, por consiguiente, una lección de blues-rock directo y sin adornos. La producción es limpia, pero respeta la aspereza del género, con Simmonds a la voz y la guitarra. El sonido se apoya fuertemente en estructuras de shuffle y boogie, demostrando que la fórmula clásica, ejecutada con maestría, sigue siendo potente.

Desde el primer riff, establece un tono crudo y auténtico, demostrando la maestría que solo décadas de experiencia pueden ofrecer. La producción es intencionalmente, buscando la claridad en cada instrumento, pero sin sacrificar la aspereza y el groove esencial del género.

Este enfoque deliberadamente clásico es la prueba de que la fórmula atemporal del blues, cuando es ejecutada con la destreza y la convicción de un maestro, sigue siendo poderosa, resonante y completamente vigente. El álbum no busca reinventar el género, sino celebrarlo con una energía renovada, asegurando que el legado del blues-rock británico siga latiendo con fuerza.

La madurez equilibrada: Witchy Feelin’ (Original 2017. Reedición 2022)

Lanzado originalmente en 2017, este álbum gozó de notable éxito crítico en su momento y su reedición de 2022 lo consolida como uno de los pilares de esta etapa tardía. Artísticamente, este trabajo encuentra el equilibrio perfecto entre la introspección de Delta y la energía de Devil To Pay.

El sonido es más pulido y melódico, sin perder la garra. Kim Simmonds ofrece aquí una de sus interpretaciones más seguras, alternando el slide profundo con riffs de blues-rock de medio tempo. La producción destaca por su claridad y por permitir que la composición brille.

El título alude a temas de misterio, seducción y fatalidad con un toque de blues oscuro. Es un álbum que, líricamente, funciona bien con la temática del destino y los caminos inescrutables de la vida. Los temas giran en torno a la perseverancia, la celebración de la vida y el rechazo a rendirse ante la edad. Es un disco lleno de energía que funciona como un eslabón entre el pasado potente de la banda y su etapa final.

Blues All Around (2023): El testamento póstumo

El álbum Blues All Around culmina esta etapa y el legado entero de la banda. El título mismo, «Blues por todas partes», no es solo una canción, sino la frase que mejor resume la vida y obra de Kim Simmonds: un músico cuya existencia estuvo inextricablemente ligada al género. Las letras de este disco son una meditación serena y profunda sobre el paso del tiempo. A lo largo del álbum, Simmonds reflexiona sobre la omnipresencia de la música en su existencia, actuando como un hilo conductor que da sentido a medio siglo de trayectoria. Con un tono de sabiduría yaceptación, el disco se siente, de manera inevitable, como una nota de despedida final y emotiva al oyente y a la tradición que tanto amó. Es el broche de oro, un testamento de humildad y persistencia.

El hilo conductor: La persistencia de un estilo y un legado

Al examinar los trabajos de estudio que componen la última etapa Savoy Brown, es inevitable reconocer una coherencia estilística inquebrantable. Más allá de las canciones individuales, el verdadero mérito de estos álbumes reside en la persistencia de un sonido característico y, sobre todo, en la capacidad de Kim Simmonds para preservar y honrar el vasto legado del blues-rock que él mismo ayudó a forjar.

La guitarra como testamento: El sonido en la madurez

Si bien la formación y el contexto cambiaron constantemente, Kim Simmonds mantuvo un enfoque singular en esta etapa final (2014-2023). Desde el compromiso con el Delta Blues de Goin’ To The Delta, Simmonds demostró un dominio maduro del slide. Su técnica en esta etapa es menos frenética y más emotiva y precisa, sirviendo a la melodía en lugar de solo al virtuosismo. En discos como Devil To Pay y Ain’t Done Yet, Simmonds se centró en la fuerza de los riffs fundamentales del blues-rock. La música se siente directa y sin rellenos, regresando a la esencia del shuffle y el boogie que definió a la banda. En estos últimos trabajos, la voz de Simmonds (con sus limitaciones por la edad) y su guitarra se complementan de manera inseparable, transmitiendo una autoridad y autenticidad que solo se consigue tras décadas de experiencia.

La filosofía del camino y la verdad

La persistencia de Simmonds en el boogie y el blues no es solo una elección musical, sino una filosofía de vida que resuena con movimientos culturales más amplios. La búsqueda de la libertad a través del viaje constante es un tema central en el blues-rock de Savoy Brown. Esta idea conecta directamente con el espíritu de la Generación Beat y su búsqueda de la autenticidad en la carretera (el On the Road de Kerouac). La música de Simmonds se convierte en el soundtrack de esa huida y vagabundeo perpetuos.

Como dijo el propio Simmonds, «El blues es una cosa con la que simplemente no puedes discutir. Es la verdad. Y el boogie la banda sonora de la carretera». Este rechazo a lo artificial y el compromiso con la verdad cruda del género es el motor que mantuvo la llama de Savoy Brown encendida durante décadas, reflejando el anhelo beat por una expresión vital y sin hipocresía.

La estrategia del catálogo y el factor 2022

La actividad discográfica de 2020 a 2023 no solo fue creativa, sino también estratégica. Los lanzamientos se dividieron en nuevo material (el testamento final en Ain’t Done Yet y Blues All Around) y la reafirmación del catálogo (las reediciones de 2022). La reedición simultánea de Goin’ To The Delta, Devil To Pay y Witchy Feelin’ en 2022 aseguró que la etapa creativa de 2014-2017 fuera accesible para las nuevas audiencias de streaming. Este movimiento garantizó que el legado de Simmonds se mantuviera visible y disponible incluso después de su fallecimiento.

Conclusión: El legado imperecedero

La actividad discográfica de Savoy Brown entre 2020 y 2023 no fue simplemente la de una banda que continuaba activa; fue la afirmación de un legado y el punto final a una de las carreras más constantes del blues-rock. Como líder de Savoy Brown, y considerado uno de los músicos más influyentes en el blues de Gran Bretaña, Kim Simmonds tiene 49 álbumes lanzados y muchas versiones disponibles actualmente.

Los cinco álbumes analizados —desde la introspección Delta de 2014 hasta el emotivo testamento de Blues All Around en 2023— dibujan un retrato completo de Kim Simmonds en su madurez: un músico que nunca comprometió la esencia del género hasta que su muerte (13/12/2022) lo eternizó hacia otra dimensión.

La coexistencia en el mercado de dos trabajos de estudio nuevos y potentes con tres reediciones estratégicas de 2022 cumple una doble función. Por una parte, los álbumes de 2020 y 2023 ofrecen una despedida sincera, demostrando que la pasión por el shuffle y el slide se mantuvo intacta hasta el final. Y por otra, el Factor 2022 asegura que la etapa prolífica de 2014-2017 permanezca visible y accesible en la era del streaming, cimentando la trayectoria de Simmonds para nuevas generaciones.

Al final, este período discográfico de Savoy Brown es una lección de autenticidad. Los cinco pilares confirman que, más allá de los cambios de formación y las modas, el Blues Inmortal perduró gracias a la visión inquebrantable de su fundador. Su música no solo cerró un capítulo, sino que dejó un faro encendido para quienes busquen la honestidad y la garra del blues-rock clásico.